Sprawdziłem Teufel STEREO L 2. Wybitna jakość w dobrej cenie

Czy jestem audiofilem? Może to za duże słowo. Lubię jednak muzykę na tyle, że preferuję dobry system audio, który da mi dużo przyjemności z odsłuchu. Czy taki jest Teufel STEREO L 2? Muszę przyznać, że ten zestaw kolumn już od pierwszego użycia bardzo mocno mnie zaskoczył. Potencjał, jaki drzemie w tym sprzęcie jest przeogromny i wręcz trudny do pełnego wykorzystania.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Niezależnie od rodzaju muzyki jaką słuchasz, byłoby wyśmienicie, gdybyś używał dobrej jakości sprzętu, który pozwoli wydobyć każdy szczegół z danego utworu. Oczywiście, nie chcę tu jakoś mocno przesadzać z doszukiwaniem się każdego herca ale tak ogólnie chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dobry sprzęt sprawia, że przyjemność z odsłuchu będzie znacznie wyższa.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Jakie są dobre kolumny głośnikowe? Cóż, to temat rzeka. Zapytaj o to jakiegoś audiofila, a przepadniesz na kilka godzin, słuchając jego wykładu na ten temat. Ja podejdę do tego nieco inaczej. Załóżmy, że lubisz muzykę i chcesz, by w Twoim domu pojawiły się kolumny. Nie chcesz wydawać na to fortuny, ale trochę jednak uzbierałeś i możesz pozwolić sobie na coś lepszego. Czy Teufel STEREO L 2 będzie odpowiednim wyborem?

Teufel STEREO L 2 – wybrane dane techniczne

Wymiary: – 117 cm (wys) x 22,2 cm (szer) x 30 cm (gł)

– waga – 26,2 kg (jedna kolumna) Głośniki: – 25 mm – wysokotonowy (tkanina)

– 152 mm – średniotonowy (aluminium)

– 165 mm – 3 x niskotonowy (kevlar)

– jeden otwór kompensujący na dole Łączność: – AUX

– cinch stereo

– cyfrowe wejście optyczne

– AirPlay 2

– Bluetooth

– Google Cast

– LAN

– Wi-Fi

– cyfrowe wyjście optyczne Technologia: – Całkowita moc wyjściowa (RMS): 190 W

– Multiroom – tak

– Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz Streaming: Tidal, Spotify, Tunein Cena: 7299 zł (zestaw dwóch kolumn)

Szczegółowe informacje na temat prezentowanych kolumn można znaleźć na stronie Teufel.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Kwestie wizualne

Teufel STEREO L 2 to solidne, a przede wszystkim duże kolumny cechujące się konstrukcją trójdrożną. Obudowy wykonano z drewna. Są pokryte lakierowanym, matowym drewnem. Można kupić dwie wersje kolorystyczne: białą lub czarną. Oczywiście, wszystko zależy od naszych indywidualnych preferencji. Warto również zauważyć, że obie kolumny nieznacznie się od siebie różnią. Jedna z nich ma na górnej części zamontowane przyciski odpowiadające między innymi za regulację głośności, przełączanie utworów czy zmianę źródła dźwięku. Wspomniane przyciski są podświetlane, o ile je dotkniemy. W aplikacji możemy zmieniać poszczególne ustawienia.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Na dolnej części każdej z kolumn umieszczono otwór kompensujący. Dlatego też przed ustawieniem ich musimy za pomocą czterech śrub zamocować solidne, metalowe podstawki, które oddzielają kolumnę od podłogi. Warto wyposażyć się w klucz typu imbus, gdyż takie śruby znajdziemy w zestawie. Klucza natomiast brak. Mam lekką uwagę co do montażu elementów, do których przykręcamy śruby. Jeden z nich był nieco przekrzywiony. Nie przeszkadzało to w przykręceniu, jednak zdecydowanie widać, że jest on inny niż pozostałe.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Przechodzimy do głośników. Jest ich cztery, a w zasadzie pięć, o czym wspominałem w specyfikacji technicznej. W zależności od konkretnego głośnika, producent wykorzystał inny materiał. Wszystkie łączy jedno – wysoka jakość wykonania. Zdecydowanie, widać, że marka Teufel przyłożyła się do produkcji modelu STEREO L 2. Nie sposób nie wspomnieć również o kwestii wizualnej. Głośniki są bardzo ładne. Całość podobała mi się na tyle, że postanowiłem na stałe zdjąć maskownice. Wydaje mi się, że bez nich kolumny wyglądały o niebo lepiej. Białe kolumny, czarne podstawki, a pod głośnikami lekko wysunięty do przodu element z logo producenta. Co tu dużo pisać – wizualnie klasa. Jak już wspominałem, można również kupić wersję czarną. Wszystko zależy od wystroju wnętrza.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Technologia w Teufel STEREO L 2

Różnice względem poprzedniej generacji tych kolumn? Oczywiście, najważniejszą rzeczą jest wprowadzenie modelu STEREO L do „nowoczesności”. Co mam na myśli? Teraz mamy możliwość łączności bezprzewodowej. I to jakiej! AirPlay 2, Google Cast, krótko mówiąc – streaming „pełną parą”. Zmienił się również zakres częstotliwości. Teraz mówimy o wartościach na poziomie 24 – 22000 MHz. Zmieniła się również moc kolumn. I tu uważajcie: Teufel STEREO L 2 sprawdzi się przede wszystkim przy dużych powierzchniach, ponieważ moc RMS wynosi aż 2 x 190 W!

Dużym plusem (przynamniej według mnie, gdyż lubię wygodę) jest to, że model STEREO L 2 to kolumny aktywne. Nie musimy przejmować się zakupem dodatkowych elementów zestawu audio, ponieważ producent zastosował trzykanałowy wzmacniacz Class D. Nie masz miejsca na wzmacniacze, amplitunery i tak dalej? Zdecydowanie, jest to rozwiązanie dla Ciebie. Oczywiście, nie jest też tak, że nie podłączysz zewnętrznego sprzętu. Wręcz przeciwnie. Za sprawą wejścia liniowego podłączysz np. gramofon, telewizor czy komputer.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Ja osobiście preferuję rozwiązania bezprzewodowe, a takie, rzecz jasna, znajdziemy w modelu Teufel STEREO L 2. Świetnie działa tu strumieniowanie muzyki przez Wi-Fi. To przekłada się na masę możliwości do wykorzystania. Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn, czy nawet Bluetooth – tak po prostu. Jest też obsługa funkcji Multiroom z urządzeniami, które zawierają AirPlay 2, bądź Chromecast built-in. Brzmi dobrze? Pewnie!

Pozostaje jeszcze kwestia dostosowania dźwięku do naszych preferencji. W tym celu należy pobrać aplikację Teufel Home, która jest dostępna zarówno na smartfony z iOS, jak i Android. Producent udostępnia w niej korektor dźwięku z ustawieniami wstępnymi. Za jej pomocą możemy sterować głośnością, konfigurować głośniki (np. zmieniać lewy na prawy itp.) czy uruchomić radio. Niestety, w zestawie nie znajdziemy fizycznego pilota, gdyż wszystkimi opcjami sterujemy za pomocą aplikacji. Według mnie w pewnym sensie jest to minus. Może przemawia przeze mnie lenistwo, ale aby uruchomić kolumny trzeba do nich podejść i nacisnąć przycisk. Chyba, że ja o czymś nie wiem i dało się je wybudzać zdalnie.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Jak grają Teufel STEREO L 2?

Przechodzimy do najważniejszego elementu publikacji, czyli testów praktycznych. Nie ukrywam, że jest to trudne zadanie, bowiem jest to kwestia mocno indywidualna. Co z tego, że napiszę, iż kolumny Teufel STEREO L 2 oferują świetną jakość dźwięku, skoro przyjdzie audiofil i powie, że brakuje mu szerokiej sceny i szczegółów podczas koncertu live. Tak czy inaczej, przedstawię moje odczucia, a zapewniam, pod kątem jakości dźwięku jestem w pewnym sensie wymagający.

Z pewnością wiele zależy od tego, jakiej muzyki słuchasz. Jedno jest pewne: jeśli oczekujesz mocnego basu – dostaniesz go. Jeśli natomiast zależy Ci na czystych tonach wysokich – na te również możesz liczyć. Ma być głośno? Oj, będzie. Ma być szeroka i realistyczna scena? Tu również Teufel STEREO L 2 spisuje się na medal. Tak na prawdę nie było utworu, który „zagrałby” źle. Wręcz przeciwnie – możesz słuchać rapu, metalu, jazzu czy muzyki elektronicznej – zawsze usłyszysz perfekcyjną jakość dźwięku. Mało tego, uruchamiając utwory koncertowe będziesz mógł poczuć się, jakbyś był tuż obok artysty wykonującego piosenkę. Trudno to opisać ale poważnie tak jest. To inny poziom słuchania muzyki. Krótko mówiąc – zarówno tony wysokie, średnie, jak i niskie „grają” wzorowo. Jest moc, jest czysty dźwięk.

A pozostając przy temacie poziomu, zdecydowanie kolumny te były za mocne do pomieszczenia, w którym były użytkowane. To znaczy, grały wyśmienicie, bez dwóch zdań ale regulując głośność na wartość wyższą niż 60% obawiałem się, że zaraz przyjedzie do mnie policja i szereg niezadowolonych sąsiadów. Teufel STEREO L 2 to piekielnie mocny zestaw, więc jeśli masz dużą przestrzeń, nie martw się – będą się tam czuć jak „ryba w wodzie”. W mniejszych pomieszczeniach również, ale nie wykorzystasz ich pełnej mocy. No, chyba, że nie zależy Ci na tynku na ścianach.

Kolumny aktywne Teufel STEREO L 2.

Czy warto kupić Teufel STEREO L 2?

Za około 7300 zł otrzymujesz zestaw kolumn, które grają wzorowo. Taki „zwykły śmiertelnik” zauroczy się w dźwięku, jaki oferuje Teufel STEREO L 2. Scena jest szeroka, tony niskie głębokie i mocne, średnica gra dobrze, a tony wysokie wręcz idealnie. Okej, da się kupić coś droższego, co zagra jeszcze lepiej, ale jeśli tak po prostu, lubisz posłuchać muzyki w dobrej jakości, Teufel STEREO L 2 w zupełności spełni Twoje oczekiwania. Moje zdecydowanie spełnił. A czy jest coś, co mi się nie podobało? Ciężko o wady. Jedyne czego mi brakowało to fizyczny pilot. Ten faktycznie mógłby być dołączony do zestawu.

Te kolumny są według Ciebie za duże? Sprawdź soundbar z subwooferem Teufel CINEBAR 11. Może ten model będzie dla Ciebie odpowiedni?