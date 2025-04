Teufel CINEBAR 11. Nowy trójwymiarowy soundbar. Co oferuje?

Teufel, renomowany producent sprzętu audio, wprowadza na rynek nową wersję swojego popularnego soundbara CINEBAR 11, który teraz oferuje jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe dzięki technologii Dolby Atmos. Nowy model wyposażony w smukły subwoofer T 6 zapewnia przestrzenny dźwięk, który wypełnia całe pomieszczenie, tworząc wrażenie, że dźwięki dochodzą z różnych kierunków, w tym z góry.

Nowy trójwymiarowy soundbar Teufel CINEBAR 11.

Teufel zaprezentował najnowszą wersję swojego flagowego soundbara, który teraz oferuje trójwymiarowy dźwięk poprzez zyskującą na popularności technologię Dolby Atmos. Najnowszy model CINEBAR 11, posiada smukły subwoofer T 6. Dzięki niemu dźwięk jest przestrzenny i sprawia wrażenie wypełnienia całego pomieszczenia. Oprócz tego, dla jeszcze większej przestrzenności, dostępna jest wersja z bezprzewodowymi głośnikami tylnymi.

Główne cechy nowego soundbara Teufel CINEBAR 11:

Smukła konstrukcja: nowy soundbar Teufel ma elegancki design, oraz funkcjonalność na wysokim poziomie. Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie wpasowuje się w każde wnętrze.

nowy soundbar Teufel ma elegancki design, oraz funkcjonalność na wysokim poziomie. Dzięki kompaktowym wymiarom idealnie wpasowuje się w każde wnętrze. Technologia Dolby Atmos: Zapewnia dźwięk trójwymiarowy, który otacza słuchacza tworząc wrażenie, że dźwięki dochodzą z różnych kierunków, w tym z góry.

Zapewnia dźwięk trójwymiarowy, który otacza słuchacza tworząc wrażenie, że dźwięki dochodzą z różnych kierunków, w tym z góry. Bezprzewodowy subwoofer: Kompaktowy subwoofer T 6 dzięki swojej budowie sprawdzi się w ustawieniu zarówno pionowym jak i poziomym, co pozwala wpasować go w przestrzeń każdego pomieszczenia.

Kompaktowy subwoofer T 6 dzięki swojej budowie sprawdzi się w ustawieniu zarówno pionowym jak i poziomym, co pozwala wpasować go w przestrzeń każdego pomieszczenia. Opcjonalne głośniki tylne : Dla tych, którzy pragną jeszcze bardziej realistycznych wrażeń, dostępne są bezprzewodowe głośniki tylne.

: Dla tych, którzy pragną jeszcze bardziej realistycznych wrażeń, dostępne są bezprzewodowe głośniki tylne. Dostępność i cena: Nowy soundbar Teufel jest już dostępny w cenie 1 949 zł za zestaw 2.1 oraz 3 299 zł za zestaw 4.1 z dodatkowymi głośnikami przeznaczonymi na tył. Sprzęt można kupić w sklepie internetowym Teufel w kolorze czarnym i białym.

Teufel, znany oraz solidny producent sprzętu audio, udowadnia swoją konsekwencję w dostarczaniu sprzętu w najwyższej jakości. Potwierdzeniem są opinie klientów oraz liczne nagrody. Najnowszy sprzęt z technologią Dolby Atmos to krok milowy w stronę idealnego dźwięku w każdym domu.

Nowy trójwymiarowy soundbar Teufel CINEBAR 11.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne oferowane przez soundbar Teufel

Nowy soundbar Teufel to nie tylko wspaniały dźwięk ale także technologia na najwyższym poziomie. Virtual Dolby Atmos, pozwala użytkownikom cieszyć się przestrzennym dźwiękiem 3D bez skomplikowanego montażu głośników sufitowych. To rozwiązanie sprawia, że dźwięk jest bardziej realistyczny i immersyjny, co wznosi na wyższy poziom wrażenia podczas oglądania filmów, grania w gry czy słuchania muzyki.

Elastyczność i wygoda użytkowania

Soundbar Teufel CINEBAR 11 został stworzony dla użytkownika. Oznacza to, że jest niebywale wygodnym urządzeniem. Przez kompaktowe wymiary i możliwości montażu na ścianie, sprzęt bez problemu wkomponuje się w każde wnętrze, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Bezprzewodowy subwoofer T 6 można ustawić zarówno pionowo, jak i poziomo, co pozwala na elastyczne dopasowanie do przestrzeni. Dodatkowo, opcjonalne bezprzewodowe głośniki tylne umożliwiają stworzenie pełnego zestawu surround bez konieczności prowadzenia kabli przez całe pomieszczenie.

Nowy trójwymiarowy soundbar Teufel CINEBAR 11.

Wszechstronność i kompatybilność

Najnowszy soundbar Teufel daje użytkownikowi obszerną gamę funkcji i trybów, które pozwalają na dostosowanie dźwięku do każdych potrzeb. Urządzenie może pochwalić się różnymi opcjami dźwięku, takimi jak tryb nocny czy tryb głosowy, dzięki, którym można dostosować dźwięk do różnych sytuacji. Soundbar posiada również w Bluetooth z obsługą kodeka AAC, co pozwala na bezprzewodową transmisję muzyki ze smartfona, tabletu, komputera czy innego sprzętu z opcją bluetooth. Dzięki złączom HDMI z obsługą 4K pass through, HDR, Dolby Vision, 3D, eARC oraz funkcji CEC, soundbar można łatwo podłączyć do telewizora i obsługiwać przy pomocy jednego pilota.

Podsumowanie. Czy warto kupić ten model?

Nowy soundbar Teufel to idealny sprzęt dla wszystkich, którzy kochają dźwięk w dobrej jakości wydobyty przy pomocy najnowszych technologii. Technologia Dolby Atmos, smukła konstrukcja i bezprzewodowy głośnik, zapewniają niezapomniane wrażenia dźwiękowe, które „rozleją się na całe pomieszczenie”. Soundbar Teufel to idealny wybór dla miłośników filmów, gier i muzyki, którzy pragną cieszyć się doskonałym dźwiękiem w swoim domu.

Autor: Kacper Śliwa.

Sprawdź również nasz test Teufel Radio One.