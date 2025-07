Ale jak to możliwe? 300 zł od ZUS? Za co? Już wyjaśniam! Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór wniosków w ramach programu Dobry Start, dzięki któremu rodzice i opiekunowie dzieci mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Choć wakacje dopiero się zaczęły, już teraz warto zadbać o przyszłość ucznia i złożyć wniosek online.

300 zł od ZUS! Zobacz jak łatwo dostać te pieniądze

Jak zdobyć 300 zł od ZUS?

Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów i innych niezbędnych akcesoriów szkolnych. Przysługuje ono raz w roku na każde uczące się dziecko w wieku szkolnym – od rozpoczęcia edukacji aż do ukończenia 20. roku życia (lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością).

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z jednego z czterech kanałów:

aplikacji mobilnej mZUS,

serwisu eZUS (Platformy Usług Elektronicznych),

bankowości elektronicznej,

lub przez portal Emp@tia.

Podczas wypełniania formularza konieczne będzie podanie m.in. numeru PESEL dziecka, danych szkoły oraz numeru konta bankowego, na który mają zostać przelane środki.

300 zł od ZUS. Wystarczy, że włączysz stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Lepiej nie zwlekać

Warto się pospieszyć – osoby, które złożą wniosek do 31 sierpnia, otrzymają wypłatę do 30 września. Później również można ubiegać się o wsparcie, aż do 30 listopada 2025, jednak wtedy trzeba liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.

Po złożeniu wniosku, cała korespondencja z ZUS odbywa się elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na koncie eZUS – niezależnie od tego, jaką drogą wniosek został złożony.

Wniosek o 300 zł z ZUS. Zobacz, jak dostać.

Logowanie do eZUS możliwe jest m.in. przez Profil Zaufany, aplikację mObywatel, e-Dowód (z telefonem z NFC i aplikacją eDO App), a także dane logowania do bankowości elektronicznej.

To szybki i wygodny sposób, by z wyprzedzeniem zadbać o edukacyjny start dziecka w nowym roku szkolnym.