Nagroda Jamesa Dysona to corocznie organizowany konkurs, który ma na celu wyłonienie młodych wynalazców. Studentom kierunków inżynieryjnych pozostał miesiąc aby przedstawić swoje pomysły. Łączna pula na wsparcie realizacji projektów to ponad milion funtów. Jak widać, jest o co walczyć!

Nagroda Jamesa Dysona czeka. Studencie! Pozostało 30 dni!

Do tej pory wyłoniono ponad czterystu młodych wynalazców w tym konkursie. Oczywiście, w gronie tych osób mamy również reprezentantów naszego kraju. Czy Polacy będą mogli pochwalić się uzyskaniem nagrody w tegorocznej edycji Konkursu Jamesa Dysona? Czas pokaże. Jedno jest pewne – tego czasu jest niewiele, bowiem zgłoszenia są przyjmowane do 17 lipca bieżącego roku.

Nagroda Jamesa Dysona czeka. Studencie! Pozostało 30 dni!

Świat potrzebuje więcej ludzi czynu – rozwiązujących problemy, a nie populistów, którzy są nimi jedynie zainteresowani. Każdego roku Konkurs Nagroda Jamesa Dysona zapewnia młodym ludziom platformę dla ich wynalazków medycznych i środowiskowych, a także wiele więcej. To właśnie “błędne myślenie” wynalazców prowadzi do przełomów, niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie nowego zrównoważonego materiału, czy też zastosowanie sprytnych zasad inżynierii w celu poprawy życia ludzi. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie nowe wynalazki przyniesie tegoroczna edycja! Sir James Dyson – założyciel i główny inżynier firmy.

Nagroda Jamesa Dysona – nowatorskie wynalazki rozwiązują rzeczywiste problemy

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że młodzi inżynierowie mogą przedstawić swoje projekty dotyczące kwestii globalnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o diagnozę raka czy też o zwalczanie klęsk żywiołowych. Dlatego też Nagroda Jamesa Dysona trafiła między innymi do autorów projektów takich jak terenowa przyczepa do ratowania rannych w strefach konfliktu, inteligentny opatrunek z czujnikiem oceniającym przebieg gojenia się rany na podstawie pomiaru poziomu pH, farba wykonana ze szkła pochodzącego z recyklingu, która znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na klimatyzację oraz urządzenie do kontrolowania krwawienia z ran kłutych.

Nagroda Jamesa Dysona czeka. Studencie! Pozostało 30 dni!

Konkurs po raz pierwszy wystartował w 2005 roku. Jeśli dany projekt wygra, może liczyć na 151 400 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozwój wynalazku. Z kolei 25 200 zł przekazane zostanie każdemu zwycięzcy krajowemu na wszystkich 30 rynkach. Warto również wspomnieć, że oprócz wsparcia finansowego, laureaci mogą liczyć na duży rozgłos. Przykładem może być wynalazek Automist, którego autorem jest Yusuf Muhammad. Jest to urządzenie zwalczające pożary domowe dzięki mechanizmowi wody, który zużywa jej aż dziesięć razy mniej niż tradycyjne systemy. Firma odniosła tak duży sukces, że może pochwalić się instalacją 13 tysięcy produktów. Mało tego, stara się obecnie by uzyskać międzynarodową certyfikację przed wprowadzeniem “wejściem” na amerykański rynek.

Jeśli chcecie poznać szczegóły na temat tego międzynarodowego konkursu, kliknijcie w ten link. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia naszego testu DYSON Gen5 Detect Absolute.