Testowałem DYSON Gen5 Detect Absolute. Teraz mam paranoje

Czy opłaca się wydać blisko cztery tysiące złotych na odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute? Trudno powiedzieć. Jednego jestem pewien – możesz nabawić się nerwicy natręctw. A winna temu wszystkiemu jest nowa elektroszczotka Fluffy Optic dołączona do zestawu.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Jeśli ktoś chce kupić topowy sprzęt do odkurzania, często otrzymuje poradę, by spoglądać w kierunku produktów marki Dyson. Czy słusznie? Cóż, inni producenci robią równie dobre odkurzacze, jednak w produktach brytyjskiego przedsiębiorstwa jest to coś. To tak jak na każde obuwie sportowe mówi się Adidasy czy na samochody terenowe niezależnie od marki powiemy, że jest to Jeep. Może to tylko moje wyobrażenie ale chyba coś w tym jest, prawda? Dlatego z przyjemnością przyjąłem propozycję testu DYSON Gen5 Detect Absolute. Tym bardziej, że trzy lata temu testowałem inny model – V11 Absolute. Sprawdźmy, co oferuje nam topowy model tego producenta. Zacznijmy od skróconej specyfikacji technicznej.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

DYSON Gen5 Detect Absolute – dane techniczne

Moc ssania: 280 AW

Moc silnika: 752 W

Czas pracy: do 70 minut

Czas ładowania: 4,5 h

Objętość pojemnika na kurz: 0,77 l

Wymiary: długość – 127,6 cm, szerokość – 27,6 cm

Waga: 3,5 kg

Szczegółowa specyfikacja techniczna tego modelu dostępna jest na stronie Dyson.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Zawartość opakowania DYSON Gen5 Detect Absolute

Oprócz odkurzacza, w opakowaniu znalazł się szereg dodatków, które ułatwią doprowadzenie podłóg do porządku. Ba, jedna z nich sprawi, że będziesz odkurzał często i precyzyjnie. Dlaczego? Dowiesz się w dalszej części artykułu. Teraz poznajmy poszczególne akcesoria, które pojawiły się w opakowaniu.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Zacznijmy od elementu, który zapewne będzie wykorzystywany najczęściej. Jest to elektroszczotka Digital Motorbar. To nic innego jak pogromca brudów wszelakich. Pozbywa się dosłownie wszystkiego, co leży na podłodze – w tym sierści i włosów. Najważniejsze jest to, że została ona zaprojektowana tak, aby wspomniane włosy nie zawijały się wokół grzebieni. Szczerze? Nienawidzę późniejszego pozbywania się takich nieczystości. Całe szczęście, po wielu długich tygodniach testów mogę śmiało potwierdzić – włosy są skutecznie “prowadzone” do pojemnika na brud. Dodam jeszcze, że jest to najmocniejsza (przynajmniej tak mi się wydaje) elektroszczotka z zestawu.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Kolejny element to podświetlana elektroszczotka Fluffy Optic. To właśnie przez nią mam paranoje i wierzcie lub nie – dosłownie każdy, komu ją pokazałem był przerażony tym, co znajduje się na podłodze. Jest ona wyposażona w laser, który pokazuje nam za pomocą wiązki światła kurz niewidoczny dla ludzkiego oka. Szczerze – wielki szok. Niby poodkurzałem, wydaje mi się, że podłogi są idealnie czyste, ale nie. Podpinam Fluffy Optic i dostaję szybką weryfikację mojego sprzątania. Cóż, trzeba się przyzwyczai do tego i przymknąć oko bo wystarczy, że przejdziemy kilkukrotnie po pomieszczeniu i kurz błyskawicznie osiada na podłodze.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

W opakowaniu producent umieścił także mini elektroszczotkę, która w moim przypadku sprawdzała się świetnie podczas czyszczenia dywanów oraz materaca w sypialni. Ma stożkowy wygląd, który ma za zadanie zapobiegać plątaniu się włosów czy zwierzęcej sierści. Jej plusem jest to, że nie “wciąga” cienkich dywanów, co zdarza się w przypadku znacznie mocniejszego modelu Digital Motorbar.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Pozostało nam jeszcze kilka elementów. Jest na przykład wbudowana szczotka podłużna, która zbiera kurz z trudno dostępnych miejsc. Znajdziemy jeszcze końcówkę combi, która pomoże nam np. w samochodzie. Znacznym ułatwieniem w przypadku nisko położonych oraz równie trudno dostępnych miejsc będzie zastosowanie końcówki Low Reach, która może “zginać się” do 90 stopni. Pozostaje nam jeszcze ścienna stacja dokująca, na której możemy zamontować dwa akcesoria oraz ładowarka.

Wygląd zewnętrzny i jakość wykonania DYSON Gen5 Detect Absolute

Cóż, w tym przypadku mówimy o bardzo charakterystycznym designie jeśli chodzi o odkurzacze pionowe. Trudno pomylić sprzęt marki Dyson z produktami innych firm. Nie inaczej jest w przypadku DYSON Gen5 Detect Absolute. Testowany model można kupić w dwóch wariantach kolorystycznych. W moim przypadku jest to połączenie miedzi, fioletu i błękitu. Oczywiście, w górnej części umieszczono filtr HEPA połączony z wyświetlaczem, który informuje nas o tym, co znajduje się w powietrzu. Idąc dalej mamy bardzo mocny silnik, z rączką (całe szczęście, nie trzeba trzymać cały czas przycisku, aby odkurzacz pracował) następnie pojemnik na brud – również z filtrem, długą rurę oraz końcówkę. Jaką? Wszystko zależy od tego, jaką wybierzemy rzecz jasna.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Nie mam zastrzeżeń do samego wyglądu urządzenia, jak i jego jakości wykonania, chociaż przy elementach ruchomych – mam tu na myśli np. szczotkę, ta po dłuższym użytkowaniu zaczynała skrzypieć. Fakt, wystarczy ją zakonserwować ale jednak, testowane urządzenie nie ma tak ogromnego “przebiegu”, by akceptować coś takiego. Tym bardziej, że mówimy o najwyższej półce w przypadku odkurzaczy. Jeśli mam być szczery, liczyłem na lepsze wykonanie.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Test praktyczny DYSON Gen5 Detect Absolute

Czas przejść do najważniejszej części recenzji odkurzacza. W skrócie – jak się z niego korzysta? Dobrze i nie dobrze. Ewidentnie wyczuwalna jest ogromna moc, jaką dysponuje ten model. On wręcz wciąga wszystko, co napotka na swojej drodze. Możemy zmieniać poziom mocy, co przekłada się rzecz jasna na czas pracy. Jest tryb auto, który sam dostosowuje moc silnika do potrzeb danej powierzchni. Jest też Eco, który znacznie wydłuża czas pracy ale oczywiście moc jest znacznie mniejsza – ten tryb będzie dobry tam, gdzie jedynie np. zbieramy jakieś małe zabrudzenie. Pozostaje tryb najmocniejszy, który eliminuje dosłownie wszystkie nieczystości. Rzecz jasna, czas pracy akumulatora będzie najmniejszy. A jakie wyniki osiągnąłem?

Tryb Eco – czas pracy 45 minut

Tryb auto – czas pracy 25 minut

Tryb boost – czas pracy 10 minut

Przy okazji, czas ładowania akumulatora wyniósł około 4 – 4,5 godziny. Nie miałem ani razu potrzeby ponownego ładowania akumulatora podczas pracy, ale cóż, mam małe pomieszczenia (realna powierzchnia użytkowa to około 40 metrów kwadratowych).

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

O ile mi ta kwestia nie przeszkadzała, o tyle moja niewiasta mocno marudziła na wagę odkurzacza DYSON Gen5 Detect Absolute. Faktycznie, 3,5 kilograma po pewnym czasie może wpływać negatywnie na komfort pracy. Tak też było w tym przypadku. Nie pomaga również silnik zainstalowany w górnej części urządzenia. Cóż, jest on po prostu ciężki i trzeba się do tego przyzwyczaić. Ewentualnie to zawsze Ty, nie Twoja kobieta będziesz odkurzał wasze mieszkanie. Musisz się do tej kwestii przyzwyczaić, gdyż nie widzę innego wyjścia.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.

Czy warto kupić DYSON Gen5 Detect Absolute?

Szczerze? Trudno mi powiedzieć. 3899 zł, bo tyle dziś kosztuje ten model to bardzo dużo pieniędzy. Fakt, to najwyższa półka jeśli chodzi o wydajność odkurzania. Do tego dochodzi duża ilość elementów dodatkowych, jakie znajdują się w zestawie. Napiszę wprost – jak Cię stać to kup bo jest to bardzo wydajny sprzęt (pamiętaj o tym, że jest też ciężki więc to Ty będziesz odkurzał, nie Twoja luba). Jeśli jednak ta cena Cię odstrasza, sugeruję spojrzeć w kierunku V12 Detect Slim Absolute. Co prawda moc jest o wiele mniejsza, ale nadal to najwyższa półka odkurzaczy pionowych. Do tego jest on o wiele lżejszy! Ewentualnie może inni producenci? Muszę wziąć się za testowanie tego typu sprzętu.

Odkurzacz pionowy DYSON Gen5 Detect Absolute.