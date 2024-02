Rusza Canon Student Development Programme 2024, a to oznacza, że Canon wyśle 25 studentów do Hiszpanii, aby odbyli czterodniowe warsztaty w Gronie oraz odwiedzili największy na świecie festiwal fotoreportażu Visa pour I’Image. To oznacza, że wybrańcy będą mogli nawiązać kontakt z równieśnikami oraz profesjonalistami.

Canon wyśle 25 studentów do Girony w Hiszpanii. Rusza Canon Student Development Programme 2024.

Ponad tysiąc przyszłych fotoreporterów z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki ma możliwość nawiązania kontaktu z czołowymi przedstawicielami branży. Pośród nich znajdzie się stu studentów, którzy otrzymają opiekę mentorską od ekspertów foto, którzy na co dzień reprezentują agencje medialne i wydawnictwa. Mowa również o Ambasadorach marki Canon. Z kolei zaledwie dwudziestu pięciu otrzyma zaproszenie na czterodniowe warsztaty w Gronie, o tym już wspominałem.

Canon wyśle 25 studentów do Girony. Kto znajdzie się w gronie wybranych?

Przede wszystkim sugeruję przeanalizować regulamin Canon Student Development Programme 2024. Możemy wywnioskować z niej, że przyjmowanie zgłoszeń startuje 12 lutego bieżącego roku i ma potrwać do 7 marca 2024. Zainteresowani muszą wysłać swoje portfolio. Oczywiście, nie jest to program skierowany do wszystkich osób. Musisz mieć ukończone 18 lat, zamieszkiwać w jednym z wymienionych w regulaminie krajów oraz rozpocząć, bądź ukończyć program edukacyjny w roku akademickim 2023/2024 lub odbywać staż w agencji/czasopiśmie w tym okresie. Ewentualnie w grę wchodzi nominacja lub poparcie profesjonalistów należących do branży foto.

Canon wyśle 25 studentów do Girony w Hiszpanii. Po co?!

Mentorzy będą opiekować się studentami

Grupa studentów, która zostanie wybrana pośród wszystkich zgłoszeń będzie współpracować na zasadzie indywidualnych sesji. Mowa o rozmowach o bieżącej pracy oraz aspiracjach zawodowych. Latem studenci będą brali udział w wirtualnych sesjach, które umożliwią im dopracowanie portfolio. Mało tego, będą mogli poznać propozycje nowych projektów. Finalnie dwudziestu pięciu studentów otrzyma zaproszenie do miejscowości Girona znajdującej się w Hiszpanii. Spędzą czas w katalońskim gospodarstwie, a finalnie zobaczą międzynarodowy festiwal fotoreportażu Visa pour l’Image w Perpignan we Francji.