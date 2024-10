Google wybrał polski projekt. BLISKO dołącza do akceleratora

Świetne informacje ze świata nowych technologii. BLISKO, to polska marka, która specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach edukacyjnych. Google wybrał polski projekt do swojego elitarnego programu Google Startups Growth Academy, a konkretniej do „działu” AI for Education. Jak nie trudno się domyślić, chodzi o startupy, które wykorzystują sztuczną inteligencję w sektorze edukacyjnym. Wszystko po to, by ułatwić dostęp do wiedzy, która będzie niezbędna do rozwoju. Co ciekawe, to jedyny polski projekt pośród 600 zgłoszonych z całej Europy, Afryki, a także Bliskiego Wschodu!

Google wybrał polski projekt. BLISKO dołącza do Google for Startups Growth Academy: AI for Education.

Pośród wielu niezbyt przychylnych wiadomości, które pojawiają się w mediach, czas na coś pozytywnego. Polska marka BLISKO zainteresowała przedstawicieli Google for Startups Growth Academy: AI for Education. To duża szansa, bowiem dzięki takiej współpracy rozwój projektu może być znacznie szybszy. Nie wspominając o dostępie do ekspertów, potencjalnych inwestorów czy większej liczby placówek opiekuńczych.

Udział w prestiżowym programie AI for EdTech organizowanym przez Google for Startups to dla nas ogromna szansa na networking z osobami, które doskonale rozumieją najnowsze trendy w sztucznej inteligencji. Dzięki temu mamy dostęp do globalnych ekspertów, potencjalnych inwestorów oraz możliwość internacjonalizacji naszego innowacyjnego rozwiązania na rynkach europejskich. Wierzymy, że współpraca w ramach tego programu przyspieszy rozwój naszego projektu i pomoże nam dotrzeć do jeszcze większej liczby placówek opiekuńczych w Europie. Aleksandra Kozera, założycielka BLISKO.

O co chodzi w programie BLISKO? Przede wszystkim eksperci z Polski fokusują się na wykorzystaniu AI (sztuczna inteligencja) do wspierania dzieci, które mają problemy z opóźnieniem rozwojowym oraz neurozróżnicowaniem. Mam tu na myśli między innymi ADHD czy spektrum autyzmu. Projekt ten jest skierowany do najmłodszych, a więc dzieci w wieku od 1 do trzech lat. Na czym polega? BLISKO korzysta z techniki uczenia maszynowego, a także dużych modeli językowych. Dzięki temu cechuje się wczesną diagnostyką przesiewową oraz personalizowanymi programami rozwoju, które stymulują odpowiednie strefy poznawcze, emocjonalnie oraz społeczne.

Dlaczego projekt BLISKO jest tak ważny?

Trzeba mocno wspierać polski zespół i kibicować, by finalnie zyskał duży rozgłos. To dlatego, że jest to w pewnym stopniu krok milowy w profilaktyce zaburzeń. Dzięki BLISKO będzie można wychwycić, a także przeciwdziałać problemom, które wynikają z niewiedzy o neuroatypowości w najwcześniejszym etapie życia dziecka. Co ciekawe, platforma SaaS (w skrócie: oprogramowanie jako usługa) dociera do wielu placówek zarówno w Polsce, jak i do wielu innych europejskich krajów dostarczając przy okazji narzędzia, które mogą poprawić jakość opieki nad dziećmi.

Rozwój BLISKO wspiera między innymi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która przekazała autorom projektu dofinansowanie. Dzięki temu możliwe były inwestycje w rozwiązania, które bazują na sztucznej inteligencji, a także rozbudowę platformy. Oczywiście, kolejnym krokiem jest udział w Google for Startups Growth Academy. Będzie to trzymiesięczny program, dzięki któremu polski startup będzie brał udział w warsztatach, sesjach mentoringowych, a także wydarzeniach networkingowych. Wszystko po to, by rozwijać strategie oparte na danych oraz, rzecz jasna, nawiązywać nowe partnerstwa. Wspomniany program jest hybrydowy, a więc odbędą się dwie sesje stacjonarne ze wsparciem zdalnym.

