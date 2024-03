Wiesz, jak zmienić świat? Zgłoś się i wygraj 150 tysięcy zł!

Masz plan jak zmienić świat? Pracujesz nad rozwiązaniem, dzięki któremu realne problemy ludzi zostaną rozwiązane? 6 marca ruszyły nabory do Konkursu Nagrody Jamesa Dysona, które zakończą się 17 lipca 2024 roku! Pomóż zmienić świat i zgarnij przy tym pieniężną nagrodę!

Wiesz, jak zmienić świat? Nie czekaj, zgłoś swój projekt!

6 marca 2024 roku ruszyły zapisy do tegorocznej edycji międzynarodowego Konkursu Nagroda Jamesa Dysona, który prowadzony jest przez Fundację Jamesa Dysona. Konkurs ten skierowany jest do studentów oraz niedawnych absolwentów inżynierii i projektowania. Jeśli wiesz, jak zmienić świat i chcesz pomóc ludzkości, nie zwlekaj z zapisem!

Konkurs ma na celu wyłonienie projektów, które będą walczyć ze światowymi problemami – od diagnozy raka po klęski żywiołowe. Każdy projekt, który został zgłoszony, ma szansę pomóc światu! Założony w 2005 roku konkurs wsparł już ponad 400 młodych wynalazców i projektantów, a łączna suma wsparcia projektów przekroczyła już milion funtów, czyli ponad 5 milionów złotych, a 2/3 tych projektów zostało skomercjalizowanych!

SmartHEAL (Polska) – inteligentny opatrunek z czujnikiem, który ocenia przebieg gojenia się rany na podstawie pomiaru jej poziomu pH. Fot. mat. prasowe

Ponad 150 tys. złotych dla zwycięskiego projektu

W tym roku międzynarodowy zwycięzca oraz wygrany projekt w kategorii Zrównoważonego Rozwoju wygra nagrodę pieniężną w wysokości 151 400 złotych, które będzie mógł przeznaczyć na dalszy rozwój swoich wynalazków. Z kolei kwota 25 200 złotych trafi w ręce każdego zwycięzcy krajowego we wszystkich 30 państwach, w których odbywa się konkurs.

Świat potrzebuje więcej ludzi czynu – rozwiązujących problemy, a nie populistów, którzy są nimi jedynie zainteresowani. Każdego roku Konkurs Nagroda Jamesa Dysona zapewnia młodym ludziom platformę dla ich wynalazków medycznych i środowiskowych, a także wiele więcej. To właśnie “błędne myślenie” wynalazców prowadzi do przełomów, niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie nowego zrównoważonego materiału, czy też zastosowanie sprytnych zasad inżynierii w celu poprawy życia ludzi. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie nowe wynalazki przyniesie tegoroczna edycja! Sir James Dyson

Co można wygrać w konkursie?

Jak wziąć udział w konkursie?

Pierwszym etapem jest wysłanie zgłoszenia swojego projektu, które na poziomie krajowym oceniane są przez panel zewnętrznych sędziów i inżyniera Dyson. Każdy z rynków wybiera swojego krajowego zwycięzcę oraz dwóch krajowych laureatów. Następnie spośród wszystkich zwycięzców 20 najlepszych zgłoszeń wybiera panel inżynierów Dyson. Wspomniane 20 projektów na końcu oceniane jest przez Sir Jamesa Dysona, który wybiera międzynarodowych zwycięzców.

Jakie są kryteria kwalifikacji? Każdy uczestnik, który zdecyduje się na wzięcie udziału w konkursie, musi być zapisani na co najmniej jeden semestr studiów licencjackich, lub magisterskich związanych z projektowaniem lub inżynierią. Studia te muszą odbywać się na uniwersytecie w kraju lub regionie wybranym do udziału w Konkursie Nagroda Jamesa Dysona.

Jeśli chodzi o zapisy grupowe, to każdy członek zespołu musi w ciągu ostatnich czterech lat być zapisany na co najmniej jeden semestr studiów licencjackich, lub magisterskich na uniwersytecie w kraju lub regionie wybranym do udziału w konkursie. Co najmniej jeden z członków musi studiować przedmiot związany z projektowaniem lub inżynierią.

Kluczowe daty dla tegorocznej edycji konkursu.

Kandydaci mogą zgłaszać swoje projekty za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod tym linkiem. Uczestniczy zobowiązani są do wyjaśnienia, czym jest ich wynalazek, jak działa i jaki jest proces jego rozwoju. Najlepsze zgłoszenia to te, które rozwiązują realne problemy, są jasno i przejrzyście wyjaśnione, ukazują iteracyjny rozwój, dostarczają dowodów na prototypowanie i zawierają zdjęcia pomocnicze oraz wideo.

Nagrody, które można zdobyć w konkursie:

Międzynarodowi zwycięzcy, wybrani przez Sir Jamesa Dysona, otrzymają nagrody w wysokości do 151 400 zł.

Zdobywcy drugiego miejsca na arenie międzynarodowej otrzymają 25 200 zł.

Każdy krajowy zwycięzca otrzymuje 25 200 zł.

Termin składania wniosków upływa o północy 17 lipca 2024.

Źródło: opr. wł./info. prasowa