Niektórzy doskonale znają projekt Akademia Lubella, bowiem startuje już dziewiąta edycja. Dzięki niemu uczniowie klas podstawowych, a konkretnie VI-VIII, mogą szkolić się z zakresu zróżnicowanej diety oraz niemarnowania żywności. Jest to bezpłatny program, w którym ważna jest nowoczesność narzędzi oraz kreatywność uczestników. Co ciekawe, dotychczas w Akademii Lubella uczestniczyło ponad 1,2 mln uczniów oraz 10 tysięcy nauczycieli w całej Polsce!

Uczniowie klas VI-VIII, coś dla Was! Wraca Akademia Lubella!

Akademia Lubella uczy młodzież jak nie marnować jedzenia oraz jak powinna wyglądać zbilansowana dieta

Program ma przede wszystkim za zadanie inspirować uczniów do przygotowania posiłków, które będzie cechować zróżnicowana dieta oraz duch zero waste. Nie marnujmy jedzenia – to właśnie jeden z “motywów przewodnich” dziewiątej edycji Akademii Lubella. Program inspiruje uczniów do tworzenia zdrowych posiłków z wykorzystaniem produktów zbożowych. Podczas dwóch godzin lekcyjnych uczniowie klas VI-VIII mają zdobyć wiedzę oraz umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania, racjonalnego żywienia, uprawiania aktywności fizycznych oraz, co ciekawe, ze wspólnego spożywania posiłków.

Warto wspomnieć, że materiały dydaktyczne przygotowano wraz z ekspertami do spraw żywienia oraz nauczania. Wszystko po to by inspirować oraz pokazywać młodzieży, że tematy związane z żywieniem mogą być bardzo ciekawe.

Uczniowie klas VI-VIII, coś dla Was! Wraca Akademia Lubella!

Materiały wideo zaprojektowane wspólnie z popularnym TikTokerem

Autorzy Akademii chcą “uruchomić” wśród uczniów kreatywność, dlatego zachęcają do tworzenia własnych treści edukacyjnych. Motywem jest kanał TV “Nawijamy makaron”. Młodzież ma przygotować ramówkę oraz zrealizować wybrane programy. Co ciekawe, do tego mają wykorzystać własne smartfony oraz formaty video, które znają z mediów społecznościowych.

Aby całość była przygotowana w pełni profesjonalnie, Lubella zaprosiła do współpracy influencera Kacpra Zembrzuckiego (zetkacper). Będzie on redaktorem naczelnym, którego zadaniem będzie motywacja szkół do wzięcia udziału w programie. Innym z jego zadań będzie towarzyszenie młodzieży w zadaniach, które będą realizowane podczas lekcji.

Uczniowie klas VI-VIII, coś dla Was! Wraca Akademia Lubella!

Jak zgłosić się do Akademii Lubella?

Jest to bardzo proste. Wystarczy odwiedzić stronę akademialubella.pl. Następnie klasę, która jest zainteresowana udziałem zgłasza przedstawiciel szkoły, wskazując nauczyciela, który będzie realizował zajęcia. Otrzyma on materiały online, takie jak między innymi scenariusze lekcji, bazę merytoryczną oraz dostęp do materiałów kreatywnych. Finalnie szkoła po zrealizowaniu programu otrzyma certyfikat, który potwierdza udział w programie. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że nauczyciele bardzo pozytywnie odbierają program Akademia Lubella, co z resztą widać po frekwencji poprzednich edycji.