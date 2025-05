TrekTours zaprasza 7.06 do Skarżysko-Kamiennej. Zobacz!

Już 7 czerwca Skarżysko-Kamienna zamieni się w prawdziwy raj dla miłośników pieszych wędrówek. To właśnie tego dnia odbędzie się kolejny rajd organizowany przez TrekTours – firmę, która od lat buduje swoją markę w krajach bałtyckich, a teraz coraz śmielej wkracza również do Polski. Po świetnym przyjęciu rajdów w Otwocku i Włocławku, przyszedł czas na wyjątkową wyprawę w serce Puszczy Świętokrzyskiej. Skarżysko-Kamienna to miejsce, gdzie przemysłowa historia spotyka się z pięknem natury, tworząc niepowtarzalny klimat – właśnie ten unikalny miks będą mogli poczuć uczestnicy rajdu. A do tego wszystko dzieje się we współpracy z Columbią – światową marką outdoorową, która od lat wspiera aktywny styl życia.

TrekTours i Columbia zapraszają na rajd pieszy w Skarżysko-Kamiennej. Fot. Krystian Drożdż.

Cztery trasy, które dopasujesz do siebie

Nieważne czy masz już doświadczenie i setki kilometrów za sobą, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z pieszymi wędrówkami – TrekTours przygotowało coś dla każdego. Do wyboru są cztery różne trasy, które różnią się długością: 14, 26, 39 oraz 53 km. Możesz iść swoim tempem, zatrzymywać się na podziwianie widoków, robić zdjęcia albo po prostu chłonąć spokój otaczającej przyrody. Nie ma tu mowy o rywalizacji – liczy się radość z ruchu i kontakt z naturą. No i co ważne – na rajd możesz zabrać swojego psa! Futrzaki są tu mile widziane na każdej trasie, więc nikt nie zostaje w domu.

TrekTours i Columbia zapraszają na rajd pieszy w Skarżysko-Kamiennej. Fot. Krystian Drożdż.

Co zobaczysz po drodze?

Trasy prowadzą przez naprawdę ciekawe miejsca. Na uczestników czekają przystanki, które pozwolą odpocząć i poznawać historię oraz naturę regionu. Będzie można zwiedzić Muzeum im. Orła Białego, które słynie z imponującej kolekcji militarnych eksponatów na świeżym powietrzu. Dalej znajdzie się źródło „Burzący Stok” – malownicze i owiane legendami miejsce w lesie, które na pewno zrobi wrażenie. Chwila relaksu czeka też nad Zalewem Rejów – to świetna okazja, żeby zatrzymać się na moment, odetchnąć i nacieszyć oczy krajobrazem. A dla fanów nieco surowszych widoków czeka Kamieniołom Gębury, który swoim skalistym charakterem przypomina górskie pejzaże południowej Europy.

TrekTours i Columbia zapraszają na rajd pieszy w Skarżysko-Kamiennej. Fot. Krystian Drożdż.

Pamiątki i dbałość o środowisko – ważne elementy rajdu

Wybierając dłuższe trasy (26 km i więcej), możesz liczyć na miły bonus – czapkę od marki Columbia, która będzie super pamiątką z tej przygody. Do tego na tych trasach organizatorzy zapewniają ciepły posiłek, który pomoże uzupełnić energię po wymagającym marszu. Na całej trasie rozmieszczone będą punkty z wodą, gorącą herbatą i lekkimi przekąskami. W razie potrzeby można też skorzystać z pomocy medycznej, a na wybranych odcinkach dostępny będzie transport powrotny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyruszyć i wrócić bez stresu.

TrekTours kładzie duży nacisk na ochronę środowiska – na imprezie całkowicie rezygnuje się z jednorazowych naczyń i plastikowych opakowań. Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych butelek, kubków i sztućców. To drobny, ale bardzo ważny gest, który naprawdę pomaga dbać o naszą planetę.

TrekTours i Columbia zapraszają na rajd pieszy w Skarżysko-Kamiennej. Fot. Michał Gancarzyk.

TrekTours i Columbia pytają: Jesteś gotowy na wyprawę?

Rejestracja już trwa! Wszystkie szczegóły dotyczące tras, wymagań i pakietów startowych znajdziesz na stronie: www.trektours.pl. Wybierz trasę, przygotuj wygodne buty i wyrusz na dzień pełen świeżego powietrza, spokoju i pięknych widoków. Pamiętaj – tu nie ma pośpiechu, jest czas na relaks i odkrywanie uroków Puszczy Świętokrzyskiej. Do zobaczenia na szlaku!

Przy okazji zobacz czy Columbia Sportswear wylądowała na księżycu?