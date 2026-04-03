Lęk przed porodem w młodym pokoleniu. Co na to mężczyźni?

Coraz częściej mówi się o lęku przed porodem wśród młodych kobiet. Rzadziej jednak zadajemy pytanie: jak na poród patrzą młodzi mężczyźni i czy również odczuwają związany z nim lęk? To ważne, bo ich przekonania i emocje mogą mieć realne znaczenie w kontekście decyzji dotyczących ciąży i sposobu porodu.

Szacuje się, że w Polsce tokofobia – czyli silny lęk przed porodem siłami natury – była według ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wskazaniem do około 14–16 proc. wszystkich cesarskich cięć. Tymczasem obecnie niemal co drugie dziecko w naszym kraju przychodzi na świat drogą operacyjną.

Lęk przed porodem to nie tylko kobiecy temat

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że odsetek cesarskich cięć przekraczający 15 proc. w skali populacji nie wiąże się już ze zmniejszeniem śmiertelności matek i noworodków. Oznacza to, że choć cesarskie cięcie bywa zabiegiem ratującym zdrowie i życie, powinno być wykonywane tylko wtedy, kiedy są do tego jednoznaczne wskazania medyczne aby niepotrzebnie nie narażać kobiet i dzieci na możliwe negatywne konsekwencje zdrowotne.

Dlaczego cesarskie cięcie stało się normą

W Polsce obserwujemy systematyczny wzrost liczby porodów przez cesarskie cięcie – z 18 proc. w 1999 roku do około 48 proc. w 2024 roku. Wśród przyczyn tego trendu wskazuje się m.in. czynniki społeczno-demograficzne, takie jak wiek kobiet rodzących, niższy poziom wykształcenia, życie w środowisku miejskim czy otyłość. Coraz częściej zwraca się także uwagę na znaczenie czynników psychologicznych, takich jak negatywne nastawienie do porodu, poziom satysfakcji z opieki okołoporodowej czy lęk przed porodem.

Większość badań dotyczących tego zjawiska koncentruje się na kobietach w ciąży. Tymczasem rzadziej analizuje się perspektywę mężczyzn, mimo że ich rola w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki okołoporodowej stale rośnie. Współcześni ojcowie są coraz bardziej zaangażowani w przygotowanie do narodzin dziecka, jednak ich emocje i obawy wciąż są stosunkowo rzadko uwzględniane w badaniach naukowych.

Lęk przed porodem w młodym pokoleniu. Co na to mężczyźni?

Co czują mężczyźni, gdy myślą o porodzie

Dotychczas przeprowadzono jedynie kilka badań dotyczących lęku przed porodem wśród mężczyzn, którzy spodziewali się pierwszego dziecka lub mieli już doświadczenie w byciu ojcem. Szacuje się, że około 13% przyszłych ojców doświadcza nasilonego, a nawet paraliżującego lęku przed porodem. Badania wskazują, że wpływa to na ich codzienne funkcjonowanie, a także wywołuje silne poczucie bezradności oraz utrudnia psychiczne przygotowanie się do roli ojca.

W kształtowania się lęku może mieć również znaczenie fakt oczekiwania na pierwsze dziecko i związana z nim niepewność. Rozwiązaniem mogą być programy profilaktyczne, ponieważ wykazano, że mężczyźni uczestniczący w nich rzadziej postrzegali poród jako przerażające doświadczenie w porównaniu z osobami objętymi standardową opieką. Dodatkowo odpowiednie przygotowanie może zwiększyć poczucie sprawczości u ojców i pomóc zmniejszyć ich lęk przed porodem.

Ciekawe wyniki przynoszą również badania prowadzone wśród osób, które jeszcze nie mają dzieci. W różnych krajach – m.in. w Chile, Turcji, Australii, Kanada, Anglii, Niemiec, Islandii i Stanów Zjednoczonych – wykazano, że wyższy poziom lęku przed porodem może wiązać się z częstszym preferowaniem cesarskiego cięcia jako sposobu zakończenia ciąży partnerki.

Pierwsze dziecko, największa niepewność

Mimo tego, że temat jest tak ważny, dotychczas w Polsce nie są znane badania oceniające lęk przed porodem i preferencje okołoporodowe w grupie mężczyzn. A przeprowadzenie takiego badania może wypełnić istotną lukę badawczą i wyznaczyć potencjalnie unikatowy kierunek w skali badań nad preferencjami okołoporodowymi.

Badanie, które może zmienić podejście do porodu

Dlatego badaczki z Katedry Zdrowia Środowiskowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – mgr Patrycja Surma oraz dr hab. Ilona Nenko, prof. UJ chcą przyjrzeć się temu zagadnieniu i zbadać postawy oraz lęk przed porodem w grupie młodych dorosłych w Polsce, w tym również mężczyzn.

Celem badania jest sprawdzenie czy styl życia, czynniki psychospołeczne oraz przekonania dotyczące porodu są powiązane z lękiem przed porodem i preferencjami dotyczącymi opieki okołoporodowej w hipotetycznej ciąży niskiego ryzyka. Badaczki wierzą, że lepsze zrozumienie tego, co kształtuje wybory młodych dorosłych, włączając mężczyzn, może pomóc w tworzeniu skuteczniejszych działań edukacyjnych i wspierających przyszłych rodziców.

Dlatego zapraszamy do udziału w naszym badaniu mężczyzn, którzy:

mają 18–35 lat

mieszkają w Polsce i mają polskie obywatelstwo

nie mają jeszcze dzieci, a kobiety (uwzględniając partnerki) nigdy nie były w ciąży

planują zostać rodzicami w przyszłości

Chętnie dowiemy się również jakie preferencje okołoporodowe ma Twoja partnerka! Będziemy wdzięczne za przekazanie linku do ankiety dalej!

Udział polega na jednorazowym wypełnieniu anonimowej ankiety online, co zajmuje około 30 minut. Udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny – w każdej chwili można zrezygnować bez żadnych konsekwencji. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Autor tekstu: Patrycja Surma.