Ruszyła kampania „Zawodowy Wzrok”. Zobacz jak skorzystać!

Kampania „Zawodowy Wzrok” to szansa dla wielu osób. Wyobraź sobie, że marzysz o pracy w służbach mundurowych – chcesz zostać strażakiem, żołnierzem albo policjantem. Przechodzisz testy sprawnościowe, mentalne, ale… odpadasz na badaniach lekarskich, bo masz wadę wzroku. Znane? Niestety dla wielu osób to codzienność. Ale teraz jest sposób, by tego uniknąć.

Masz wadę wzroku? Ruszyła kampania „Zawodowy Wzrok”

Właśnie ruszyła ogólnopolska kampania „Zawodowy Wzrok”, przygotowana przez sieć klinik okulistycznych Optegra. Akcja skierowana jest do wszystkich, dla których perfekcyjny wzrok to przepustka do wymarzonego zawodu. W szczególności mowa o kandydatach do służb mundurowych, wojsku, straży pożarnej, ale też o kierowcach zawodowych, sportowcach czy osobach wykonujących precyzyjne prace – od kosmetologów po personel medyczny.

I co najważniejsze: od czerwca do września można skorzystać ze specjalnej oferty na laserową korekcję wzroku.

Masz wadę wzroku? Ruszyła kampania „Zawodowy Wzrok”

Wzrok to narzędzie pracy

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważny jest dobry wzrok w służbach mundurowych. Refleks, precyzja, szybka reakcja – bez tego ani rusz. Tymczasem wada wzroku to jedna z najczęstszych przyczyn odrzucenia kandydatów w procesach rekrutacyjnych. Dla wielu osób to prawdziwa blokada na drodze do wymarzonego zawodu.

Zawsze chciałem zostać żołnierzem, ale wada -3,50 skutecznie mnie blokowała. Dzięki zabiegowi w Optegra wzrok wrócił do normy i przeszedłem wszystkie wymagane testy. Kamil, 26-latek, który właśnie rozpoczął swoją przygodę z wojskiem

Laserowa korekcja wzroku to nie tylko szansa na lepsze widzenie – to przepustka do zmiany swojego życia zawodowego. Dzięki nowoczesnym technologiom zabieg trwa kilkanaście minut, a wielu pacjentów następnego dnia wraca do pracy lub na siłownię.

Masz wadę wzroku? Ruszyła kampania „Zawodowy Wzrok”

Koniec z parującymi okularami

Laserowa korekcja to też świetna opcja dla wszystkich, którym okulary lub soczewki utrudniają codzienne funkcjonowanie. Parujące szkła pod maseczką, ograniczone pole widzenia, dyskomfort podczas wysiłku fizycznego – kto nosił okulary, ten wie, o czym mowa.

A co z osobami, które spędzają długie godziny przy komputerze? Brak okularów to mniej zmęczenia oczu i więcej komfortu na co dzień. No i – co tu dużo mówić – czasem po prostu wygodniej, szczególnie jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie.

Kampania „Zawodowy Wzrok” to też odpowiedź na potrzeby tych, którzy właśnie przygotowują się do rekrutacji, egzaminów czy kursów. Optegra podkreśla, że coraz więcej pacjentów zgłasza się właśnie z takim celem – chcą poprawić wzrok, żeby bez problemu przejść wymagania zdrowotne i dostać się do wymarzonej pracy.

Masz wadę wzroku? Ruszyła kampania „Zawodowy Wzrok”

Szybko, bezpiecznie i na lata

Kliniki Optegra wykorzystują nowoczesne technologie, które zapewniają skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów. Jedną z metod jest Lentivu® (SMILE®) – laserowa korekcja wzroku bez konieczności tworzenia płatka rogówki. Dzięki temu rekonwalescencja jest krótka, ryzyko powikłań minimalne, a pacjenci często już następnego dnia mogą wrócić do pracy lub treningów.

Podstawą jest jednak dokładna diagnostyka – w Optegra wykonuje się ponad 20 specjalistycznych badań, które pomagają dobrać najlepszą metodę zabiegu. – Rozmawiamy z pacjentem o jego pracy, stylu życia i oczekiwaniach. dr n. med. Zofia Pniakowska, kierownik medyczny kliniki Optegra w Łodzi

Warto też dodać, że Optegra to sieć 13 klinik okulistycznych w Polsce, z doświadczeniem w ponad milionie wykonanych procedur. Mają technologię, ale – co równie ważne – mają też sprawdzony system opieki nad pacjentami, od badań aż po opiekę po zabiegu.

Dobry wzrok to nie luksus, to narzędzie. Tak samo jak sprawność fizyczna czy odpowiednie wyposażenie. Naszym pacjentom oferujemy złoty standard chirurgii refrakcyjnej. dr n. med. Zofia Pniakowska, kierownik medyczny kliniki Optegra w Łodzi

Kampania „Zawodowy Wzrok”. Jak skorzystać?

Akcja „Zawodowy Wzrok” trwa od czerwca do końca września 2025 roku. Jeśli marzysz o karierze w służbach mundurowych albo po prostu chcesz żyć wygodniej – to dobry moment, żeby się tym zająć.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Optegra oraz w klinikach na terenie całej Polski. Wzrok to nie dodatek – to narzędzie. Zadbaj o nie, zanim ograniczy Twoje plany.