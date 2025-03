Oto nowa klinika Optegra w Warszawie. To tam poprawisz wzrok

Problem ze wzrokiem dotyczy coraz większej liczby osób. Nic więc dziwnego, że klinika Optegra otworzyła nową placówkę. Mowa o flagowej lokacji w samym centrum Warszawy. To właśnie przy ulicy Chłodnej 51 będzie można skorzystać z najnowocześniejszych metod korekcji wzroku. Warto wspomnieć o tym, że satysfakcję z wykonanych przez specjalistów z klinki Optegra deklaruje 95 procent pacjentów.

Laserowa korekcja wzroku? Klinika Optegra otworzyła nową placówkę w Warszawie.

Jaki zmysł jest najważniejszy? Ciężko powiedzieć, prawda? Wydaje mi się jednak, że wzrok jest jednym z najważniejszych. Kiedyś miałem przykrą sytuację związaną z tym zmysłem. Przez kilka dni nie widziałem praktycznie nic i wtedy jeszcze mocniej doceniłem to, jak ważny jest wzrok. Jego dobra kondycja powinna być dla nas priorytetem. To dzięki niemu możemy podziwiać piękno tego świata, poznawać nowe rzeczy – krótko mówiąc, jest niezbędny do utrzymania wysokiej jakości naszego życia. A co, jeśli wzrok się pogorszy? Cóż, należy czym prędzej udać się do specjalisty, który pomoże nam przywrócić jego właściwości. Oczywiście, o ile jest to możliwe. Jedno jest pewne – medycyna cały czas „idzie do przodu” i oferuje bezpieczne, a co najważniejsze skuteczne metody korekcji wzroku.

Nowa klinika Optegra w stolicy

Warto „trafić” do kogoś, kto oferuje kompleksowe leczenie: od diagnostyki, przez zabieg, po pełną opiekę już po zabiegu. Podobno na takową można liczyć w klinice Optegra, która od ponad 25 lat zajmuje się naszym wzrokiem. Wszystko za sprawą doświadczonego zespołu oraz najwyższego standardu opieki. Jeśli interesuje Cię laserowa korekcja wzroku, wydaje mi się, że dobrze trafiłeś. A raczej trafisz, do Warsaw Trade Tower, który znajduje się przy ulicy Chłodnej 51 w Warszawie. Ulokowano tam dziewięć nowoczesnych gabinetów, w tym lekarskie, optometryczne czy diagnostyczne.

Laserowa korekcja wzroku w Optegra w Warszawie

Jeśli już decydujesz się na laserową korekcję wzroku, zapewne priorytetem jest zarówno bezpieczeństwo danego zabiegu, jak i doświadczenie lekarzy, którzy będą podejmować się tej skomplikowanej operacji. Kto pracuje w Optegra w Warszawie? Między innymi dr n. med. Aleksandra Wlaź, dr n. med. Katarzyna Skonieczna oraz prof. nadzw. dr hab. Joanna Wierzbowska. Dzięki doświadczonemu personelowi każdy pacjent może liczyć zarówno na indywidualne podejście, jak i opiekę na najwyższym poziomie. Tak przynajmniej twierdzą eksperci. Nie było mi dane tego spróbować, gdyż mój wzrok jest w jak najlepszym porządku, aczkolwiek chyba każdy się ze mną zgodzić, że faktycznie lepiej podjąć się leczenia u kogoś, kto ma duże doświadczenie.

Bazując na ponad 25-letnim doświadczeniu sieci klinik Optegra, oferujemy chirurgię refrakcyjną w „złotym standardzie”, zgodną z najwyższymi, europejskimi standardami. Co więcej, wszelkie procedury i opieka nad pacjentami odpowiadają wytycznym Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Stale utrzymująca się wysoka, 95 proc. satysfakcja pacjentów, to bez wątpienia efekt pracy naszych zespołów. Agnieszka Szpara, Prezes Zarządu Klinik Okulistycznych Optegra

Leczenie wzroku w klinice Optegra w Warszawie

Wspomniana klinika zajmuje się laserową korekcją wzroku. Mam tu na myśli leczenie zarówno krótkowzroczności, dalekowzroczności, astygmatyzmu jak i starczowzroczności. Podobno proces stabilizacji jest bardzo szybki, a pacjenci „po chwili” mogą zapomnieć o okularach czy soczewkach. Warto wspomnieć o tym, że klinika chwali się spełnianiem norm ISO, a także wytycznym Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Mam tu na myśli procedury, które są stosowane w Optegra.

Z jakiego sprzętu korzysta klinika? Mowa o rozwiązaniach firmy Zeiss. Jest to laser femtosekundowy, który gwarantuje precyzję przy minimalnej inwazyjności, a także najkrótszym z możliwych czasów rekonwalescencji. Wszystko za sprawą metody Smile/Lentivue. To bardzo znane rozwiązanie, bowiem wykonano już ponad dziesięć milionów zabiegów tego typu na całym świecie.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami na temat metod leczenia jakie oferuje klinika Optegra, warto odwiedzić stronę Optegra.