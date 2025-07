W końcu jest! Oto Fiat 500 Ibrida! To na niego każdy czekał!

Stellatis myślał, że zawojuje świat elektryczną pięćsetką. Otóż nie! Niewielu się zdecydowało na ten model. Dlatego też kołem ratunkowym (chyba) okaże się Fiat 500 Ibrida. Ten mały miejski wóz z napędem spalinowym niebawem pojawi się w sprzedaży. Pozytywnie zaskakuje również cena. Startujemy od 73 tys zł, więc całkiem rozsądnie.

2026 Fiat 500 Ibrida.

Przecież to było oczywiste, że Fiat 500 z napędem elektrycznym niekoniecznie się sprawdzi. Może inaczej – sprawdziłby się, gdyby był sensownie wyceniony. A nie był. Do tego doszedł atak samochodów z Chin, które kuszą cenami i cóż – palił się grunt pod nogami marce Stellantis. Ktoś jest zdziwiony? Złe zarządzanie, głupie decyzje (jak chociażby usunięcie V8 z oferty Dodge w USA) i mamy to, co mamy. Całe szczęście, włoska marka w porę (powiedzmy) się opamiętała, dlatego właśnie ukazał się Fiat 500 Ibrida, czyli hybrydowa odmiana kultowego auta miejskiego.

73000 zł za litrowe, trzycylindrowe FireFly

Fiat 500e startuje od 130 900 zł za odmianę bazową. Wymyślisz, by jeździć stylową wersją Giorgio Armani Collector’s, będziesz musiał wydać 180 900 zł. To jakiś kosmos! A później się dziwią, że nikt tego nie chce kupić. O wiele lepiej wypada cenowo odmiana hybrydowa, którą wyposażono w trzycylindrowy silnik 1.0 o mocy 70 KM. To odmiana bardzo dobrze znana, więc otrzymujemy jednostkę sprawdzoną „na placu boju”. Słabo? Pamiętajmy, że jest to miejski samochód, którym raczej nie będziecie jeździć w dalekie trasy. Przynajmniej będziemy cieszyli się niskim zużyciem paliwa, a to ważne przy obecnych, wysokich cenach paliw. Za te 73 tysiące złotych dostajecie manualną skrzynię biegów i całkiem „akceptowalne” wyposażenie.

2026 Fiat 500 Ibrida.

Fiat 500 Ibrida – lekkie zmiany wizualne

Prosty silnik, prosta skrzynia, całkiem dobra cena. Będzie się sprzedawać? Wydaje mi się, że najważniejszy klient nie do końca interesuje się tym, co pięćsetka ma pod maską. Dlatego też przyjrzyjmy się kwestiom wizualnym, ponieważ z racji zastosowania silnika spalinowego na froncie pojawił się wlot powietrza. Mam na myśli zderzak przedni. Jeśli zerkniemy na tylne szyby, zobaczymy nowy emblemat, który sugeruje, z jaką wersją mamy do czynienia. Do tego dochodzi napis HYBRID na klapie bagażnika i oczywiście najważniejsze. Na prawej tylnej części nadwozia umieszczono wlew paliwa.

2026 Fiat 500 Ibrida.

Zajrzyjmy do środka. Tu wspomniana już wcześniej dźwignia zmiany biegów. Lewarek jest ulokowany dość wysoko, co wpływa na komfort jego obsługi. Krzywisz się na widok manuala? Za jakiś czas do oferty wprowadzona zostanie wersja ze skrzynią zautomatyzowaną. Nie jestem jej zwolennikiem, ale lepsze to, niż „wachlowanie” lewarkiem i ciągłe naciskanie sprzęgła, co jest mocno irytujące w mieście. Jeśli chodzi o kokpit, producent zastosował cyfrowe zegary oraz ulokowany centralnie ekran 10,25 cala, który posiada system uConnect. Najważniejsze (przynajmniej dla mnie) jest to, że mamy do dyspozycji Apple CarPlay i Android Auto.

2026 Fiat 500 Ibrida.

Trzy wersje do wyboru

Włosi planują sprzedaż nowej hybrydowej pięćsetki w trzech różnych wersjach. Będzie klasyczny hatchback oraz cabrio. Ciekawie zapowiada się wersja 3+1. Co to takiego? Fiat 500 z dodatkowymi otwieranymi drzwiami z tyłu. Brzmi dość tajemniczo. Warto jeszcze wiedzieć, że nie jest to oficjalna cena. Fakt, wiemy, że w podstawie auto będzie kosztować 17 tys euro, a więc właśnie około 73 tys zł, jednak oficjalne cenniki pojawią się bliżej premiery, którą zapowiedziano na listopad bieżącego roku. Co ważne, włoska fabryka Mirafiori w Turynie planuje w tym roku wyprodukować pięć tysięcy sztuk. W przyszłym roku ma być ich o wiele więcej.

