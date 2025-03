Wiosna zbliża się nieubłaganie. Wszyscy dobrze wiemy, że alergikom na myśl o tym fakcie skacze ciśnienie. Co zrobić, by skutecznie pozbyć się z domu kurzu i alergenów? Wydaje mi się, że znam pewien sposób, a pomogą w tym produkty marki MOVA, która wiele razy pojawiała się na łamach naszego magazynu.

Marka MOVA radzi jak skutecznie pozbyć się z domu kurzu i alergenów.

Łagodna zimy, a przecież takich doświadczamy, sprawiają, że dla alergików wiosna jest bardzo ciężkim okresem. Nie wiem czy wiecie, bo przecież luty już minął, ale to właśnie w tym miesiącu pojawia się pylenie, które może być bardzo uciążliwe. Nie inaczej jest w kolejnych miesiącach. Ba, jest jeszcze gorzej. W marcu nie dość, że zaczyna pylić kwitnąca leszczyna, a przecież to bardzo popularne drzewo, to jeszcze, jakby tego było mało, skoki temperatur wzmagają wspomniane pylenie. Pamiętaj również o tym, by obserwować swój organizm w marcu, jeśli jesteś uczulony na brzozę, bądź orzechy lasowe. Przygotuj się również na połowę miesiąca, bowiem możesz doświadczyć łzawienia oczu, kichania, czy niedrożności nosa. Prowodyrem będzie kwitnąca olcha.

Alergiku, zobacz porady, dzięki którym uchronisz się przed wiosenną alergią

Muszę Cię zmartwić. Nie unikniesz alergii. Możesz się jednak przed nią chronić. Pierwszą rzeczą, o której powinieneś pamiętać jest kalendarz pyleń. Dzięki niemu dowiesz się, co w danym momencie powoduje u Ciebie złe samopoczucie. Pamiętam w wielu testowanych samochodach marki Volvo, takich jak XC90 specjalną podstronę w oprogramowaniu, która informowała o jakości powietrza czy pyleniu. Alergicy mieli więc wgląd w to, co w danym miejscu sprawia, że czujemy się gorzej. Oczywiście, dzięki takim informacjom alergik będzie mógł unikać przebywania na zewnątrz. To główny „pomocnik”. Co jeszcze powinniśmy robić, aby chociaż w pewnym stopniu zmniejszyć problem związany z pyleniem?

Przede wszystkim, powinniśmy wietrzyć mieszkanie, ale pamiętajcie, robimy to nocą. Podczas jazdy samochodem sugeruję zamykać okna, natomiast kiedy chcemy spacerować, polecam przede wszystkim wychodzić po deszczu, bądź w czasie opadów. Fakt, wiosną czy latem z przyjemnością wystawiamy pranie na zewnątrz, jednak to błąd – powinniśmy je suszyć w domu. Oczywiście, ważna jest także higiena – trzeba myć zarówno ręce, jak i twarz po powrocie do domu. Jeśli masz zwierzaka, warto pomyśleć o częstej ich kąpieli, ponieważ na sierści mogą znajdywać się pyłki. Jeszcze jedna sugestia – jeśli masz już wszystkiego serdecznie dość, udaj się w góry lub nad morze. Tam stężenie pyłków powinno być najniższe.

Jak skutecznie pozbyć się z domu kurzu i alergenów?

Wiemy już, jak zachować się będąc na zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że w naszym domu również możemy doświadczyć wielu problemów związanych z alergią. W tym przypadku pomoże nam wspomniana na początku tego artykułu marka MOVA. Oczywiście, mam tu na myśli produkty tego przedsiębiorstwa. Wśród nich wyróżnić możemy dwa modele, które ułatwią nam utrzymanie porządku, a przede wszystkim, za ich pomocą pozbędziemy się z naszego domu zarówno kurzu, jak i alergenów.

Odkurzacz pionowy MOVA J30

Jak skutecznie pozbyć się z domu kurzu i alergenów? Pośród wielu bardzo dobrych urządzeń, które faktycznie pomagają nam w utrzymaniu domu w czystości chciałbym wyróżnić odkurzacz pionowy MOVA J30. Dlaczego? Przede wszystkim posiada on wydajny silnik o mocy 450 W, który pomoże nam pozbyć się z domu kurzu i alergenów. Wiem, że tak będzie, ponieważ moc ssania wynosi 144 AW, natomiast ciśnienie to aż 24 kPa. Producent zastosował w szczotce uniwersalnej oświetlenie LED, które znacznie ułatwi nam sprzątanie w ciemnych obszarach. Uwierzcie – zobaczycie każdą drobinkę kurzu, co sprawi, że faktycznie dokładnie posprzątamy cały dom. Mamy ekran LED, który pomaga nam w sterowaniu oraz monitorowaniu stanu urządzenia. Muszę wspomnieć o systemie filtracji, który cechuje się skutecznością na wysokim poziomie wynoszącym 97 %.

Ile kosztuje taki odkurzacz? Sugerowana cena detaliczna wynosi 749 zł, co według mnie jest bardzo atrakcyjną ofertą jak na rozwiązania, którymi cechuje się ten model. Oczywiście, w zestawie znajdziemy wiele różnych końcówek, które sprawdzą się podczas sprzątania mebli, dywanów i tym podobnych. Jeśli chcesz kupić odkurzacz pionowy MOVA J30 w dobrej cenie, odwiedź oficjalny sklep tej marki na Allegro. Wystarczy, że klikniesz w link.

Robot odkurzająco-mopujący MOVA E20

Jak skutecznie pozbyć się z domu kurzu i alergenów ale tak, by przy okazji bardzo się nie napracować? Pomocny będzie odpowiedni sprzęt, a takim jest robot, który nie tylko odkurza, ale i mopuje nasze podłogi. Nowością jest MOVA E20, czyli budżetowy, ale przy okazji solidny model, który został wyposażony w nawigację laserową LDS. Sprzęt cechuje się mocą ssania na poziomie 5000 Pa, potrafi pokonać przeszkody o wysokości wynoszącej do 1,8 cm, ma sporych rozmiarów (330 ml) pojemnik na kurz oraz na wodę (245 ml), a jego bateria pozwala na długi czas pracy. Co ciekawe, możemy go obsługiwać nie tylko za pomocą aplikacji, ale również z wykorzystaniem asystentów głosowych, takich jak Alexa, Siri czy Google Assistant.

Model ten jest bardziej zaawansowany i skuteczny w sprzątaniu, niż może się nam wydawać. Co ciekawe, jest on bardzo dobrze wyceniony, bowiem sugerowana cena katalogowa wynosi 869 zł, aczkolwiek powinno Ci się go udać zdobyć znacznie taniej. Gdzie? Sprawdź ile kosztuje MOVA E20 w sieci Media Expert. Możesz również sprawdzić oficjalny sklep MOVA na Allegro. Tam również kupisz MOVA E20 w dobrej cenie.

Alergiku, dzięki tym sugestiom będziesz oddychał swobodnie

O ile uda Ci się skutecznie pozbyć z domu kurzu i alergenów, ale w tym pomoże Ci sprzęt marki MOVA. Pamiętaj również o zastosowaniu się do porad, które umieściłem w tym artykule. Mam nadzieję, że przetrwasz ten trudny dla Ciebie okres, a nie chcę straszyć – prognoza pogody sugeruje, że właśnie nadchodzi okres pylenia.

Artykuł został przygotowany we współpracy z marką MOVA.