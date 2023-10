7-miejscowy SUV z dieslem. Szwedzkie Volvo XC90 B5 to wzór!

Daniel Laskowski

Przyjemnie wspominam każdy kilometr za kierownicą Volvo XC90 B5. Pierwszy raz obawiałem się czy 2-litrowy diesel da sobie radę z tak dużym samochodem. Podchodząc do testu tego modelu drugi raz wiedziałem, że dyskam dobrą dynamikę i niskie zużycie paliwa. Do tego dochodzi świetny wyciszenie, wysoka jakość materiałów użytych do produkcji wnętrza i cóż - mamy przepis na idealnego, 7-osobowego SUV-a z dieslem pod maską. Auto pomimo upływu lat się nie starzeje, to raz. Druga sprawa - nadal trzyma cenę, która do najniższych nie należy. To świadczy o tym, że faktycznie jest to solidny samochód godny uwagi.

