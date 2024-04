Co prawda prima aprilis był kilka dni temu, to pojawiły się informacje, które brzmią jak żart, ale nim nie są. Jak się okazuje, wyszukiwarka Google będzie płatna! Firma Alphabet, która jest jej właścicielem, planuje wprowadzenie płatnej subskrypcji na swoje najpopularniejsze narzędzie!

Wyszukiwarka Google będzie płatna?

Każdy z nas korzysta z wyszukiwarki Google i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jej funkcje są darmowe i ogólnodostępne. Wkrótce może się to zmienić, ponieważ jak podaje Yahoo Finance, wyszukiwarka Google będzie płatna. Przecieki pochodzące z wewnątrz firmy Alphabet sugerują, że gigant zdecyduje się wprowadzić płatną subskrypcję.

Alphabet planuje wprowadzić płatną subskrypcję na swoje narzędzia Google.

Subskrypcja dotycząca wyszukiwarki Google miałaby oferować nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Wśród nich znalazłyby się rozwiązania, dzięki którym moglibyśmy korzystać z nowego asystenta Gemini AI w takich aplikacjach jak GMail czy Dokumenty.

Czy każdy będzie musiał płacić?

Jeśli wyszukiwarka Google będzie płatna, co to oznacza dla osób, które nie mają zamiaru płacić za korzystanie z narzędzia? Na całe szczęście tradycyjne wyszukiwanie będzie całkowicie darmowe i będzie działać tak samo, jak dotychczas. Niezależnie od tego, czy będziemy płacić abonament, czy nie, reklamy w dalszym ciągu będą pojawiać się podczas wyszukiwania, gdyż są one podstawą działania Google.

Wyszukiwarka Google będzie płatna. To nie prima aprilis

Na ten moment decyzja o wprowadzeniu funkcji AI ukrytych za paywallem nie została jeszcze podjęta, jednak Alphabet obawia się, że boty AI zakończą hegemonię giganta z Mountain View. Jeśli firma zarządzająca zdecydowałaby się na wprowadzenie płatnej subskrypcji, byłby to pierwszy raz w historii Google, kiedy to jedne z podstawowych narzędzi, nie byłyby darmowe.

