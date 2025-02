Mercusys ma 3 nowe urządzenia. Silna i stabilna sieć Wi-Fi

Nie każdy komputer posiada kartę sieciową Wi-Fi. Nie wszyscy mogą cieszyć się dobrym sygnałem. Co w takiej sytuacji zrobić? Mercusys ma trzy nowe produkty, które rozwiąże wszystkie problemy z siecią internetową. Mowa o wzmacniaczu ME80X oraz karcie sieciowej USB MA14N. Na tym nie koniec.

Na zdjęciu wzmacniacz sygnału Wi-Fi – Mercusys ME80X.

Zdziwiłem się, gdy przeczytałem, że Mercusys nadal oferuje karty sieciowe Wi-Fi, które podpinamy do portu USB. A jednak, najwidoczniej wiele komputerów jeszcze nie posiada takiego rozwiązania. O ile w przypadku notebooków jest to wręcz niemożliwe, o tyle PC-ty faktycznie mogą takowej nie posiadać. Pozostając przy temacie Wi-Fi, wszyscy dobrze wiemy, że może zdarzyć się problem z zasięgiem. W takim przypadku warto skorzystać ze wzmacniacza. Finalnie takie urządzenie faktycznie potrafi poprawić komfort korzystania z sieci bezprzewodowej. To właśnie te dwa urządzenia wprowadziła marka Mercusys do sprzedaży. Pisałem jednak na początku o trzech urządzeniach. To ostatnie zainteresuje przede wszystkim firmy.

Mercusys ME80X – lepszy zasięg Wi-Fi

Narzekasz na słaby zasięg sieci bezprzewodowej, na przykład na tarasie? Warto o to zadbać. Tym bardziej, że wiosna coraz bliżej. Sugeruję zainteresować się urządzeniem Mercusys ME80X, które odpowiada za to, by wyeliminować tak zwane martwe strefy. Atutem tego modelu jest wykorzystywanie technologii Wi-Fi 6, co powinno przełożyć się na wysoką prędkość. Mam na myśli 2402 Mb/s w przypadku pasma 5 GHz i 574 Mb/s dla 2,4 GHz. Co ciekawe, mamy również wbudowany gigabitowy port Ethernet, dzięki któremu możemy podłączyć przewodowo komputer. Prezentowany model może również pracować jako access point, dzięki czemu możemy utworzyć nową, osobną sieć Wi-Fi, np. do pracy bądź grania w gry. Plusem tego sprzętu jest łatwa konfiguracja. Jego cena wynosi 190 zł.

Na zdjęciu wzmacniacz sygnału Wi-Fi – Mercusys ME80X.

Karta sieciowa Wi-Fi na USB Mercusys MA14N

Kolejną nowością w ofercie tego producenta jest karta sieciowa, którą możemy podpiąć np. do komputera czy laptopa. Krótko mówiąc, chodzi o sprzęt, który nie posiada rozwiązania pozwalającego na podłączenie się do Wi-Fi. Adapter ma kompaktowy rozmiar, obsługuje MU-MIMO, co sprawia, że możemy liczyć na wydajność nawet w „obleganych” sieciach. Oczywiście, rozwiązanie to działa bez konieczności instalowania jakichkolwiek sterowników. Wystarczy podpiąć je do USB, by po chwili móc wyszukać interesującą nas sieć. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że MA14N korzysta z technologii Wi-Fi 6. Ile kosztuje taka karta sieciowa na USB? Producent wycenił je na kwotę wynoszącą 25 zł.

Na zdjęciu karta sieciowa Wi-Fi – Mercusys MA14N.

Przełącznik Mercusys MS116GS

Tak jak już wspominałem, trzecim produktem zainteresują się głównie przedsiębiorstwa. Jest to bowiem przełącznik MS116GS. Jak sama nazwa mówi, oferuje aż szesnaście gigabitowych portów RJ45. Dzięki temu możemy być pewni, że sprawdzi się przede wszystkim w małym biurze, aczkolwiek można go użyć w warunkach domowych, jeśli mamy takowe potrzeby. Przede wszystkim producent sugeruje, że sprzęt został wyposażony w tryb izolacji, który ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do poszczególnych segmentów sieci. Mowa również o eliminacji ryzyka snoopingu, ingerencji w ruch sieciowych czy zapobieganiu pętlom, co przekłada się na minimalizowaniu ryzyka awarii. Oczywiście, wspomniany przełącznik możemy zamontować w specjalnej szafie RACK. Co ciekawe, sprzęt jest chłodzony pasywnie, co przekłada się na cichą pracę. Cena? 200 zł.

Na zdjęciu przełącznik – Mercusys MS116GS.

Szczegóły na temat prezentowanych urządzeń

Oczywiście, są to tylko wybrane informacje na temat każdego z rozwiązań. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły, warto odwiedzić stronę producenta. Aby ułatwić to zadanie, odsyłam prosto do poszczególnych podstron, na których znajdziemy wszystkie szczegóły. Jeśli jesteście zainteresowani repeaterem, kliknijcie, by poznać lepiej ME80X. Z kolei osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o karcie MA14N, powinny kliknąć w link. Pozostaje jeszcze przełącznik. By poznać wszystkie informacje na jego temat, sugeruję kliknięcie w link, który przekieruje na podstronę o MS116GS.

