Most TP-Link EAP215-Bridge. Nawet 5 km zasięgu Wi-Fi! Serio!

Jeśli potrzebujesz silnego i stabilnego połączenia bezprzewodowego na dużych odległościach, sugeruję sprawdzić most TP-Link EAP215-Bridge. To zestaw dwóch urządzeń, które pozwalają na przesyłanie sygnału Wi-Fi na odległości do pięciu kilometrów. Imponujący wynik, zdecydowanie. Jest to więc sprzęt dla kogoś, kto nie uznaje kompromisów – mam tu na myśli szczególnie np. duże przedsiębiorstwa, gospodarstwa i wszelaki rodzaj działalności, który odbywa się na dużych przestrzeniach.

Sprzęt dla specjalistów. Tak można jednym zdaniem podsumować nowoczesny zestaw urządzeń, które mają za zadanie przesyłać sygnał Wi-Fi na odległość do pięciu kilometrów. Jeśli więc Twoim wymogiem jest stabilne i silne połączenie, a nie możesz poprowadzić tam kabli, TP-Link EAP215-Bridge KIT jest tym, czym powinieneś się zainteresować.

TP-Link EAP215-Bridge KIT – stabilne połączenie Wi-Fi na bardzo dużych odległościach

Jest to zestaw urządzeń, który pozwala na połączenia typu punkt-punkt, bądź punkt-wielopunkt. EAP215-Bridge pracuje w paśmie 5 GHz, co jest jego dużym atutem, bowiem prędkość transmisji może wynosić do 867 Mb/s niezależnie od lokalizacji. Dzięki temu mamy gwarancję odpowiedniej przepustowości nawet w przypadku wymagających zastosowań. W osiąganiu dobrej jakości połączenia pomagają anteny o wysokim zysku 11 dBi, które mają nam pozwolić na wydajną transmisję poprzez most na odległościach, które mogą sięgać do 5 kilometrów. Oczywiście, za sprawą trzech gigabitowych portów Ethernet możemy przygotować wydajną sieć LAN, która będzie pomocna jeśli chcemy obsługiwać oddalone od siedziby firmy kamery do monitoringu.

Kolejnym atutem rozwiązania jest certyfikat IP65, który sprawia, że urządzenia są odporne na warunki atmosferyczne. Mało tego, mają również ochronę odgromową 6 kV. W skrócie – sprzęt jest gotowy do pracy w bardzo trudnych warunkach. Warto również wspomnieć o funkcjach MU-MIMO, Beamformng czy Airtime Fairness, które zapewniają szybką i przede wszystkim stabilną sieć, która dostosowuje się do potrzeb nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jak zarządzać urządzeniami? To proste. Możemy to robić w trybie standalone, bądź poprzez zcentralizowaną platformę chmurową Omada SDN. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które upraszcza nam integrację mostów bezprzewodowych z resztą sieci. Dzięki temu zarówno zarządzanie, jak i instalacja EAP215-Bridge jest bardzo prosta i z tymi operacjami poradzi sobie każdy.

Ile kosztuje zestaw urządzeń TP-Link EAP215-Bridge KIT?

Przede wszystkim, sprzęt ten jest już dostępny w sprzedaży. Możemy go kupić za pośrednictwem wielu popularnych sieci sklepów – zarówno elektromarketów, jak i tych eksperckich, które oferują sprzęt dla specjalistów. A ile kosztuje EAP215-Bridge KIT? Producent sugeruje, że cena zestawu powinna oscylować w okolicach 760 zł brutto, co jest bardzo dobrą propozycją dla firm i instytucji, które wymagają stabilnego dostępu do Internetu w odległych od siedziby lokalizacjach. Warto również wspomnieć o tym, że wybierając produkt marki TP-Link otrzymujemy pięcioletnią gwarancję, co pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo trwałym i solidnie wykonanym urządzeniem.

Skrócona specyfikacja techniczna TP-LINK EAP215-Bridge KIT

Nazwa urządzenia: TP-Link EAP215-Bridge KIT Wymiary i montaż: 224 x 79 x 60 mm, na słupie, elementy montażowe w zestawie Anteny: wewnętrzne, podwójnie spolaryzowane, kierunkowe anteny MIMO 2 x 2, 5 GHz, 11,0 dBi Zasilanie i pobór mocy: 12V DC / 24V pasywne PoE (adapter w zestawie), pobór 11,5 W Pokrycie zasięgu: 5000 m Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11 a/b/h/n/ac Funkcje transmisji: • Mesh

• MU-MIMO: 5G 2×2 MU-MIMO DL

• Równoważenie obciążenia pasma

• Beamforming

• Airtime Fairness

• Multi-SSID: 8

• Statystyki sieci bezprzewodowej

• Harmonogram sieci bezprzewodowej

• Harmonogram restartów

• RADIUS Accounting

• Uwierzytelnianie MAC

• Statyczny/Dynamiczny adres IP Certyfikat: • IP65

• Dopuszczalna temperatura pracy: -40℃–70℃ (-40℉–158℉)

• Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃–70℃ (-40℉–158℉)

• Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%–90%, bez kondensacji

• Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%–90%, bez kondensacji Zarządzanie: Aplikacja Omada, zarządzanie przez przeglądarkę Zawartość opakowania: • EAP215-Bridge KIT

• Adapter Pasywnego PoE

• Przewód zasilający

• Instrukcja instalacji

• Zestaw montażowy Wybrane dane techniczne TP-Link EAP215-Bridge KIT

