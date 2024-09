Karty sieciowe Archer od TP-Link. Opcja dla wymagających

Karty sieciowe Archer od TP-Link zostały stworzone z myślą o osobach poszukujących niezawodnego i wydajnego połączenia z siecią bezprzewodową. Modele Archer TBE550E, TBE400E i Archer TXE72E wniosą Twój sprzęt komputerowy na zupełnie nowy poziom.

Nowe karty sieciowe Archer wchodzą na rynek

Stabilne i niezawodne połączenie z siecią bezprzewodową jest ważne, dlatego też jeśli szukasz karty sieciowej, dzięki której nie będziesz musiał martwić się zerwaniem połączenia internetowego, to TP-Link przygotował dla Ciebie trzy nowe karty sieciowe z serii Archer przeznaczone do komputerów stacjonarnych – Archer TBE550E i TBE400E w standardzie WiFi 7, a także Archer TXE72E w standardzie WiFi 6E.

Za pomocą nowych kart sieciowych TP-Link Archer, działających w standardzie Wi-Fi 7 lub Wi-Fi 6, doposażysz swój zestaw komputerowy w wysokiej jakości komponent, dzięki któremu nie będziesz musiał martwić się o stabilność swojego połączenia internetowego. Co dokładnie oferują poszczególne modele kart?

Najwyższy standard bezprzewodowego połączenia z nowymi kartami sieciowymi TP-Link z serii Archer

Model Archer TBE550E to karta sieciowa skierowana do najbardziej wymagających użytkowników, których oczekiwania sięgają najwyższej prędkości, przy zachowaniu stabilnego połączenia. Karta obsługuje standard Wi-Fi 7 i prędkości dochodzące do 9330 Mb/s w trzech pasmach transmisji: do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Takie wartości sprawiają, że karta ta jest idealna dla graczy, rozrywki VR czy tych, którzy regularnie przesyłają duże pliki. Karta TBE550E oferuje dodatkowo połączenie Bluetooth 5.4, zapewniając daleki zasięg i niskie zużycie energii po podłączeniu bezprzerwowych urządzeń.

Model TBE550E. Fot. mat. prasowe

Przeczytaj także: Router Mercusys z WiFi 7 na rynku. Tego jeszcze nie miałeś!

Z kolei karta Archer TBE400E to model, który oferuje standard Wi-Fi 7 przy zachowaniu korzystnej ceny. Model oferuje prędkość dochodzącą do 6450 Mb/s w trzech pasmach transmisji 6 GHz (do 2882 Mb/s), 5 GHz (do 2880 Mb/s), 2,4 GHz (do 688 Mb/s). TBE400E jest opcją idealną dla osób pracujących zdalnie, które odbywają częste wideokonferencje i osób regularnie oglądających filmy w wysokiej jakości. Na pokładzie znajdziemy także Bluetooth 5. 4.

Model TBE400E. Fot. mat. prasowe.

Trzeci i ostatni model z nowej serii, czyli Archer TXE72E to opcja dla osób poszukujących stabilnego połączenia Wi-Fi 6E, wykorzystujących je do codziennego korzystania z Internetu: przeglądanie, przesyłanie danych czy strumieniowanie wideo. Karta oferuje prędkość do 5400 Mb/s w trzech pasmach: do 2402 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. W tym przypadku za technologię bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.3.

Model TXE72E. Fot. mat. prasowe

Technologie, które dbają o użytkownika

Wszystkie karty sieciowe z najnowszej serii – Archer TBE550E, TBE400E i TXE72E – oferują zaawansowane rozwiązania, gwarantujące niezawodność i wydajność pracy, a także bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci bezprzewodowych. Producent zastosował tutaj technologie wspierające WiFi, OFDMA i MU-MIMO, które zapewniają wydajne korzystanie z Internetu, nawet w otoczeniu, w którym znajduje się wiele urządzeń, przy jednoczesnym odbieraniu i przesyłaniu wielu plików. W ten sposób redukowane są opóźnienia, dzięki czemu możemy cieszyć się z gry w najwyższej jakości. Każda z kart oferuje zabezpieczenia WPA 3.

Zawartość zestawu i dostępność

W zestawach z najnowszymi kartami sieciowymi marki TP-Link znajdziemy dwie wielokierunkowe anteny, dzięki którym zapewnimy sobie lepszy odbiór sygnału, magnetyczną podstawkę na anteny, a także standardowe uchwyty i tzw. low-profile, umożliwiające karty w mniejszych obudowach (tzw. mini towerach). Warto zaznaczyć, że karty Archer TBE550E, TBE400E i TXE72E kompatybilne są z systemem Windows 11 (64-bit), dzięki czemu nie tylko oferują pełną funkcjonalność, ale także łatwą konfigurację.

Wszystkie karty sieciowe z serii Archer, które zostały opisane, dostępne są w sprzedaży:

TBE550E – ok. 450 zł,

– ok. 450 zł, TBE400E – ok. 250 zł

– ok. 250 zł TXE72E – ok. 140 zł

Źródło: opr. wł./info. prasowa