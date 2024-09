Chcesz mieć stabilne połączenie internetowe? Wybierz dobry router! Na rynku pojawiło się nowe urządzenie, a jest nim router Mercusys MR47BE, który obsługuje wydajny standard WiFi 7!

Router Mercusys MR47BE oficjalnie przedstawiony

Mercusys MR47BE to router pracujący w standardzie WiFi 7 i gwarantujący prędkość dochodzącą do 9300 Mb/s w trzech pasmach transmisji: do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz! To właśnie pasmo 6 GHz jest tutaj najciekawsze, ponieważ jest to najmniej zatłoczona częstotliwość! Router posiada wszelkie funkcjonalności najnowszego standardu WiFi 7, m.in. kanały o szerokości 320 MHz, a także 4K-QAM i MultiLink Operation.

Router Mercusys z WiFi 7 na rynku. Tego jeszcze nie miałeś! Fot. mat. prasowe

O wydajność pracy routera Mercusys MR47BE nie musimy się martwić, ponieważ został on wyposażony w liczne technologie wspomagające jego działanie. Mowa tutaj o technologii OFDMA, umożliwiającej transmisję dużej ilości parkietów danych do wielu urządzeń naraz, a także technologii Beamforming, kierunkującą wiązkę sygnałów w stronę urządzeń klienckich. Co więcej, router Mercusys MR47BE kompatybilny jest także z technologią EasyMesh, umożliwiającą tworzenie domowej sieci Mesh.

Router Mercusys MR47BE pozwala także na stworzenie wydajnej, multigigabitowej sieci kablowej. Na wyposażeniu znajdziemy cztery porty o prędkości 2,5 GB/s, w tym 1 port WAN i 3 port LAN.

Bezpieczeństwo i kontrola sieci przede wszystkim

Model Mercusys MR47BE został wyposażony w najnowszy standard szyfrowania WPA3, gwarantujący bezpieczeństwo sieci WiFi i ochronę sieci przed atakami cyberprzestępców. Kontrola rodzicielska, dzięki rozbudowanej funkcjonalności, daje ochronę najmłodszym, podczas korzystania przez nich z internetu. Rodzice mogą także wyznaczyć czas, przez jaki ich pociechy korzystają z sieci.

Aplikacja MERCUSYS dostępna jest zarówna na urządzenia z systemem Google Android, jak i Apple iOS. Dzięki niej konfiguracja routera jest bardzo prosta – wystarczy postępować za instrukcjami krok po kroku! Aplikacja pozwoli nam na zarządzanie siecią, niezależnie od tego, gdzie się znajdziemy – wszystko dzięki chmurze Mercusys.

Router marki Mercusys z WiFi 7 na rynku. Tego jeszcze nie miałeś! Fot. mat. prasowe

Pełna specyfikacja urządzenia znajduje się na stornie producenta. Sam router Mercusys MR47BE został wyceniony na ok. 750 złotych.