Instrukcja montażu systemu Mesh w oparciu o TP-Link Deco X50.

Problemy z zasięgiem sieci Wi-Fi mogą dopaść każdego. Router, nawet ten z najwyższej półki, ma ograniczenia związane z zasięgiem na dużych przestrzeniach. Jedno urządzenie nie jest w stanie wyeliminować martwych stref w piętrowych domach czy w przestrzeni biurowej. Rozwiązaniem okazuje się zastosowanie nowoczesnej technologii. Oto instrukcja montażu systemu mesh. Czym jest i jak go zamontować? Objaśniamy to na przykładzie TP-Link Deco X50.

Czym jest system mesh?

Słaba sieć Wi-Fi jest czymś bardzo irytującym. Mała prędkość pobierania, brak stabilności połączenia i po prostu słaby zasięg to coś, czego chcemy uniknąć. Jeśli mieszkamy w dużym domu, mamy spore podwórko, na którym w pewnych miejscach nie ma sygnału internetowego lub przestrzeń biurowa jest naprawdę sporych rozmiarów, wyeliminowanie martwych stref nie jest możliwe za pomocą jednego routera. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu mesh.

Czym jest system mesh? Rozwiązanie to zwiększa zasięg sygnału internetowego Wi-Fi za pomocą dołączenia kolejnego routera do głównego urządzenia. W przeciwieństwie do repeaterów, czyli wzmacniaczy sygnału, konfiguracja takiego systemu mesh jest niezwykle prosta i poradzi sobie z tym każdy, nawet laik. Podstawą jest jednak zakup sprzętu, który wspiera tego typu technologię. W tym tekście wytłumaczymy konfigurację systemu na podstawie urządzeń z serii TP-Link Deco X50.

Router TP-Link Deco X50 obsługujący technologię mesh.

Dla kogo jest system mesh?

System mesh to rozwiązanie przeznaczone dla każdego, kto ma problemy z zasięgiem internetowym w swoim domu, biurze czy na posesji. Rozwiązanie oparte na podłączeniu do siebie kilku routerów zapewnia większy zasięg i stabilność połączenia. Efektem tego jest wyeliminowanie martwych stref, a także płynne przechodzenie urządzeń pomiędzy pomieszczeniami, bez jakiejkolwiek utraty połączenia czy spadku prędkości łącza internetowego. Urządzenie łączy się z tym routerem, który w danym pomieszczeniu oferuje najmocniejszy sygnał. Wszystkie urządzenia tworzą jedną wspólną sieć i dzielą tę samą nazwę, co działa tylko na naszą korzyść.

Instrukcja montażu systemu mesh. Pokazujemy na przykładzie TP-Link Deco X50

Konfiguracja systemu mesh jest niezwykle prosta, co pokażemy i wyjaśnimy na przykładzie routera TP-Link Deco X50 oraz Deco X50-Outdoor.

Zanim zaczniemy konfigurację urządzenia, potrzebna będzie nam aplikacja mobilna, dzięki której nie tylko w prosty sposób skonfigurujemy nasz system mesh, ale także sprawdzimy najważniejsze informacje dotyczące urządzeń i będziemy mieć pełną kontrolę nad jego funkcjami. Aby skonfigurować system mesh od TP-Link potrzebna jest nam aplikacja Deco, dostępna na systemy iOS oraz Android. Po zainstalowaniu aplikacji konieczne jest założenie konta TP-Link lub zalogowanie się do niego, jeśli już takie konto posiadacie.

Do montażu systemu mesh TP-Link Deco potrzebna jest nam aplikacja mobilna Deco.

Pierwszy ekran, jaki powita nas w aplikacji Deco, posłuży do wyboru urządzenia, jakie posiadamy. Lista jest naprawdę spora. W naszym przypadku wybieramy router z serii X50/X50 Pro. Następnie pojawią się informacje dotyczące potrzebnych elementów do konfiguracji systemu mesh.

Aplikacja każe nam wybrać nasze urządzenie. W naszym przypadku to urządzenie z serii TP-Link Deco X50. Konfigurator pokaże także, jakie elementy będą nam potrzebne do podłączenia routera.

Kolejnym krokiem jest uruchomienie urządzenia TP-Link Deco X50 oraz podpięcie go do wyłączonego modemu, jeśli takowy posiadacie lub bezpośrednio za pośrednictwem przewodu do gniazdka Ethernet. W momencie, gdy router zostanie włączony, dioda sygnalizująca zaświeci się na pomarańczowo, co oznacza, że urządzenie się uruchamia. Po kilku chwilach dioda powinna zmienić pulsujący kolor na niebieski. Jeśli tak się stało, możemy przejść do następnego kroku.

Jednym ze sposobów jest podpięcie routera do modemu. Aplikacja poprosi nas o podłączenie kabla Ethernet do routera. Pomarańczowa dioda oznacza uruchomienie, niebieska możliwość konfiguracji, zielona poprawną pracę, a czerwona problem z siecią. Instrukcja montażu systemu Mesh w oparciu o TP-Link Deco X50.

Następnie oprogramowanie poprosi nas o włączenie Wi-Fi w telefonie. Gdy dioda będzie pulsować na niebiesko, przechodząc do kolejnego kroku, aplikacja zacznie wyszukiwać urządzenie Deco X50. Może to zająć kilka chwil – zbliżenie się do urządzenia z pewnością nie zaszkodzi. Jeśli router zostanie odnaleziony, aplikacja zapyta nas czy chcemy przyłączyć się do naszej nowej sieci.

Aplikacja Deco poprosi nas o włączenie Wi-Fi w telefonie w celu połączenia się z routerem. Gdy włączymy Wi-Fi, aplikacja rozpocznie wyszukiwanie routera. Po odnalezieniu urządzenia zostaniemy zapytani, czy chcemy przyłączyć się do nowej sieci Wi-Fi.

W momencie, kiedy aplikacja odnajdzie router TP-Link Deco X50, będziemy mogli wybrać pomieszczenie, w którym umieszczone zostało urządzenie. Zostaniemy poproszeni o wybranie ustawień dotyczących naszego połączenia, wpisanie nazwy sieci oraz hasła. Gotowe, możemy korzystać z naszej nowej sieci Wi-Fi!

W aplikacji będziemy musieli wybrać pomieszczenie, w jakim znajduje się router dla lepszej identyfikacji. Następnie trzeba będzie wybrać ustawienia sieci. Kluczowym krokiem jest wpisanie nazwy sieci i hasła. Możemy wymyślić własne lub spisać z opakowania. Logowanie do nowo stworzonej sieci to kolejny i najważniejszy krok. Gotowe! Sieć jest skonfigurowana i gotowa do pracy!

Dodanie dodatkowego routera z serii TP-Link Deco X50 do systemu mesh odbywa się bardzo podobnie. Trzeba jednak pamiętać, że oba urządzenia mają znajdować się w swoim zasięgu – w innym wypadku po prostu nie będą w stanie się ze sobą połączyć.

Po konfiguracji naszego nowego routera możemy od razu przejść do dodania kolejnego, aby pracowały w systemie mesh. Taka opcja wyświetli nam się od razu po podłączeniu głównego urządzenia. Możemy to też zrobić z pozycji ekranu głównego aplikacji Deco – klikamy w prawym górnym rogu ikonę “+”, a następnie “dodaj nowe urządzenie Deco”.

Kolejny router możemy dodać zaraz po zakończeniu konfiguracji głównego urządzenia bądź z poziomu ekranu głównego aplikacji Deco.

Aplikacja zapyta nas o wybranie układu naszego domu i sugeruje, aby router nie znajdował się w okolicy dekoracji czy urządzeń, które miałyby negatywny wpływ na sygnał sieci internetowej. Oznaczenie diod jest takie samo – pomarańczowa oznacza, że urządzenie startuje, niebieska, że jest gotowe do konfiguracji. Aplikacja potrzebuje momentu, aby znaleźć nowe urządzenie. Po kilku chwilach drugi router powinien pojawić się na ekranie. W naszym przypadku jest to Deco X50-Outdoor, czyli router przystosowany do pracy zarówno w wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Będziemy musieli wybrać ilość pięter. W przypadku montażu na podwórku wybrałem “1 piętro”. W aplikacji po chwili pojawi się nasz drugi router. Dioda dołączanego do systemu mesh urządzenia zacznie migać na niebiesko, co oznacza gotowość do konfiguracji.

Gdy aplikacja znajdzie router, a my zaakceptujemy jego dodanie, pojawi się ekran pytający o to, gdzie zostanie umieszczone urządzenie – w moim przypadku jest to garaż. Po tym kroku aplikacja poprosi nas o wyłączenie urządzenia, co pozwoli nam na jego zamontowanie w wybranym przez nas miejscu. Zanim jednak to zrobimy, należy wybrać sposób połączenia dwóch urządzeń – przewodowo, czy bezprzewodowo. Jeśli wybraliśmy interesującą nas opcję, możemy przystąpić do montażu. Aplikacja pokazuje nam szczegółową instrukcję, jak tego dokonać.

Zostaniemy zapytani, gdzie zostanie umieszczone kolejne urządzenie. W przypadku TP-Link Deco X50-Outdoor pojawią się także opcje “zewnętrzne”. Nasz nowy router możemy podpiąć do istniejącej już sieci na dwa sposoby – przewodowo lub bezprzewodowo. Po wybraniu miejsca aplikacja poinformuje nas, że możemy wyłączyć urządzeniu, w celu umieszczenia go w miejscu docelowym.

Po zamontowaniu Deco X50-Outdoor możemy podłączyć urządzenie do zasilania. Dioda z początku będzie migać na czerwono, jednak po kilku minutach powinna świecić się stałym zielonym kolorem, co oznacza, że system mesh pracuje tak, jak należy.

Szczegółowa instrukcja montażu na słupie czy na ścianie dostępna jest w aplikacji. Jeśli poprawnie wykonaliśmy wszystkie kroki, oba urządzenia sieci mesh, powinny pojawić się w aplikacji mobilnej Deco. Dioda przez chwilę będzie świecić na czerwono, po czym urządzenie automatycznie dołączy do stworzonej sieci. Czerwona dioda zamieni się na zieloną, co oznacza, że wszystko zakończyło się sukcesem.

Podsumowanie

Jak widać na przykładzie urządzeń marki TP-Link, montaż i konfiguracja sieci mesh jest niezwykle łatwa. Oczywiście, wszystko za sprawą pracy inżynierów tego producenta, gdyż zadbali o to, aby z instalacją tego typu sieci poradził sobie nawet laik. Zdecydowanie warto rozważyć zakup produktów marki TP-Link. Na koniec dodam, że oczywiście nie musimy ograniczać się do dwóch urządzeń. Sieć mesh może być rozbudowana o kolejne urządzenia, dzięki czemu Internet będzie dostępny na całej powierzchni, którą użytkujemy.

Materiał został przygotowany we współpracy z marką TP-Link.