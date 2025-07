AVENTHO 100 to bezprzewodowe słuchawki nauszne. Zobacz

W dzisiejszym świecie słuchawki muszą nadążać za tempem użytkownika. Nie wystarczy, że dobrze brzmią – muszą być wygodne, niezawodne, łatwe w obsłudze i wyglądać na tyle dobrze, żebyś chciał mieć je na głowie również poza domem. Z takiego właśnie założenia wychodzi marka beyerdynamic, która wprowadza na rynek nowy model AVENTHO 100 – bezprzewodowe słuchawki nauszne zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu, w ruchu i w różnych warunkach.

beyerdynamic AVENTHO 100

Wygląd, który nie szuka uwagi, ale ją przyciąga

AVENTHO 100 to model, który stawia na prostotę i klasę. Nie próbuje być krzykliwy ani nadmiernie futurystyczny – zamiast tego oferuje wyważony, minimalistyczny design w trzech kolorach: czarnym, brązowym i kremowym. Ich kompaktowa forma i składana konstrukcja sprawiają, że łatwo je zmieścić w torbie czy plecaku. Ważą tylko 220 gramów, więc nie ciążą na głowie, nawet przy dłuższym słuchaniu. Producent zapewnia, że to sprzęt stworzony do tego, by zabrać go ze sobą wszędzie – na spacer, do pracy, na uczelnię czy w podróż.

Brzmienie, które ma znaczenie

Choć wygląd to jedno, liczy się też to, co w środku – a tu AVENTHO 100 mają sporo do zaoferowania. Słuchawki obsługują najnowsze kodeki Bluetooth, w tym aptX Lossless i Adaptive, dzięki czemu – jak podkreśla producent – oferują wysoką jakość dźwięku, bez opóźnień i strat, zarówno przy słuchaniu muzyki, jak i podczas rozmów. Zastosowano również technologię aktywnej redukcji szumów (ANC), co pozwala odciąć się od zgiełku otoczenia i skupić na tym, co naprawdę ważne – niezależnie od tego, czy jesteś w pociągu, biurze czy w zatłoczonym centrum miasta.

Wbudowane mikrofony z technologią Qualcomm cVc mają zapewniać czysty dźwięk rozmów telefonicznych nawet w hałaśliwym otoczeniu. To szczególnie przydatne, jeśli często odbierasz telefony „w biegu” albo pracujesz zdalnie z różnych miejsc.

beyerdynamic AVENTHO 100

beyerdynamic AVENTHO 100 stworzone z myślą o wygodzie

Jak podaje beyerdynamic, AVENTHO 100 mogą pracować do 60 godzin na jednym ładowaniu (bez ANC) lub do 40 godzin z aktywną redukcją hałasu. Jeśli jednak zapomnisz je naładować, nie wszystko stracone – już 15 minut ładowania wystarczy na kolejne 15 godzin użytkowania.

W zestawie znajdziesz także kabel 3,5 mm, więc w razie potrzeby możesz słuchać muzyki przewodowo. Do słuchawek dołączono też miękki woreczek ochronny, który ułatwia transportowanie i przechowywanie sprzętu.

Dbałość o detale i funkcje, które naprawdę się przydają

Pałąk wykonano z aluminium, dzięki czemu jest lekki, ale solidny. Tekstylne kable dodają im estetyki i trwałości, a miękkie nauszniki z pianką memory foam można łatwo wymienić. Producent zadbał także o codzienną wygodę użytkowania – AVENTHO 100 obsługują Multipoint Bluetooth 5.4, co oznacza, że możesz jednocześnie połączyć je np. z laptopem i telefonem. Przełączanie między urządzeniami odbywa się automatycznie.

Dzięki funkcji Google Fast Pair słuchawki błyskawicznie łączą się z urządzeniami z Androidem, więc nie trzeba grzebać w ustawieniach, wystarczy zbliżyć je do telefonu. To mała rzecz, ale w codziennym użytkowaniu naprawdę robi różnicę.

beyerdynamic AVENTHO 100

Wyróżnione za design i funkcjonalność

Model AVENTHO 100 zdobył nagrodę Red Dot Design Award, która przyznawana jest za przemyślany projekt, jakość wykonania i wzornictwo dopasowane do współczesnych potrzeb. Jurorzy zwrócili uwagę na spójność między formą a funkcją, a także na to, że nowy model pozostaje wierny tradycji marki, jednocześnie odpowiadając na oczekiwania dzisiejszych użytkowników.

Gdzie kupić beyerdynamic AVENTHO 100?

Model AVENTHO 100 jest już dostępny w sprzedaży online – można go znaleźć na stronie beyerdynamic.com oraz na Amazonie. W Polsce słuchawki trafią do wybranych partnerów handlowych w połowie lipca. Sugerowana cena katalogowa wynosi 899 zł. Jeśli więc szukasz sprzętu, który ma po prostu dobrze działać i równie dobrze wyglądać, warto zwrócić na nie uwagę. Jeśli jednak wolisz słuchawki open-ear, sprawdź VERIO 200.