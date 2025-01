MSI NVIDIA GeForce RTX 50 dla sztucznej inteligencji. Co to?

CES 2025 przeszedł do przeszłości. Warto jednak zauważyć, że nadal w sieci pojawia się bardzo dużo ciekawych informacji na temat elektroniki. Jeśli przegapiliście newsa dotyczącego kart graficznych MSI NVIDIA GeForce RTX 50, które zostały przygotowane dla ery AI, postaram się wyjaśnić w skrócie, co to za seria i dlaczego warto przyjrzeć się jej bliżej.

MSI NVIDIA GeForce RTX 50

W dniach 7 – 11 stycznia bieżącego roku odbywały się targi elektroniki CES w Las Vegas. Pośród nowości, które się tam pojawiły, mogliśmy zobaczyć, że popularny producent sprzętu komputerowego zaprezentował karty graficzne, które zostały wprowadzone dla ery AI, cokolwiek to znaczy, rzecz jasna. Tak czy inaczej, warto je znać, bowiem mówimy o kilku seriach: Suprim Liquid, Suprim, Vanguard, Gaming Trio, Ventus i Inspire. Łączy je jedno: są zaprojektowane tak, by spełnić wymagania każdego użytkownika komputera. Ma być wydajnie ale z zachowaniem optymalnych temperatur poszczególnych podzespołów. Dodam tylko, że jeśli chcecie poznać szczegóły o poszczególnych modelach, sugeruję odwiedzić stronę producenta: https://pl.msi.com/.

MSI NVIDIA GeForce RTX 50 – najważniejsze informacje

Zacznijmy od tego, co łączy wszystkie modele MSI NVIDIA GeForce RTX 50, które poznaliśmy. Przede wszystkim karty graficzne cechuje architektura NVIDIA Blackwell. Za sprawą bardzo dużej mocy obliczeniowej AI, cała seria RTX 50 ma zapewnić nowe doświadczenia oraz grafikę – rzecz jasna, na najwyższym poziomie. Do tego dochodzi wysoka wydajność dzięki NVIDIA DLSS 4 oraz możliwość generowania obrazów z bardzo dużą prędkością, którą umożliwia NVIDIA Studio. Co z tą sztuczna inteligencją? W tym przypadku należy zerknąć w kierunku NVIDIA NIM. Tam znajdziemy zaawansowane modele AI, które z kolei umożliwią deweloperom na tworzenie asystentów AI, agentów oraz przepływów mocy z największą wydajnością na systemach zgodnych z NIM.

MSI SUPRIM LIQUID

Czy karta graficzna może być piękna? Jak widać, może, czego model SUPRIM LIQUID jest doskonałym przykładem. Jeśli planujecie zakup GPU, który będzie do odprowadzania ciepła korzystał z wodnego chłodzenia, warto zerknąć w kierunku tego modelu. Tym bardziej, że będzie idealnie się prezentować w obudowie, pośród innych podzespołów premium. Mamy 360 mm chłodnicę i wentylatory STORMFORCE, które mają za zadanie efektownie odprowadzić ciepło. Mało tego, mamy również opatentowany blok wodny ze specjalnym kanałem wodnym, miedzianą podstawą z mikrożebrami oraz, uwaga, chłodziwem klas motoryzacyjnej. Wszystko po to, by utrzymywać zarówno GPU, jak i VRAM w niskiej temperaturze – także przy dużym obciążeniu.

SUPRIM

Kolejna z kart graficznych marki MSI, która spodoba się przede wszystkim fanom eleganckiego designu. Jeśli nie chcesz wodnego chłodzenia, a ma być wizualnie na poziomie klasy światowej, warto celować w SUPRIM. Tym bardziej, że mamy do dyspozycji system HYPER FROZR Thermal Design, który cechuje się przede wszystkim wentylatorem STORMFORCE z siedmioma łopatkami, które teksturą przypominają pazur. Dużym atutem MSI SUPRIM jest również system kontroli przepływu powietrza, który wraz z technologiami Wave Curved 4.0 oraz Air Antegrade Fin 2.0 optymalizuje wspomniany przepływ, a przy okazji maksymalizuje efektywność chłodzenia.

VANGUARD

Przechodzimy do typowych mocarzy gamingowych (co nie zmienia faktu, że SUPRIM i SUPRIM LIQUID również do tego grona należą). W przypadku MSI Vanguard zyskujemy najwyższą wydajność, bez jakichkolwiek kompromisów. Oczywiście, mocne podzespoły muszą być odpowiednio chłodzone. Ten model został wyposażony w system chłodzenia MSI HYPER FROZR Thermal Design, który oprócz wentylatorów STORMFORCE cechuje również specjalna komora parowa czy rurki cieplne Core Pipes. Nie sposób nie wspomnieć o systemie kontroli przepływu powietrza z technologiami takimi jak Wave Curved 4.0 oraz Air Antegrade Fin 2.0. Zupełnie jak w MSI SUPRIM. Warto również wspomnieć o designie. Inspiracją były statki kosmiczne. Faktycznie, coś w tym jest. Dodajmy jeszcze oświetlenie RGB i mamy faktycznie… ładnego potwora, który poradzi sobie z każdym wyzwaniem.

GAMING TRIO

Analizując nowości marki MSI nie sposób pominąć serii GAMING TRIO, która została wyposażona w wydajny GPU, VRAM oraz efektowne chłodzenie TRIO FROZR 4 Thermal Design. Oczywiście, mamy trzy wentylatory STORMFORCE, a do tego niklowany miedziany baseplate oraz technologię, która poprawia przepływ powietrza. Mowa o sprawdzonej technologii Wave Curved 4.0 oraz Air Antegrade Fin 2.0. Wisienką na torcie jest oczywiście efektowne oświetlenie RGB – w tym totem smoka MSI.

VENTUS

Kolejna z serii kart graficznych – VENTUS ma cechować się połączeniem wysokiej wydajności z przystępną ceną. GPU docenią przede wszystkim osoby, które chcą posiadać dobry sprzęt, jednak pozbawiony „fajerwerków” w postaci efektownego designu czy efektów świetlnych. Właśnie taka jest seria MSI VENTUS. Wydajna, bowiem mamy takie chipsety jak GeForce RTX 5080, 5070 Ti oraz 5070, które spełniają wytyczne rozmiaru kart SFF-Ready Enthusiast GeForce, a to oznacza, że możemy zbudować mały komputer mITX oraz mATX. Oczywiście, mamy również wydajne wentylatory czy wytrzymały metalowy backplate.

INSPIRE

Jeśli jesteś fanem minimalizmu (mam tu na myśli design), seria INSPIRE może być idealnym wyborem. Według producenta, jest to w pewnym sensie nowoczesna sztuka połączona z zaawansowaną technologią. Do tego dochodzi wydajność AI na poziomie podstawowym, niklowana miedziana podstawa oraz wentylator STORMFORCE. Nie sposób nie wspomnieć również o tym, że modele takie jak GeForce RTX 5080, 5070 Ti oraz 5070 spełniają standardy SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards, która zapewnia wysoką wydajność do tak zwanych kompaktowych systemów.