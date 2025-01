To już 40 lat Patriot Memory oferuje innowacyjne rozwiązania

Dla jednej z firm, która prezentowała swoje produkty podczas CES 2025, tegoroczne targi były tymi wyjątkowymi. Od 40 lat Patriot Memory oferuje najwyższej klasy pamięci i nośniki danych. Był powód do świętowania? Oczywiście. Na tym nie koniec. Ci, którzy pojawili się w Las Vegas mieli szczęście, bowiem mogli zobaczyć nie tylko podsumowanie czterech dekad, ale również poznać plany na najbliższy czas.

Patriot Memory tworzy podzespoły nie tylko dla graczy.

40 lat jako lider technologiczny to monumentalne osiągnięcie, a CES 2025 to idealna okazja, aby uczcić naszą podróż pełną nieustannej innowacji. Nowa seria Viper Xtreme 5 i iLuxe Stick C pokazują nasze zaangażowanie w dostarczanie użytkownikom najnowocześniejszej wydajności, wygody i niezawodności. Te produkty odzwierciedlają nie tylko naszą wiedzę technologiczną, ale także nasze oddanie w spełnianiu potrzeb graczy, twórców i użytkowników mobilnych na całym świecie. Les Henry, wiceprezes ds. sprzedaży w Patriot Memory

40 lat Patriot Memory

40 lat Patriot Memory. Jakie produkty pokazano podczas CES 2025?

W dniach 7 – 10 stycznia 2025 w hotelu Bellagio Hotel & Casino w Las Vegas można było zobaczyć szereg rozwiązań, jakie do sprzedaży wprowadzi Patriot Memory. Oczywiście, były to produkty oferowane pod markami Patriot, a także Viper Gaming. Głównie były to pamięci RAM, aczkolwiek poznaliśmy także rozwiązanie dla posiadaczy sprzętu Apple. Mowa o iLuxe Stick C, jednak o nim za chwilę. Przyjrzyjmy się najpierw pamięciom.

Viper Xtreme 5 40th Anniversary RGB DRAM

Nie trudno było się domyślić, że podczas CES 2025 na stoisku Patriot Memory zobaczymy rozwiązania związane z 40-leciem istnienia. Pierwszym z produktów jest oczywiście bardzo wydajny Viper Xtreme, który został wyposażony w efektowne oświetlenie RGB. Nie sposób nie wspomnieć o prędkości wynoszącej do 8000 MT/s, która sprawia, że ten DRAM to nie tylko efektowny wygląd, ale również stabilne i wydajne rozwiązanie zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalistów.

40 lat Patriot Memory

Viper Xtreme 5 CKD Non-RGB DRAM

Nie każdy jest fanem oświetlenia RGB, które robi nam „dyskotekę” z wnętrza obudowy komputera. Dla takich osób powstał moduł DRAM Viper Xtreme 5 CKD Non-RGB. Nie jest to jednak taka zwykła pamięć. Szczególnie widać to po rozbudowanym radiatorze, który skrywa zaawansowane podzespoły. Finalnie uzyskujemy bardzo dużą prędkość na poziomie 9600 MT/s oraz stabilność, którą gwarantuje moduł CKD. Wszystko po to, by spełnić wymagania każdego użytkownika.

40 lat Patriot Memory

iLuxe Stick C dla sprzętu Apple

Wśród nowości, które można było zobaczyć na stoisku Patriot Memory podczas CES 2025 znalazła się także ciekawostka dla posiadaczy rozwiązań marki Apple. Nie jest to nowość, bowiem iLuxe jest już znane na rynku. Czym jest więc wspomniany iLuxe Stick C? To nic innego jak pendrive, który dzięki aplikacji iLuxe umożliwia użytkownikom sprzętu Apple nagrywanie wideo, które natychmiast jest przechowywane na wspomnianym urządzeniu. Dzięki temu nie tracimy pamięci w naszym sprzęcie. Jest to więc w pewnym sensie nasz zewnętrzny magazyn ze zdjęciami i filmami.

Patriot Memory świętuje cztery dekady działalności

Kto by pomyślał. 40 lat Patriot Memory to duży powód do świętowania – szczególnie dla przedstawicieli marki, która powstała w 1985 roku. Skoro przedsiębiorstwo wytrwało przez tyle lat, oznacza to, że faktycznie oferuje najwyższej jakości rozwiązania, które doceniają gracze, entuzjaści PC, ale i osoby, które zajmują się tworzeniem treści. Jedni jest pewne – wymagana przez klientów wysoka wydajność oraz sprawność faktycznie jest spełniona, czego efektem jest tak długa działalność na wielu światowych rynkach. Jeśli jesteście ciekawi, jakie jeszcze rozwiązania oferuje ten producent, odsyłam do strony: https://www.patriotmemory.com/.