Aktualizacja systemów Apple. Co oferują iOS 18, watchOS 18?

Aktualizacja systemów Apple oficjalnie weszły w życie i od wczoraj każda osoba, która posiada kompatybilne z najnowszymi wersjami oprogramowania urządzenie, może je zainstalować. Co potrafi iOS 18, watchOS 18, macOS Sequoia i tvOS 18? Przyglądnijmy się najważniejszym funkcjom.

Aktualizacja systemów Apple. iOS18 wnosi personalizacje telefonu na nowy poziom

Wydaje się, że najważniejszą aktualizacją systemową jest ta dotycząca smartfonów amerykańskiego giganta, które są najpopularniejszymi urządzeniami firmy z Cupertino. iOS 18 można już oficjalnie pobierać, a z nim przychodzi możliwość modyfikacji ekranu głównego i centrum sterowania, co wcześniej nie było tak mocno rozbudowane. Z kolei aplikacja Zdjęcia przeszła największą dotychczas aktualizację, pozwalającą pieczętować piękne chwile i łatwiej je wyszukać.

Przeczytaj także: Kiedy dostaniesz iOS 18? Jakie modele są kompatybilne?

Ulepszenia pojawiły się także w aplikacjach Wiadomości i Poczta, natomiast w przyszłym tygodniu w iOS 18 pojawią się rozwiązania oparte na Apple Intelligence, czyli osobistym systemie sztucznej inteligencji, łączącym znajomość indywidualnego kontekstu z mocą modeli generatywnych. W tym celu iPhone jest w stanie zapewnić użytkownikowi pomocne i dopasowane do jego potrzeb inteligentne rozwiązania, przy jednoczesnej ochronie prywatności i bezpieczeństwie.

Najnowsza wersja systemu na iPhone’y wnosi sporo funkcji, w tym możliwość personalizacji ekranu głównego, centrum sterowania i ekranu blokady. Fot. mat. prasowe

Zegarki Apple Watch też dostały swoją aktualizację

Oficjalnie dostępna jest także najnowsza wersja oprogramowania na Apple Watch’e – watchOS 11. Dzięki najnowszej aktualizacji zegarki zyskują zaawansowane wskaźniki treningowe i zdrowotne, nowe możliwości personalizacji, inteligentne rozwiązania i sposoby utrzymywania kontaktu.

Najważniejszą funkcją, jaka trafia do zegarków z systemem watchOS 11, to możliwość rozpoznawania objawów bezdechu sennego. Zegarek zyska także nową aplikację Parametry życiowe, pozwalającą w przejrzysty sposób, za pomocą jednej aplikacji, sprawdzić kluczowe wskaźniki zdrowotne, w celu uzyskania lepszego obrazu ogólnego stanu zdrowia. Możliwość pomiaru obciążenia treningowego pomaga lepiej poznać nasz organizm i podejmować bardziej świadome decyzje, których celem jest poprawa naszej sprawność i sylwetki. Możliwość personalizacji zyskały również pierścienie aktywności, które możemy dostosowywać na więcej sposobów. Co więcej, aplikacja Zdrowie na Apple Watch, ale także na iPhone i iPad, oferuje dodatkowe rozwiązania skierowane do ciężarnych.

Najnowsza wersja oprogramowania Apple Watch jest w stanie wykryć objawy bezdechu sennego. Fot. mat. prasowe

iPadOS 18 wnosi tablet na zupełnie nowy poziom

Jeśli posiadasz iPada, to nowa aktualizacja sprawi, że jego umiejętność wzrosną. Nowy system został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu pełnego potencjału tego urządzenia. iPad jest w stanie wykonywać wszystkie zadania jeszcze łatwiej – w końcu użytkownicy otrzymają aplikację Kalkulator z funkcją Notatki matematyczne, a także nowe narzędzie do pisania odręcznego – Smart Script, ukrytego w aplikacji Notatki. Wszystko to zostało zaprojektowane, aby w pełni wykorzystać także funkcje Apple Pencil. Użytkownicy mogą personalizować także swoje centrum sterowania i ekran główny, nowe sposoby komunikacji w aplikacji Wiadomości i przeprojektowaną aplikację Zdjęcia.

iPad z iPadOS 18 wejdzie na zupełnie nowy poziom. Fot. mat. prasowe

System MacOS wspiera Apple Intelligence

Od 16 września dostępna jest także najnowsza wersja systemu na komputery Mac – MacOS Sequoia. Najnowsza wersja systemu wprowadza wiele nowości, w tym duże zmiany w przeglądarce internetowej Safari, a także nową aplikację Hasła. W przyszłym miesiącu komputery Mac zyskają dostęp do osobistego systemu sztucznej inteligencji, czyli Apple Intelligence. Rozwiązanie to wniesie korzystanie z komputerów na wyższy poziom i zwiększy wydajność pracy użytkownika.

Komputery Mac zyskają dostęp do Apple Intelligence. Fot. mat. prasowe

Apple nie zapomniało także o telewizorach

Wraz ze wszystkimi aktualizacjami systemów Apple, do dyspozycji użytkowników jest także nowa wersja oprogramowania tvOS 18, która wspiera funkcję InSight, wyświetlającą w czasie rzeczywistym informacje na temat aktorów, postaci i muzyki, z każdego filmy czy programu, jaki w danej chwili oglądamy za pośrednictwem Apple TV+.

W tvOS 18 pojawiła się także funkcja Wzmacniaj dialogi, która dzięki uczeniu maszynowemu i dźwiękowi obliczeniowemu sprawia, że kwestie wypowiedziane przez postaci są wyraźniejsze. Napisy pojawiają się teraz automatycznie w najbardziej odpowiednim momencie, przykładowo, gdy język używany w programie lub filmie różni się od języka urządzenia, lub kiedy użytkownik własnoręcznie wyciszy dźwięk bądź cofnie materiał. System zyskał także dostęp do nowych wygaszaczy ekranu, takich jak Portrety.

Źródło: opr. wł./info. prasowa