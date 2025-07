Realme C71 już dostępny. Cechy? Duża bateria i rozsądna cena

Marka realme właśnie zaprezentowała w Polsce swój nowy model – realme C71, który dołącza do serii C jako kolejna budżetowa, ale nieco odświeżona propozycja. Nie znajdziemy tu funkcji znanych z flagowców, ale już na pierwszy rzut oka widać, że producent położył nacisk na to, co faktycznie ma znaczenie w codziennym użytkowaniu: duża bateria, czytelny ekran, podstawowy aparat i klasyczne dodatki, które wielu użytkownikom wciąż są potrzebne – jak gniazdo słuchawkowe czy slot na kartę SD.

Realme C71 – budżetowy smartfon z dobrymi podzespołami.

Duży ekran, odświeżanie 120 Hz i klasyka, którą już rzadko się widuje

Realme C71 został wyposażony w 6,72-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720×1604 pikseli i odświeżaniu 120 Hz, co w tej półce cenowej wciąż nie jest standardem. Dodatkowo ekran ma maksymalną jasność na poziomie 725 nitów.

Obudowa skrywa kilka praktycznych rozwiązań, które coraz częściej znikają z droższych modeli. Na przykład: czytnik linii papilarnych umieszczony z boku, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, slot na kartę microSD, a nawet odporność na wstrząsy spełniająca wojskowe normy MIL-STD-810H. Według producenta telefon jest w stanie wytrzymać upadek z wysokości 1,5 metra – to może być dobra wiadomość dla wszystkich, którym smartfon regularnie wypada z ręki.

Realme C71 – budżetowy smartfon z dobrymi podzespołami.

Bateria 6000 mAh i szybkie ładowanie – najmocniejszy punkt programu

Jeśli mielibyśmy wskazać główny atut tego modelu, byłaby to bez wątpienia bateria o pojemności 6000 mAh. To naprawdę sporo, nawet jak na smartfon z tej półki. Producent zapewnia, że pełne naładowanie wystarczy na dwa dni normalnego użytkowania – bez nerwowego zerkania na procenty w ciągu dnia. Dodatkowo realme C71 wspiera szybkie ładowanie 45 W oraz ładowanie zwrotne (6 W), dzięki czemu może w awaryjnych sytuacjach posłużyć jako powerbank.

Realme C71 – budżetowy smartfon z dobrymi podzespołami.

Aparaty, dioda LED i system oparty na Androidzie 16

Z tyłu urządzenia znalazł się aparat główny 50 MP wspierany przez AI, a z przodu – kamera do selfie 5 MP. Specyfikacja nie obiecuje spektakularnych zdjęć, ale do codziennych zastosowań (np. dokumentowania notatek, robienia zdjęć dzieciom czy przesyłania fotek przez komunikatory) powinno wystarczyć.

Wyróżnia się także pierścień LED Pulse Light – pełni on funkcję subtelnego wskaźnika powiadomień oraz ładowania. To niby detal, ale w praktyce może się przydać – szczególnie, gdy telefon leży ekranem do dołu.

System, który obsługuje smartfon, to realme UI 6.0 bazujący na Androidzie 16. Działa on na chipsecie Unisoc T7250, z obsługą Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 i 4G. Model dostępny jest w dwóch wersjach: z 6 GB RAM i 128 GB pamięci oraz z 8 GB RAM i 256 GB. Dodatkowa pamięć przyda się, jeśli często robimy zdjęcia, korzystamy z aplikacji czy przechowujemy pliki offline.

Realme C71 – budżetowy smartfon z dobrymi podzespołami.

Kolory, sklepy i cena promocyjna realme C71

Realme C71 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: White Swan i Forest Owl. Smartfon trafił już do sprzedaży i można go znaleźć w sklepach takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom, Neonet, Komputronik, Max Electro, realmshop.pl oraz u operatora Play (z tym że bez promocyjnych cen).

I właśnie – do 17 lipca obowiązuje oficjalna promocja cenowa:

Wariant 6 GB RAM + 128 GB: 499 zł (zamiast 599 zł)

Wariant 8 GB RAM + 256 GB: 599 zł (zamiast 699 zł)

Jeśli więc szukacie rozsądnego telefonu, który nie zrujnuje portfela, a do tego wytrzyma więcej niż jeden dzień na baterii, realme C71 może być właśnie tym, czego potrzebujecie. Czy uda mu się podbić serca oszczędnych użytkowników? Czas pokaże, ale na pewno warto mu się przyjrzeć bliżej.

Przy okazji, wiedziałeś, że smartfony realme 14 pro zmieniają kolory?