Smartfony realme 14 Pro zmieniają kolory! Zobacz ich ceny!

Zbliżamy się do MWC 2025 w Barcelonie. W związku z tym wydarzeniem producenci smartfonów prezentują coraz to nowsze informacje o swoich nowościach. Dziś poznaliśmy regularną cenę modeli z serii realme 14 Pro. Będzie drogo? To zależy jak na to patrzeć. Mało tego, na początku marca poznamy ofertę promocyjną, która jeszcze bardziej sprawi, że nowości tej marki zyskają zapewne wielu nowych fanów.

Smartfony realme 14 Pro.

Wydaje mi się, że w pewnym sensie mamy „przestój” jeśli chodzi o wprowadzanie nowych technologii w smartfonach. Przykładem może być premiera nowych smartfonów Samsung Galaxy S25. Szczerze mówiąc trochę się zawiodłem. Nie pokazano zupełnie nic, co zachęciłoby użytkowników do zmiany obecnie posiadanych telefonów. Czy tak samo jest z realme? Cóż, z jednej strony marka próbuje zainteresować potencjalnego klienta chwaląc się, że jest to pierwsza na świecie linia telefonów, które zmieniają kolor obudowy pod wpływem ciepła ale serio? Czy to jest komukolwiek potrzebne? To ma sprawdzić, że „Kowalski” pójdzie do sklepu po dany smartfon? Nie wydaje mi się. Całe szczęście, to nie jedyna rzecz, którą chwali się realme.

Nowe smartfony realme 14 Pro zmieniają kolor

Pozostańmy na chwilę przy kwestii wizualnej. Model realme 14 Pro ma jedynie 7,55 mm grubości, natomiast 14 Pro+ około 8 mm. Wracając do tematu zmiany koloru, bo z pewnością znajdą się osoby, które zainteresuje to rozwiązanie. W skrócie, w obudowie zastosowano pigmenty termochromowe, które reagują na temperaturę. Dzięki nim kolor obudowy zmienia się z perłowej bieli do błękitu, kiedy temperatura spada poniżej 16 stopni Celsjusza. Wraca do pierwotnego stanu, kiedy rośnie temperatura. Pozostając przy temacie perły – każda obudowa będzie unikatowa, a to oznacza, że nie znajdziecie dwóch takich samych smartfonów. Pamiętam, że czymś podobnym chwalił się swego czasu Huawei.

Alternatywą jest szary wariant kolorystyczny, który wykonano z wegańskiej skóry zamszowej. Ma być elegancko, a także przyjemnie w dotyku. Jak będzie w praktyce? Być może niebawem się przekonamy. Jedno jest pewne – producent zastosował antypoślizgową powierzchnię, co jest przecież bardzo ważne.

Aparaty w realme 14 Pro

Podobno model 14 Pro+ ma świetnie sprawdzić się podczas robienia fotek w nocy, a to za sprawą systemu potrójnej lampy błyskowej. Możliwe, chociaż do dziś nie widziałem lepszego rozwiązania niż to, które swego czasu oferowała Nokia N82. Jak wygląda to potrójne oświetlenie w smartfonie marki realme? Podobno użytkownik przy trudnych warunkach „otrzymuje” światło z przodu, boku oraz to, które wypełnia otoczenie. Warto również przypomnieć, że przecież realme 14 Pro+ to smartfon ze średniej półki cenowej, a jednak znajdziemy w nim peryskopowy teleobiektyw z czujnikiem Sony IMX882, który ma oferować 120-krotny SuperZoom. Dodatkowo wspiera go główny aparat Sony IMX896 OIS o rozdzielczości 50 MP.

Podzespoły w nowych smartfonach serii realme 14 Pro

Przede wszystkim w smartfonach znajdziemy baterię o pojemności 6000 mAh. Do tego dochodzi ekran z rozdzielczością 1,5K oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej i 12 GB pamięci RAM. Model 14 Pro+ został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G, z kolei 14 Pro posiada MediaTech Dimensity 7300 Energy 5G. Co ciekawe, seria 14 Pro oferuje kilka stopni ochrony: IP66, IP68, a nawet IP69. To sprawia, że telefony są odporne na kurz i wodę. Mało tego, mogą przez 48 godzin być zanurzone w wodzie o głębokości 2 metrów i nic im się nie stanie. Co ciekawe, możemy nimi również filmować w trybie podwodnym przez godzinę. Brzmi bardzo obiecująco. A przecież to smartfony ze średniej półki!

Cennik smartfonów realme 14 Pro

Przechodzimy do najważniejszego, a więc cen obu modeli: 14 Pro i 14 Pro+. Cóż, kiedyś smarfony ze średniej półki kosztowały grubo poniżej 1500 zł. Czasy te minęły, a dziś zderzyć się musimy z nową rzeczywistością. Jak więc wypada cennik nowości marki realme?

realme 14 Pro 8 GB + 256 GB 1799 zł realme 14 Pro 12 GB + 512 GB 1999 zł realme 14 Pro+ 8 GB + 256 GB 2299 zł realme 14 Pro+ 12 GB + 512 GB 2499 zł

Warto również wspomnieć, że w dniu oficjalnej premiery, tj. 3 marca pojawi się oferta promocyjna.