HAMMER Watch 2 Military Edition. GPS i wytrzymałość. Warto?

W kwestii zegarków jestem tradycjonalistą. Lubię modele klasyczne, z automatycznym mechanizmem, ale kwarcowym nie gardzę. HAMMER Watch 2 Military Edition to nowoczesny smartwatch, a więc urządzenie, które w pewnym sensie nie pasuje do mojego stylu. Tak przynajmniej myślałem przed rozpoczęciem testów tego modelu.

HAMMER Watch 2 Military Edition. Fot.: Ernest Dragan.

Przez „moje ręce” przewinęło się wiele smartwatchy, które „celowały” w innego odbiorcę. Były te budżetowe, które mają pokazać nam powiadomienia z telefonu i aktualną godzinę rzecz jasna. Pojawiły się również flagowe rozwiązania oferowane między innymi przez Apple (sprawdź naszą recenzję Apple Watch Series 10) czy Huawei. Nie sposób nie wspomnieć również o modelach marki Garmin, które fakt, za kosmiczne pieniądze, potrafią „zaoferować” użytkownikowi masę sportowych technologii, które wspierają podczas treningu. OK, są fajne, ale właśnie, ich cena jest wręcz zaporowa. I tu wkracza do akcji marka HAMMER. Polski producent przygotował smartwatch, który zaskakuje pod wieloma kwestiami. Postaram się je zaprezentować, ale zanim to zrobię, zachęcam do sprawdzenia wybranych danych technicznych (pełne informacje o tym modelu znajdziecie na stronie HAMMER Phones).

HAMMER Watch 2 Military Edition. Fot.: Ernest Dragan.

HAMMER Watch 2 Military Edition – wybrane dane techniczne

Wyświetlacz: 1,5 cali, AMOLED, 480 x 480 pikseli Procesor: Action ATS3089C Łączność z telefonem: Bluetooth Bateria: 530 mAh (do 360 godzin czuwania) Odporność: 5 ATM, tytanowy bezel, Gorilla Glass 3 na ekranie, obudowa z domieszką włókna szklanego W zestawie: smartwatch, dwa paski, przewód do ładowania Wymiary: szerokość koperty: 53,5 mm, grubość koperty: 14,5 mm Waga: 31,5 g Cena: od 499 zł (zobacz na Ceneo.pl)

HAMMER Watch 2 Military Edition. Fot.: Ernest Dragan.

Wygląd HAMMER Watch 2 Military Edition

Nie sposób nie zauważyć sportowych aspiracji w testowanym modelu. Oczywiście, nie oznacza to, że możemy z niego korzystać tylko podczas aktywności fizycznej. Zdecydowanie stwierdzam, że świetnie sprawdza się na codzień, o ile lubicie ubierać się sportowo. Fajna, okrągła tarcza z ciekawymi elementami dodatkowymi. Prawa strona to „centrum sterowania”. Mam na myśli trzy przyciski, z czego jeden jest tym obrotowym. Na górnej (bocznej) części tarczy ulokowano diodę LED, która służy nam za latarkę. Na spodzie dwie blaszki, które odpowiadają za łączność z ładowarką oraz szereg diod pozwalających na analizę naszych funkcji zdrowotnych.

HAMMER Watch 2 Military Edition. Fot.: Ernest Dragan.

Muszę przyznać, że podoba mi się ten 1,5-calowy ekran AMOLED. Obraz jest ostry i czytelny, a wysoka jasność wynosząca 600 nitów sprawia, że nie miałem problemu z odczytem informacji z wyświetlacza nawet podczas bardzo słonecznych dni. A co z paskiem? Jak już zapewne zauważyliście, w zestawie są dwa. Jeden gumowy, który sprawdzi się np. podczas treningu na basenie. Drugi, materiałowy jest bardzo wygodny i ten wybierałem częściej, wręcz praktycznie cały czas – na co dzień. Tak, mi też on przypomina ten z Apple Watch. Mocna inspiracja, to fakt. Oczywiście, jest wygodny ale żeby aż tak się wzorować? Nie do końca mi się to podoba.

HAMMER Watch 2 Military Edition. Fot.: Ernest Dragan.

HAMMER Watch 2 Military Edition podczas codziennego użytkowania

Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić jest pobranie aplikacji Hammer App na wasze smartfony. Dzięki niej urządzenia będą się łączyć, a wy zyskacie dostęp do wszystkich możliwości, jakie oferuje zegarek. Konfiguracja oprogramowania jest łatwa i przebiega wręcz błyskawicznie. Tuż po chwili możemy cieszyć się personalizacją naszego smartwatcha. Mam tu na myśli zmianę tarczy, ustawienia dotyczące powiadomień, wyświetlacza, połączenia czy funkcji, jakie sprzęt oferuje. Co ciekawe, jest także tak zwana strefa tętna, która pozwala nam na ustalenie np. maksymalnej wartości. Warto wspomnieć również o opcji dla kobiet. Mam tu na myśli aplikację dotyczącą okresu menstruacyjnego.

Przyznam się, że miałem obawy co do połączenia zegarka z moim smartfonem. Dlaczego? Ponieważ w wielu przypadkach iPhone nie do końca chciał współpracować z zegarkami innymi niż Apple Watch. OK, działał, ale nie „udostępniał” wszystkich możliwości. Zastanawiałem się przed pierwszym użyciem jak będzie to wyglądać w przypadku HAMMER Watch 2. A jednak, zaskoczyłem się pozytywnie. Przede wszystkim, aplikacja sprawnie „przenosiła” wszystkie komunikaty na ekran zegarka. Fakt, zdarzały się wpadki przy tłumaczeniu, jednak producent na bieżąco wprowadzał poprawki przez cały okres testów. Kilka słów na temat baterii. Wszystko zależy od intensywności użytkowania ale w moim przypadku bez problemu wytrzymywał około 4 – 5 dni. Wydaje mi się, że to akceptowalny wynik.

Wiemy już, że połączenie działało bardzo dobrze. Oczywiście, smartwatch z racji posiadanych funkcji wspierał moją aktywność fizyczną. Odliczał ilość kroków, jaką powinienem wykonać każdego dnia. Podobnie było z kaloriami, czasem w ruchu czy odległością, którą powinienem przejść na nogach. Rzecz jasna, cel można zmieniać dowolnie, dostosowując go do własnych preferencji. Możemy również analizować nasz trening, a do dyspozycji mamy sześćdziesiąt różnych form aktywności sportowej. Ja wybierałem rower i basen, gdyż są moimi ulubionymi. Rzecz jasna, dostajemy później podsumowanie, które może posłużyć nam do analizy naszej formy. Co jeszcze? Raczej „klasyka”, a więc tętno, tlen we krwi czy analiza snu. Jedno jest pewne – każda z tych funkcji działała wzorowo i nie miałem do nich żadnych uwag.

Aplikacja Hammer App na iOS. Aplikacja Hammer App na iOS. Aplikacja Hammer App na iOS. Aplikacja Hammer App na iOS. Aplikacja Hammer App na iOS. Aplikacja Hammer App na iOS.

Podsumowanie. Czy warto kupić HAMMER Watch 2 Military Edition?

Śmiało stwierdzam, że to bardzo dobry smartwatch. Solidnie wykonany, oferujący większość praktycznych funkcji dotyczących aktywności fizycznej, wygodny podczas codziennego użytkowania i łatwy w obsłudze. Do tego atrakcyjny wizualnie i wytrzymały – w końcu możesz z nim pływać, wspinać się po górach czy tak po prostu, ubrać na co dzień. I to wszystko za 500 zł (tu znajdziesz jego najniższą cenę)! Według mnie warto. Na koniec dodam, że możecie również kupić model klasyczny, w wersji czarno-pomarańczowej, gdyby odmiana militarna nie przypadła do gustu.