Motorola razr 70. Składana klapka wraca w trzech wersjach

Składany smartfon jeszcze niedawno był technologiczną ciekawostką dla ludzi, którzy chcieli mieć coś innego niż wszyscy. Nowa seria razr pokazuje, że klapka wraca już nie jako nostalgiczny gadżet, ale jako pełnoprawna seria telefonów z AI, mocnymi ekranami, odważnymi materiałami i cenami, które zaczynają schodzić bliżej klasycznych flagowców oraz mocnej średniej półki.

W Polsce debiutują trzy modele: razr 70 ultra, razr 70 plus i bazowy razr 70. Do tego dochodzi klasyczny, ale bardzo mocny Motorola edge 70 pro. Największy zwrot? Promocja cashback, dzięki której na nowych modelach można odzyskać od 500 do 1000 zł, a w przypadku razr fold nawet 1500 zł. Nowa rodzina razr to więc nie tylko składany telefon z ładnym kolorem Pantone. To znak, że składaki zaczynają walczyć o znacznie szerszego klienta.

Nowa seria razr pokazuje, że składak nie musi być jednym modelem dla wszystkich

Najciekawsze w tej premierze jest to, że Motorola razr 70 nie debiutuje jako pojedynczy telefon. To cała seria, która próbuje odpowiedzieć na trzy różne potrzeby. Jest topowa Motorola razr 70 ultra dla tych, którzy chcą najmocniejszego procesora, najlepszych ekranów i najbardziej efektownego wykończenia. Jest Motorola razr 70 plus, czyli nowy środkowy wariant dla ludzi, którzy chcą składanej formy i wysokiej wydajności, ale niekoniecznie muszą brać absolutny top. Jest też Motorola razr 70, najtańszy składak w rodzinie, który ma przenieść format klapki bliżej klasycznego smartfona ze średniej półki.

To bardzo rozsądne ustawienie. Rynek składanych telefonów nie urośnie, jeśli każdy model będzie kosztował jak luksusowy gadżet dla fanów technologii. Motorola razr 70 ma robić coś innego: pokazać, że klapka może być wyborem stylowym, praktycznym i coraz bardziej dostępnym.

Wszystkie modele Motorola razr 70 mają wzmocniony tytanem zawias, klasę odporności IP48 oraz funkcjonalny ekran zewnętrzny. I to właśnie ten ekran jest jednym z największych atutów formatu flip. Nie trzeba za każdym razem otwierać telefonu, żeby sprawdzić powiadomienia, odpalić aplikację, zrobić selfie czy szybko załatwić prostą sprawę.

Motorola razr 70 ultra. Najmocniejsza klapka w rodzinie

Motorola razr 70 ultra to flagowiec w pełnym znaczeniu tego słowa. Smartfon ma konfigurację 16/512 GB, 4-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,96-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED 165 Hz o jasności do 5000 nitów. To bardzo mocny zestaw, szczególnie jeśli ktoś używa telefonu dużo na zewnątrz, w aucie, w podróży albo w jasnym świetle.

Za wydajność odpowiada Snapdragon 8 Elite, czyli układ dla użytkowników, którzy nie chcą słyszeć o kompromisach. Motorola razr 70 ultra ma też baterię 5000 mAh, szybkie ładowanie 68 W oraz ładowanie bezprzewodowe 30 W. W składanym smartfonie taka bateria robi wrażenie, bo format klapki przez lata kojarzył się raczej z koniecznością większych kompromisów energetycznych.

Fotograficznie Motorola razr 70 ultra stawia na system aparatów 50 Mpx, główną matrycę typu LOFIC oraz nagrywanie wideo 8K z Dolby Vision. To wyraźny sygnał, że Motorola nie traktuje składaka jako modnego dodatku z przeciętnym aparatem. Ten model ma być pełnoprawnym flagowcem, tylko w bardziej efektownej formie.

Materiały premium, Pantone i klapka, która ma wyglądać inaczej

Motorola od kilku generacji mocno gra wzornictwem i kolorami Pantone. W serii Motorola razr 70 widać to jeszcze wyraźniej. Topowa Motorola razr 70 ultra pojawia się w wykończeniach premium inspirowanych Alcantarą w kolorze Pantone Orient Blue oraz drewnem w odcieniu Pantone Cocoa.

To ważne, bo składany telefon z natury jest bardziej lifestyle’owy niż klasyczna płytka szkła. Otwieranie klapki, mniejszy format po złożeniu, widoczny ekran zewnętrzny, faktura obudowy — to są elementy, które budują emocje. Motorola razr 70 ma nie tylko działać dobrze, ale też wyglądać jak sprzęt, który chcesz położyć na stole.

W świecie, w którym większość smartfonów wygląda podobnie, to może być ogromny argument. Klasyczny telefon coraz trudniej odróżnić z odległości dwóch metrów. Motorola razr 70 od razu komunikuje, że użytkownik wybrał coś mniej oczywistego.

Motorola razr 70 plus. Nowy środek gamy

Motorola razr 70 plus to nowość w rodzinie i prawdopodobnie jeden z najciekawszych modeli dla osób, które chcą dobrego składaka, ale nie muszą iść w najdroższą wersję. Telefon ma konfigurację 12/512 GB, 4-calowy ekran zewnętrzny i 6,9-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED 165 Hz o jasności do 3000 nitów.

Sercem urządzenia jest Snapdragon 8s Gen 3. To układ, który powinien bez problemu ogarnąć codzienną pracę, multimedia, gry i funkcje AI, jednocześnie pozwalając utrzymać niższą cenę niż w wersji ultra. Motorola razr 70 plus ma baterię 4500 mAh, ładowanie przewodowe 45 W i bezprzewodowe 15 W.

Aparaty? Dwa moduły 50 Mpx oraz aparat selfie 32 Mpx. W Polsce Motorola razr 70 plus debiutuje w ciemnozielonym kolorze Pantone Mountain View, z wykończeniem inspirowanym tkaniną. To właśnie ten model może być złotym środkiem: nadal bardzo efektowny, nadal mocny, ale bardziej racjonalny cenowo niż ultra.

Motorola razr 70. Składak w cenie mocnego klasyka

Bazowa Motorola razr 70 może być najważniejszym modelem z punktu widzenia popularyzacji składanych telefonów. Kosztuje 3399 zł przed cashbackiem, więc wchodzi w obszar, w którym wiele osób rozważa już klasyczne smartfony ze średniej i wyższej średniej półki. Po zwrocie 500 zł cena robi się jeszcze ciekawsza.

Motorola razr 70 ma 8/256 GB pamięci, 3,63-calowy ekran zewnętrzny oraz 6,9-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED 120 Hz o jasności do 3000 nitów. Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 7450X, a bateria 4800 mAh obsługuje ładowanie 30 W oraz ładowanie bezprzewodowe 15 W.

Do tego dochodzi podwójny aparat 50 Mpx i aparat selfie 32 Mpx. W Polsce Motorola razr 70 będzie dostępna w trzech wariantach wykończenia: perłowy acetat Pantone Bright White, szary Pantone Hematite oraz zielony Pantone Sporting Green. To może być model dla osób, które chcą wejść w świat składaków bez płacenia kwoty zarezerwowanej dla najdroższych flagowców.

Motorola edge 70 pro. Klasyczny smartfon też dostał pazur

Obok składaków debiutuje Motorola edge 70 pro, czyli klasyczny smartfon dla tych, którzy nie potrzebują klapki, ale chcą mocnego ekranu, dużej baterii i dobrego zestawu aparatów. Model ma konfigurację 8/256 GB, smukłą konstrukcję, zakrzywiony ekran oraz materiały inspirowane jedwabiem i wełną. Kolory to granatowy Pantone Zinfandel oraz bordowy Pantone Titan.

Motorola edge 70 pro oferuje system czterech aparatów 50 Mpx, w tym główny moduł z matrycą Sony LYTIA 710, teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym oraz ultraszeroki kąt z funkcją makro. Do tego dochodzi 6,78-calowy ekran Extreme AMOLED 144 Hz o jasności do 5200 nitów i głośniki stereo z Dolby Atmos.

Za wydajność odpowiada MediaTek Dimensity 8500 Extreme oraz pamięć UFS 4.1. Największy praktyczny argument? Bateria 6500 mAh z ładowaniem TurboPower 90 W i bezprzewodowym 15 W. Motorola edge 70 pro spełnia też normy IP68/IP69 oraz militarny standard odporności MIL-STD-810H. To telefon, który wygląda lifestyle’owo, ale specyfikacyjnie ma bardzo mocne podstawy.

moto ai, Android 16 i pięć lat bezpieczeństwa

Wszystkie nowe modele debiutują z Androidem 16, lekką nakładką Hello UI oraz funkcjami moto ai. Motorola wykorzystuje między innymi Google Gemini, Microsoft Copilot i Perplexity AI. To ważny kierunek, bo smartfon w 2026 roku nie może być już tylko szybki. Ma być bardziej pomocny, kontekstowy i gotowy do obsługi zadań, które jeszcze niedawno wymagały osobnych aplikacji.

Motorola zapewnia także 5-letnie wsparcie aktualizacji bezpieczeństwa oraz aktualizacje do trzech kolejnych wersji Androida. To informacja, która coraz mocniej wpływa na decyzję zakupową. Telefon za kilka tysięcy złotych nie powinien starzeć się programowo po dwóch sezonach.

Motorola razr 70 i edge 70 pro wpisują się też w strategię ograniczania wpływu na środowisko. Opakowania są pozbawione plastiku, a w konstrukcji smartfonów wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu.

Cashback. Ile można odzyskać?

Promocja cashback obowiązuje od 19 maja do 2 czerwca 2026 roku włącznie. Po zakupie i rejestracji wybranego urządzenia na stronie promocji część kwoty wraca na konto klienta. Wysokość zwrotu zależy od modelu.

Motorola razr 70 ultra kosztuje 5999 zł, a cashback wynosi 1000 zł. Motorola razr 70 plus kosztuje 4499 zł i daje 700 zł zwrotu. Motorola razr 70 ma cenę 3399 zł i cashback 500 zł. Motorola edge 70 pro kosztuje 2599 zł, a zwrot wynosi 500 zł.

W regularnej sprzedaży dostępny jest też Motorola razr fold. Jego cena to 9999 zł, a cashback wynosi 1500 zł. Limitowana Motorola razr fold FIFA World Cup 26 kosztuje 11 499 zł i również ma cashback 1500 zł. Dodatkowo kupujący edycję limitowaną mogą otrzymać bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026.

Ceny i dostępność nowych Motoroli w Polsce

Motorola razr 70 ultra jest dostępna w Showroomie Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Vobis, eLenovo, Komputronik, Delkom, Sferis, Max Elektro oraz u operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Motorola razr 70 plus trafiła do Showroomu Lenovo x Motorola w Warszawie oraz RTV Euro AGD. Motorola razr 70 jest dostępna w Media Expert, Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz w sieci Orange. Motorola edge 70 pro pojawia się w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Sferis, Vobis, Delkom, eLenovo, Komputronik, Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie oraz u operatorów Play, Plus i T-Mobile.

To dość szeroka dystrybucja, szczególnie przy topowym modelu. Dla składaków ma to znaczenie, bo wiele osób będzie chciało najpierw wziąć telefon do ręki, sprawdzić zawias, ekran zewnętrzny, grubość po złożeniu i fakturę obudowy. Motorola razr 70 to telefon, który trzeba zobaczyć fizycznie, bo właśnie dotyk i forma są dużą częścią jego uroku.

Którą Motorolę wybrać?

Motorola razr 70 ultra jest dla tych, którzy chcą najlepszej składanej klapki w ofercie marki. Najmocniejszy procesor, najlepszy ekran, większa bateria, najbardziej premium wykończenie i wideo 8K z Dolby Vision robią z niej sprzęt dla wymagających użytkowników.

Motorola razr 70 plus to wybór dla osób, które chcą bardzo mocnego składaka, ale wolą rozsądniejszy poziom ceny. Nadal dostajesz duży ekran zewnętrzny, 165 Hz, Snapdragona 8s Gen 3 i aparaty 50 Mpx, więc kompromis nie wygląda bolesny.

Motorola razr 70 jest najciekawsza dla tych, którzy po prostu chcą wejść w składany format. To model z najniższą ceną, ale nadal z ekranem zewnętrznym, bezprzewodowym ładowaniem, dobrym designem i charakterem, którego nie daje klasyczny smartfon.

Motorola edge 70 pro jest z kolei dla ludzi, którzy wolą tradycyjną konstrukcję, ale chcą dużej baterii, jasnego ekranu, mocnego aparatu i odporności IP68/IP69. To najbardziej pragmatyczny wybór z całej premiery.

Motorola razr 70 może przekonać tych, którzy czekali

Największa siła tej premiery polega na tym, że Motorola razr 70 przestaje być jedną drogą dla jednego typu użytkownika. Trzy modele pozwalają wybrać między topem, środkiem i bardziej dostępną wersją. Do tego dochodzi cashback, który realnie obniża koszt wejścia.

Składaki nadal nie są dla każdego. Niektórzy wybiorą klasyczną konstrukcję, większą odporność, prostszy ekran i niższą cenę. Ale Motorola razr 70 pokazuje, że format klapki robi się dojrzalszy. Ma lepsze baterie, mocniejsze procesory, sensowniejsze ekrany zewnętrzne, lepsze materiały i coraz bardziej przemyślaną ofertę.

Jeśli ktoś do tej pory patrzył na składane smartfony jak na ciekawostkę, Motorola razr 70 może być momentem, w którym warto przynajmniej wziąć taki telefon do ręki. Bo klapka nie wróciła po to, żeby grać nostalgią. Wróciła po to, żeby zmienić sposób korzystania ze smartfona.

