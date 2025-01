Monitory gamingowe iiyama taniej nawet o 200 zł dzięki IEM

Niebawem, bo w dniach 7-9 lutego będziemy świadkami kolejnej edycji IEM Katowice. Z tej okazji możemy kupić wybrane monitory gamingowe iiyama w atrakcyjnych cenach. Niektóre z nich zostały przecenione nawet o 200 zł!

Już niebawem katowicki Spodek wypełni się fanami Counter-Strike: Global Offensive. Wydarzenie to budzi wiele emocji i wcale mnie to nie dziwi. Gracze z całego świata będą walczyć o nagrody, których wartość wynosi milion dolarów! Nie dziwi mnie więc to, że oczy fanów CS:GO będą skupione na śląskim Spodku. Warto również wspomnieć o tym, że publiczność, która odwiedza to miejsce, każdego roku sprawia, że na rękach graczy pojawia się „gęsia skórka”. Nic dziwnego, takiego dopingu może pozazdrościć niejedna drużyna sportowa. Wróćmy jednak do popularnej marki oferującej sprzęt dla graczy (i nie tylko).

Z okazji IEM 2025, monitory gamingowe iiyama w promocji

Cieszy mnie to, że marka iiyama docenia Intel Extreme Masters. Ten popularny producent sprzętu – głównie monitorów – świętuje razem z graczami. W związku z tym możemy liczyć na promocje, które dotyczą gamingowych modeli G-Master. Jeśli planowałeś kupić monitor, masz idealną okazję, by oszczędzić. Najtańszy model został wyceniony na 499 zł! Sprawdźmy, które modele obejmuje promocja i jakie są ich ceny.

Model Sugerowana cena producenta (zł) Promocyjna cena (zł) Przecena (zł) G2470HS-B1 599 499 -100 G2770HS-B1 769 589 -180 G2770QSU-B6 999 899 -100 GB2795HSU-B1 999 899 -100 GB3271QSU-B1 1499 1299 -200

Jak widać, promocja obejmuje głównie modele z ekranem o przekątnej 27 cali, jednak taniej kupimy także monitory z 24-calową matrycą, ale i 32-calową. Dla każdego coś dobrego. Wszystkie te modele łączy jedno – wysoka jakość, bardzo dobre parametry pracy i mocne nawiązanie do świata gamingu.

Pozostając przy temacie gamingu i sprzętu komputerowego, zobacz co przygotowała marka MSI jeśli chodzi o karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 50. Szczegóły na temat monitorów iiyama znajdziesz na stronie producenta.