Router FRITZ!Box 6860 5G. Szybki Internet w każdy miejscu

Jeśli zawsze marzyłeś o szybkim Internecie nawet na leżaku w ogrodzie – mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Niemiecka firma AVM właśnie wprowadziła do Polski swojego nowego „potwora” – FRITZ!Box 6860 5G. I to nie jest byle jaka maszynka – to router, który potrafi zaskoczyć.

Router FRITZ!Box 6860 5G

Co w nim takiego fajnego? Przede wszystkim błyskawiczny Internet 5G. I to nie tylko w teorii – mówimy o prędkościach dochodzących do 1,3 Gbit/s! Bez kabli, bez dramatów, bez „proszę czekać, ładowanie…”. W dodatku dzięki Wi-Fi 6 rozgłasza to swoje turbo Wi-Fi po całym domu – albo nawet… po całym podwórku.

Router jest odporny na pogodę (certyfikat IP54!), więc możesz spokojnie przyczepić go do ściany, okna albo wystawić na balkon – deszcz mu niestraszny. Producent pomyślał nawet o specjalnych uchwytach: czerwony do domu, biały na zewnątrz. Elegancko!

Router FRITZ!Box 6860 5G

Najważniejsze cechy routera FRITZ!Box 6860 5G

Internet przez 5G, 4G, a nawet 3G (tak, serio, jeśli ktoś jeszcze ma 3G w swojej okolicy),

obsługa najnowszych pasm 5G – przygotowany na przyszłość jak najlepszy uczeń na klasówkę,

wbudowana baza DECT, więc podłączysz telefony, smart gniazdka i inne „cuda” do swojego inteligentnego domu,

gigabitowy port LAN z zasilaniem PoE – czyli mniej kabli, więcej frajdy,

centralka telefoniczna i serwer SIP – do 6 słuchawek bezprzewodowych i 10 telefonów IP,

faks, SMS-y, automatyczne sekretarki… router-all-inclusive!

Mało? To jeszcze producent dołącza do zestawu narzędzie do idealnego ustawienia routera względem stacji bazowej. Bo przecież lepszy sygnał to lepsze Netflixy, gry i mniej przeklinania przy ładowaniu filmów bądź seriali.

Router FRITZ!Box 6860 5G

Ile kosztuje nowy router Fritz!Box z modemem 5G?

Cena? 2099 zł (sugerowana detaliczna). Wiadomo, nie jest to najtańsze urządzenie na rynku, ale jeśli szukasz routera, który naprawdę da Ci wolność i szybkość (i nie spali się przy pierwszej burzy), warto go mieć na oku. Szczegóły na jego temat najlepiej znaleźć odwiedzając stronę producenta: https://pl.fritz.com/.

Przy okazji sprawdź, jak zwiększyć zasięg Wi-Fi w domu. Pomoże w tym Fritz!Mesh Set 4060.