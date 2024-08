FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX. Zasięg WiFi w dużym domu

Jeśli zastanawiasz się co zrobić by uzyskać dobry zasięg WiFi w dużym domu podpowiem Ci. Najłatwiej to zrobić korzystając z systemu mesh. Do sprzedaży trafił FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX. Sprawdźmy, co oferuje klientom.

Doskonale wiem jak to jest, gdy sygnał WiFi nie jest stabilny, a połączenie jest zrywane. Mało tego, irytuje fakt zrywania połączenia, kiedy np. jesteśmy w dużej odległości od routera. Jeśli mieszkasz w dużym domu lub masz biuro o sporej powierzchni zdajesz sobie sprawę z tego, że naprawienie tego problemu nie jest łatwe. Możesz kupować topowe routery ale i tak nie „dostaniesz” gwarancji stabilnego dostępu do WiFi przy dużych przestrzeniach. Co więc z tym zrobić? To prostsze niż Ci się wydaje.

Repeater Fritz!

Mocny zasięg WiFi na dużych przestrzeniach. Sprawdź system mesh

Sprawdziłem wiele routerów w swojej karierze i mogę powiedzieć wprost – najlepszą i najłatwiejszą w konfiguracji opcją jest zastosowanie systemu mesh. AVM jest liderem rozwiązań tego typu. Tak się akurat składa, że producent wprowadził do naszego kraju nowy zestaw urządzeń FRITZ!Mesh Set. Jest to rozwiązanie zapewniające nam dostęp do wydajnej sieci WiFi 6 na dużym obszarze. Mam tu na myśli piętrowe domy czy bardzo rozległe mieszkania oraz biura.

W opakowaniu znajdziemy dwa trójzakresowe urządzenia: router FRITZ!Box 4060, a także wzmacniacz FRITZ!Repeater 3000 AX. Kilka lat temu miałem okazję testować FRITZ!Repeater 3000, który dzielnie radzi sobie do dziś w dużym domu u Karola, naszego redaktora. Dużym atutem obu nowych rozwiązań jest to, że świetnie ze sobą współpracują, a użytkownik absolutnie nie musi mieć wiedzy technicznej aby je ze sobą połączyć.

FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX

FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX – system mesh

Router, który znajduje się w zestawie może być wykorzystywany z dowolnym modemem, bowiem współpracuje z każdym typem dostępu internetowego. Mam tu na myśli światłowód, przewód czy DSL. Mało tego, można również podłączyć do routera modem USB umożliwiający połączenie z Internetem za pomocą sieci komórkowej. Jakby tego było mało, FRITZ!Mesh Set oferuje użytkownikom takie rozwiązania jak gigabitowe porty Ethernetowe, USB 3.0 czy zintegrowaną stację DECT, która pozwoli realizację funkcji Smart Home. Oczywiście, to nie koniec ciekawych funkcji. Mamy między innymi kontrolę rodzicielską, serwer multimediów czy dostęp do sieci bezprzewodowej dla naszych gości. Mamy również możliwość szyfrowanego dostępu zdalnego z wykorzystaniem usługi myFRITZ!.

Nasuwa się pytanie, ile kosztuje FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX? Sugerowana cena detaliczna tego zestawu w Polsce wynosi 1919 zł.

FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX

Co oferuje nowy system FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX

Rozszerzenie sieci domowej za pomocą systemu Mesh Wi-Fi – połączenie wielu urządzeń bezprzewodowych w jeden inteligentny system o topologii Mesh

Jedna sieć Wi-Fi, wspólna nazwa i hasło dla wszystkich urządzeń

Dodawanie kolejnych urządzeń FRITZ! do sieci za naciśnięciem jednego przycisku

FRITZ!Box 4060 z Wi-Fi 6 – do 2400 + 2400 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 1200 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz

FRITZ!Repeater 3000 z Wi-Fi 6 – do 2400 + 1200 Mbit/s w paśmie 5 GHz oraz 600 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz

Maksymalna wydajność Wi-Fi dzięki inteligentnemu wykorzystaniu trzech układów radiowych

Bezprzewodowy dostęp dla gości – bezpieczne surfowanie dla przyjaciół i odwiedzających

Automatyczne aktualizacje oprogramowania produktów FRITZ! w ramach sieci Wi-Fi Mesh

Router Wi-Fi do zastosowania z modemem światłowodowym, kablowym, DSL lub mobilnym USB

1 x 2,5 gigabitowy port WAN, 5 gigabitowych portów LAN

Baza DECT dla 6 telefonów bezprzewodowych i urządzeń inteligentnego domu Smart Home (DECT ULE i HAN FUN)

Wszechstronne funkcje inteligentnego domu do sterowania zasilaniem, ogrzewaniem i oświetleniem

1 x USB do drukarek i serwera FRITZ!NAS (USB 3.0)

Gwarancja producenta: 5 lat Informacje dostępne na stronie Fritz!

Jak widać, FRITZ!Mesh Set 4060 + 3000 AX to faktycznie zaawansowane rozwiązanie, które faktycznie może sprawdzić się w wielu dużych domach, mieszkaniach, a nawet biurach. Tak przynajmniej uważam. Czy cena jest wysoka? Fakt, może trochę „odstraszać”, jednak pamiętajcie, że mamy do dyspozycji solidne rozwiązanie, stale aktualizowane, które będzie działać bardzo dobrze przez długi czas.