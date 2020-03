Jak zwiększyć sygnał Wi-Fi? Pomóc może sprzęt FRITZ!

W wielu gospodarstwach domowych w celu łączenia się z Internetem wykorzystywana jest sieć bezprzewodowa. Niestety nie zawsze możemy cieszyć się dobrym połączeniem. W takim przypadku należy sięgnąć po dodatkowy sprzęt, który sprawi, że łącze będzie stabilniejsze i wydajniejsze. Jak zwiększyć sygnał Wi-Fi w domu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Pomoże w tym wzmacniacz oraz rzecz jasna dobry router. Szczególnie, gdy chcecie korzystać z połączenia mobilnego LTE. Jak działa sieć mesh? Postaram się odpowiedzieć na przykładzie routera FRITZ!Box 6890 LTE oraz wzmacniacza sygnału FRITZ!Repeater 3000.

Mam słaby zasięg sieci bezprzewodowej w domu jednorodzinnym. Kiedy wychodzę na piętro, lub piętro nagle nie mam Internetu. Wiele osób zastanawia się jak zwiększyć sygnał Wi-Fi w domu, by osiągać wysokie transfery (w miarę możliwości, jakie oferuje nam dostawca), oraz by łącze było stabilne. Rozwiązaniem może być zastosowanie nie tylko dobrego routera (bo przecież ten nie zawsze może sobie poradzić z dużą powierzchnią), a także wzmacniacza sygnału Wi-Fi. Za pomocą tych dwóch urządzeń zbudujemy sieć mesh. To świetne rozwiązanie, ponieważ tak naprawdę konfiguracja jest w pełni automatyczna, a użytkownik korzystający z Internetu nie musi się przełączać pomiędzy sieciami Wi-Fi. Oprogramowanie robi to za niego. Krótko mówiąc, jeśli przechodzimy w zasięg na przykład wspomnianego FRITZ!Repeater 3000 z routera FRITZ!Box 6890 LTE połączenie nie zrywa się, a płynnie przechodzi z urządzenia na urządzenie. To ważne, kiedy na przykład rozmawiamy korzystając z Wi-Fi.

Internet mobilny, z którego korzystam w domu potrzebował dobrego sprzętu

Od kilku lat pracuję w trybie “home office”, czyli zdalnie. Zdarza się jednak, że wyjeżdżam (i to dość często), dlatego też potrzebowałem nie tylko stałego złącza w moim miejscu zamieszkania, lecz także dobrego łącza mobilnego. Po przeanalizowaniu ofert operatorów telekom wybór padł na internet od T-Mobile. Dlaczego? Przede wszystkim sieć oferuje dobry zasięg, w miarę rozsądną cenę oraz przede wszystkim prawdziwie nielimitowany pakiet. Zazwyczaj dostawca oferuje router mobilny, bądź ewentualnie modem, dzięki któremu będziemy mogli korzystać z internetu. To oczywiste. Tak czy inaczej, często zdarza się, że nie są to urządzenia wyższej półki, a więc wydajnością nie grzeszą. Dlatego też musiałem poszukać alternatywy. Router musiał mieć wbudowany modem LTE. To podstawa. Dodatkowo oczywiście WLAN zarówno 2,4 jak i 5 GHz oraz gigabitowe porty LAN, tak na przyszłość, gdybym chciał jednak korzystać z sieci przewodowej. Dlatego też po researchu dostępnych modeli stwierdziłem, że przetestuję produkty firmy AVM. Początkowo myślałem o routerze FRITZ!Box 6890 LTE, jednak dodatkowo zaproponowano mi FRITZ!Repeater 3000, czyli wzmacniacz sygnału Wi-Fi. Po co? By iść z duchem czasu i stworzyć nowoczesną sieć mesh.

Co to jest sieć mesh?

Zazwyczaj sieć mesh składa się z kilku urządzeń. W moim przypadku jest to router i wzmacniacz sygnału. Wcześniej już wspominałem, że może się zdarzyć taka sytuacja, gdzie nasz sprzęt nie będzie oferował wymaganego zasięgu Wi-Fi. Przykładowo, przemieszczacie się po mieszkaniu i nagle sygnał spada, a przy okazji razem z nim prędkość internetu. Film lub piosenka zaczynają się zacinać, rozmowa poprzez komunikatory społecznościowe jest utrudniona. Można się zirytować, prawda? Aby uniknąć takich kłopotów wymyślono ciekawe rozwiązanie. Kilka urządzeń, które potrafią tworzyć własne sieci WLAN łączy się razem, by stworzyć wspólną sieć. Użytkownik widzi jedną nazwę i hasło do Wi-Fi. Przełączaniem pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zajmuje się oprogramowanie. My z kolei możemy cieszyć się wysoką prędkością transferu dzięki dobremu zasięgowi sieci. U kogo sprawdzi się sieć mesh? Przede wszystkim w dużych biurach lub domach jednorodzinnych, gdzie mamy sporą przestrzeń. Oczywiście dotyczy to również dwupiętrowych domów.

Jak zwiększyć sygnał Wi-Fi? Na co pozwalają urządzenia FRITZ! w przypadku budowania sieci mesh?

Jak już wcześniej wspomniałem otrzymałem do testów dwa urządzenia: router FRITZ!Box 6890 LTE oraz wzmacniacz sieci FRITZ!Repeater 3000. Produkty tej firmy bardzo dobrze radzą sobie z automatycznym łączeniem się w sieć mesh. Przede wszystkim sprzęt ten korzysta z najefektywniejszego pasma częstotliwości, a także wykorzystuje zakres WLAN zapewniający najszybsze połączenie. Ciekawie wygląda również kwestia optymalizacji IPTV, a także streamingu. Dzięki temu filmy jak i muzyka nie będą przerwane przez przypadkowe utraty połączenia z Internetem. Ostatnią rzeczą jest tak zwany beamforming, który jest bardzo ważny szczególnie w przypadku anten dookólnych. Za sprawą ten technologii anteny wysyłają sygnał dokładnie w kierunku urządzeń końcowych. To zapewnia większy zasięg i prędkość.



FRITZ!Box 6890 LTE – przegląd urządzenia

Czas sprawdzić to, co oferują nam urządzenia. Zacznijmy od routera, który to jest jednym z najszybszych dostępnych na rynku, jeśli chodzi o modele wyposażone w modem LTE. FRITZ!Box 6890 LTE oferuje WLAN o prędkości wynoszącej maksymalnie 2533 Mbit/s w paśmie 2,4 i 5 GHz. Jeśli tak jak ja będziecie chcieli korzystać z internetu “pozyskiwanego” przez sieć komórkową możecie liczyć na standardową prędkość, która wynosić będzie do 300 Mbit/s. Model ten wyposażony jest w centralkę telefoniczną, która obsługuje DECT, IP, ISDN, a nawet telefony analogowe. Akurat w moim przypadku było to rozwiązanie zbędne, ponieważ nikt w mojej firmie z takiej technologii nie korzysta. Mamy również DSL z prędkością do 300 Mbit/s, który wymieniać się może z siecią komórkową, która również może rozwijać prędkość do 300 Mbit/s. To świetna opcja dla kogoś, kto musi mieć stałe podłączenie do sieci, przez co w razie awarii może szybko przełączyć się na innego dostawcę. FRITZ!Box 6890 LTE wyposażony jest w cztery gigabitowe porty LAN oraz jeden gigabitowy WAN. Oprócz tego mamy jeden port USB 3.0. Sam wygląd urządzenia jest… normalny. Biały router z czerwonymi dodatkami. Na froncie diody informujące o stanie działania. Z tyłu dwa gniazda antenowe (LTE), wtyczka zasilania, cztery porty gigabit-LAN, jedno gigabit-WAN, ISDN, analogowe oraz DSL. Z boku USB 3.0 oraz gniazdo telefoniczne. W zestawie oprócz routera otrzymujemy również 1,5-metrowy przewód LAN, kabel DSL wraz z adapterem, a także adapter telefoniczny TAE-F. Nie zabrakło instrukcji obsługi oraz karty serwisowej.

FRITZ!Repeater 3000 – przegląd urządzenia

Kolejny z produktów, który pomoże nam zwiększyć sygnał Wi-Fi w domu to FRITZ!Repeater 3000. Rzecz jasna nie jest to zwykły wzmacniacz, a urządzenie zgodne z topologią mesh. Co można jeszcze o nim powiedzieć? Przede wszystkim wydajność sieci WLAN może być naprawdę dobra, bowiem urządzenie korzysta z trzech jednostek bezprzewodowych: 2 x 5 GHz, a także 1 x 2,4 GHz. Oprócz tego WLAN rozpędza się do 1733 Mbit/s w przypadku 5 GHZ 4 x 4, lub 866 Mbit (5 GHz 2 x 2), ewentualnie 400 Mbit/s jeśli wykorzystamy pasmo 2,4 GHz 2 x2. Sprzęt wyposażony jest w dwa gigabitowe porty LAN jeśli chcielibyśmy podłączyć do niego na przykład PC. Rzecz jasna jest on kompatybilny z wszystkimi routerami, które korzystają ze standardu 802.11ac/n/g/b/a. Jeśli chodzi o wygląd FRITZ!Repeater 3000 przypomina bardziej router, a nie repeater. Na froncie widzimy przycisk “connect” oraz dwie diody informujące o stanie działania urządzenia. Z tyłu dwa wspomniane wcześniej gigabitowe porty LAN, pod spodem wtyczka do zasilania. W zestawie oprócz instrukcji obsługi otrzymujemy również przewód LAN.

Oprogramowanie FRITZ!

Aby “dostać się” do oprogramowania wystarczy połączyć się z automatycznie utworzoną siecią Wi-Fi (hasło znajduje się na spodzie urządzenia FRITZ!Box 6890 LTE). Po podłączeniu przechodzimy do strony fritz.box, a naszym oczom ukazuje się strona logowania. W tym przypadku kolejny raz wpisujemy hasło, ale tym razem to, które daje nam dostęp do panelu administracyjnego. Strona główna informuje nas o stanie połączenia. Możemy zobaczyć jakie komputery są podpięte, z jakiego pasma korzystają. Krótko mówiąc, są to dane ogólne. Oprogramowanie oferowane przez AVM jest tak rozbudowane, że trudno by było opisać wszystkie jego funkcje. To znaczy, dałoby się, ale musielibyście zrobić sobie duży kubek kawy, a nawet dwa, jeśli chcielibyście dotrwać do końca tego artykułu. W ramach tego pozostawiam szereg zrzutów ekranowych. Dodam tylko, że oprogramowanie jest bardzo intuicyjne, rzecz jasna w języku polskim (co nie dla każdego producenta jest oczywiste). Sama konfiguracja ustawień będzie łatwa również dla laików. Duży plus dla producenta za to. Widać, że ktoś mocno przyłożył się do tego tematu.

























Konfiguracja sieci mesh za pomocą FRITZ!Box 6890 LTE oraz FRITZ!Repeater 3000

Jak skonfigurować sieć mesh? Tak naprawdę sprzęt zrobi to za nas. Zacznijmy jednak od początku. Oprogramowanie FRITZ! jest przygotowane tak, aby automatycznie znaleźć ustawienia sieci. W moim przypadku wystarczyło włożyć kartę SIM do odpowiedniego portu. Następnie uruchomiłem kreator, który samodzielnie pobrał wszystkie informacje o sieci. Jeśli wasza karta SIM jest zabezpieczona pinem, wystarczy, rzecz jasna go wpisać. Kolejnym krokiem była ewentualna zmiana ustawień sieci Wi-Fi. Połączenie obu urządzeń, również odbywa się automatycznie. Wystarczy, że naciśniemy przycisk WPS na routerze oraz repeaterze, a sprzęt sam rozpocznie wewnętrzną komunikację. My tak naprawdę nie musimy robić nic, ponieważ ustawienia sieci Wi-Fi się nie zmieniają. Ba, nawet nie będziecie wiedzieli kiedy korzystacie z routera, a kiedy z repeatera. Wspaniałe, prawda? Mało tego, przełączenie się pomiędzy urządzeniami jest automatyczne, dlatego też na przykład kiedy będziecie słuchali muzyki online, bądź rozmawiali korzystając z Wi-Fi żadne połączenie nie zostanie zerwane. Po raz kolejny widać, że AVM przyłożyło się do pracy, dzięki czemu nawet laik poradzi sobie z konfiguracją sieci mesh. Oczywiście wszystko jest dokładnie opisane w dołączonych do zestawu instrukcji obsługi.

Jak zwiększyć sygnał Wi-Fi? Sieć mesh w praktyce – testy

Do sieci podłączyłem kilka komputerów, urządzenie wielofunkcyjne oraz smartfony. Każde z tych urządzeń działało dobrze, o ile nie było problemów z sygnałem LTE. Wewnątrz sieć działała wzorowo. Z sygnałem Wi-Fi również nie miałem problemów. Niezależnie, czy korzystałem z sieci metr, pięć metrów, czy nawet piętnaście od sieci mesh, którą zbudowały urządzenia. Już sam router radził sobie świetnie z siecią, a połączenie z repeaterem tylko wzmocniło już i tak mocny sygnał. Stabilność połączenia praktycznie cały czas była na wysokim poziomie, a tłumienie Wi-Fi tylko nieznacznie zmieniało wartość przy oddalaniu się od urządzeń. Urządzenia wykorzystywały maksymalną siłę sygnału LTE. Co ciekawe, oprogramowanie na bieżąco monitorowało dostępność anten. Przesyłanie plików wewnątrz sieci Wi-Fi również wypadało poprawnie. Muszę tutaj wspomnieć, że port USB 3.0 umożliwia podłączenie dysków zewnętrznych o maksymalnej pojemności wynoszącej 4 TB. Dzięki temu możemy utworzyć własny serwer plików NAS. Producent udostępnia darmową usługę MyFritz.net, która pozwala na wygenerowanie odnośników do plików gromadzonych na dysku. W skrócie oznacza to, że możemy stworzyć własną chmurę.