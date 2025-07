Dreame Brand Month 2025 trwa! Lato to idealny moment, żeby coś zaoszczędzić, nie tylko dlatego, że wakacje potrafią mocno uszczuplić portfel, ale też dlatego, że nikt nie lubi przepłacać, a już zwłaszcza za elektronikę do domu. A że są okazje, które naprawdę mają sens?

Dreame Brand Month 2025. Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Dreame Brand Month 2025 to jedna z tych promocji, obok których nie przechodzisz obojętnie. Już wcześniej pisaliśmy o tej akcji, bo przecenionych sprzętów jest naprawdę sporo. Listę znajdziesz klikając tutaj. Tym razem postanowiliśmy podejść do tematu praktycznie. Przejrzeliśmy całą ofertę i wybraliśmy pięć urządzeń, które naszym zdaniem warto mieć na oku. To sprzęty, które realnie ułatwiają życie – w domu, łazience i ogrodzie.

Dreame Brand Month 2025 – pięć produktów, które musisz mieć!

Jeśli masz ochotę zainwestować w robota sprzątającego, solidny odkurzacz pionowy, suszarkę do włosów albo robota, który ogarnie za ciebie trawnik – ta lista to coś dla ciebie. Oto nasze letnie TOP 5 od Dreame.

Dreame X50 Ultra – sprząta za ciebie, a ty masz więcej czasu na życie

Zaczynamy z grubej rury, bo Dreame X50 Ultra to robot sprzątający z wyższej półki, który praktycznie przejmuje całą robotę. Odkurza, mopuje, opróżnia zbiornik, uzupełnia wodę, sam się czyści i suszy mopy. Brzmi jak bajka? Może tak, ale to działa naprawdę. Urządzenie ma moc ssania 20 000 Pa i bez problemu radzi sobie z różnymi powierzchniami – od paneli po dywany. Wjeżdża pod meble, omija przeszkody, a do tego wygląda świetnie. Jego stacja dokująca PowerDock nie przypomina plastikowego gadżetu, tylko element nowoczesnego wnętrza.

Cena promocyjna to 4099 zł, a regularna 4799 zł, więc oszczędzasz 700 zł. Jeśli chcesz zapomnieć o codziennym sprzątaniu – to sprzęt dla ciebie. Jeśli zainteresowałeś się tym modelem, tu znajdziesz ofertę promocyjną na ten model w wariancie białym, natomiast tu w wersji czarnej.

Dreame Brand Month 2025. Nowy robot sprzątający Dreame X50 Ultra.

Dreame Z30 AquaCycle – jedno urządzenie, które ogarnia cały dom

Jeśli wolisz mieć wszystko pod kontrolą i samemu decydować o sprzątaniu, Dreame Z30 AquaCycle będzie strzałem w dziesiątkę. To bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania – więc nie musisz kombinować z kilkoma urządzeniami. Moc ssania na poziomie 28 000 Pa, głowica AquaCycle, filtr HEPA H14, ekran LED – to wszystko sprawia, że sprzęt działa sprawnie i skutecznie.

Do tego jest lekki, poręczny i bardzo intuicyjny w obsłudze. Świetnie sprawdza się zarówno na twardych podłogach, jak i na dywanach. W promocji kosztuje 2299 zł, a wcześniej trzeba było za niego zapłacić 2799 zł. Oszczędzasz 500 zł, a zyskujesz czas i wygodę na co dzień. Chcesz go kupić? Kliknij tutaj, a zostaniesz przeniesiony do strony Dreame.

Dreame Brand Month 2025. Odkurzacz pionowy Dreame Z30 AquaCycle.

Dreame H15 Pro – czyli komfortowe sprzątanie



Dreame H15 Pro to sprzęt dla tych, którzy cenią sobie skuteczność. Dzięki technologii AI DescendReach dokładnie sprząta wzdłuż ścian i pod meblami. Mop podgrzewa wodę, a urządzenie samo się czyści. Do tego wymiana filtrów i głowic nie sprawia żadnego problemu.

Na jednym ładowaniu działa nawet przez godzinę, co spokojnie wystarcza na gruntowne posprzątanie większego mieszkania. Design też robi wrażenie – sprzęt wygląda nowocześnie i solidnie. W promocji kosztuje 2099 zł, a cena regularna to 2999 zł. Oszczędzasz aż 900 zł. Jeśli chcesz go kupić, wystarczy, że klikniesz w ten link, a zostaniesz przeniesiony do sklepu Dreame.

Dreame Brand Month 2025. Dreame H15 Pro – odkurzacz pionowy mopujący wet&dry. Fot.: Ernest Dragan.

Dreame Glory Pocket – kompaktowa suszarka, która robi robotę

Glory Pocket to nieduża, składana suszarka do włosów, która spokojnie może konkurować z dużo większymi i droższymi modelami. Ma technologię jonizacji, dzięki której nie przesusza włosów, tylko sprawia, że są gładkie i błyszczące. Szybko się nagrzewa, działa cicho i nie zajmuje dużo miejsca. To świetny wybór zarówno do domu, jak i w podróż – szczególnie latem, kiedy każda wolna przestrzeń w torbie jest na wagę złota.

Cena promocyjna to 359 zł, wcześniej trzeba było zapłacić około 399 zł. To dobry stosunek jakości do ceny, zwłaszcza jeśli szukasz sprzętu, który działa i nie zagraca przestrzeni. Chcesz ją kupić? Kliknij, jeśli chcesz wybrać wersję szarą. Jeśli jednak bardziej interesuje Cię wersja złota, kliknij w ten link, a zostaniesz przeniesiony do sklepu Dreame.

Dreame Brand Month 2025. Promocje Dreame lipiec 2025. Suszarka Dreame Glory Pocket.

Dreame Roboticmower A1 Pro, czyli koszenie bez wysiłku

Jeśli masz ogród, to ten sprzęt może cię naprawdę zainteresować. Dreame A1 Pro to robot koszący, który samodzielnie zajmie się trawnikiem – bez kabli, bez przekopywania podwórka, bez ręcznego ustawiania granic. Dzięki zaawansowanym czujnikom LiDAR i technologii OmniSense, urządzenie dokładnie mapuje ogród i omija przeszkody, takie jak drzewa, rabatki czy meble ogrodowe.

Można go zaprogramować z poziomu aplikacji Dreamehome, ustawić harmonogram, zmienić wysokość koszenia, a nawet zaplanować wzór, jaki ma powstać na trawie. Robot działa cicho, sam wraca do bazy, gdy wykryje deszcz lub zmrok, a do tego ma system antykradzieżowy i możliwość śledzenia lokalizacji.

Cena? Również promocyjna: 5699 zł, z 6799 zł, oszczędzasz ponad tysiąc złotych. To świetna opcja, jeśli chcesz mieć piękny trawnik i nie poświęcać na to weekendów. Wydaje mi się, że to tak naprawdę „must have”, ładnych ogrodów, dlatego klikając w ten link zostaniesz przeniesiony do sklepu Dreame Polska i tam będziesz mógł kupić ten model.

Dreame Brand Month 2025. Dreame Roboticmower A1 Pro

Lato to idealny czas, żeby ułatwić sobie życie. A przy okazji oszczędzić podczas Dreame Brand Month 2025!

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale też świetny moment, żeby ogarnąć dom i zrobić coś dla siebie. Dzięki Dreame możesz to zrobić bez wysiłku i bez wydawania fortuny. Roboty sprzątające, odkurzacze, suszarki i robot koszący – wszystko to teraz kupisz w niższej cenie, a korzyści zostaną z tobą na długo.

Jeśli więc planujesz zakup nowego sprzętu do domu lub ogrodu – to dobry moment, żeby to zrobić. Promocje z okazji Dreame Brand Month 2025 nie będą trwać wiecznie, więc warto się pospieszyć. Potem zostaje już tylko chill i poczucie, że ogarniasz rzeczywistość jak szef.

Warto jeszcze dodać, że to nie wszystkie produkty objęte promocją Dreame Brand Month 2025! Całą listę nowości i bestsellerów w bardzo atrakcyjnych cenach znajdziesz klikając w ten link. Wśród nich wiele świetnych robotów odkurzających, odkurzaczy pionowych czy produktów z branży beauty. Wiele z nich przetestowaliśmy i szczerze możemy je polecić.