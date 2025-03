Były martwe. Dzięki Deco X50 Pro już nigdy takie nie będą

Wszyscy dobrze wiemy jak jest. Temat wałkowany od dawna i zapewne jeszcze długo tak będzie. A może nie? Deco X50 Pro ma być lekiem na to całe bezprzewodowe zło, które irytuje mieszkańców dużych domów.

System mesh Deco X50 Pro.

Martwe strefy Wi-Fi. Ci, którzy chcą mieć dostęp do Internetu np. w ogrodzie, sporym biurze czy dużym, często piętrowym domu, wiedzą o czym mówię. Nawet jeśli masz jakiś wzmacniacz sygnału możesz trafić na bardzo irytujący problem zrywanych połączeń w niektórych miejscach. Jeśli przemieszczasz się, np. rozmawiając z wykorzystaniem Internetu doskonale wiesz, że może dojść do zerwania połączenia z siecią Wi-Fi. Nikt tego nie lubi i każdy szuka rozwiązanie problemu. Dalej szukać już nie musicie, bowiem TP-Link zaprezentował zestaw mesh Deco X50 Pro. To zestaw trzech urządzeń, które sprawią, że martwe strefy Wi-Fi będą przeszłością. Przyjrzyjmy się bliżej rozwiązaniu, które przygotowała marka TP-Link.

Co zrobić, by uzyskać stabilne połączenie Wi-Fi w dużym domu lub biurze?

Bardzo podoba mi się rozwiązanie, jakim jest system mesh. Prosty w konfiguracji i obsłudze. Zdecydowanie, jest to świetny sposób dla kogoś, kto ma problem ze znikającym sygnałem sieci Wi-Fi. Wystarczy, że uruchomisz tylko dwa urządzenia, a już po chwili możesz cieszyć się stabilnym połączeniem. Oczywiście, jeśli pojawi się taka potrzeba, możesz podpiąć kolejne urządzenie, by rozszerzyć sieć. Warto wspomnieć, że sprzęt posiada dwa porty 2,5 Gb/s, jeśli chcesz połączyć komputer przewodowo. Najlepsze w Deco X50 Pro jest to, że ten model korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji. Mają one za zadanie analizować zachowania użytkowników, liczbę i standard Wi-Fi podłączonych sprzętów. Po co? By dostosować parametry sieciowe, co przekłada się na optymalizację transmisji danych.

A tak po polsku? Już wyjaśniam. Niezależnie w którym miejscu swojego domu czy biura będziesz, laptop, tablet czy smartfon będzie automatycznie się przełączać pomiędzy kolejnymi urządzeniami Deco. Sprzęt sam wybierze to, które oferuje najsilniejszy i najbardziej stabilny sygnał. My nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy nasz sprzęt się przełącza, a to oznacza, że nie dojdzie do zerwania połączenia. To ważne, gdy np. gramy online na urządzeniu mobilnym, bądź rozmawiamy z kimś przez Internet.

TP-Link Deco X50 Pro – szczegóły na temat zestawu mesh

Czas na garść danych technicznych dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Przede wszystkim, model ten obsługuje standard Wi-Fi 6. Mamy do tego prędkość transmisji bezprzewodowej do 3000 Mb/s w dwóch pasmach. W przypadku 5 GHz mówimy o 2402 Mb/s, natomiast w 2,4 GHz jest to 574 Mb/s. Tak, sugeruję łączyć się przez 5 GHz. Do tego mamy obsługę kanału o szerokości 160 MHz, a także innych technologii, które mają za zadanie poprawić wydajność naszej sieci Wi-Fi. Mowa o MU-MIMO, a także OFDMA. Mamy także Beamforming czy BSS, które mają za zadanie zwiększyć zasięg naszej sieci, a także zminimalizować zakłócenia, które generują obce sieci bezprzewodowe. Finalnie to powinno zapewnić stabilniejsze połączenie Wi-Fi.

Jeśli potrzebujesz połączenia przewodowego, możesz skorzystać z portu WAN/LAN 2,5G, które ma każde z urządzeń. To oznacza pozyskanie stabilnego połączenia, które jest niezbędne, gdy na przykład przesyłamy wiele plików pomiędzy urządzeniami. Chodzi także o wysoką wydajność podczas grania w gry – niektórzy preferują połączenie przewodowe, które gwarantuje niższy ping. Wiemy jednak, że w przypadku budowania sieci mesh nie chodzi o łączność z wykorzystaniem przewodu, a o stabilne połączenie Wi-Fi. Czy takie oferuje Deco X50 Pro? Nie miałem jeszcze okazji przetestować, aczkolwiek patrząc na inne produkty tej firmy, jak chociażby sprawdzany przeze mnie TP-Link Archer BE800, jestem pewny, że otrzymujemy stabilne i dobrze wykonane urządzenie.

Nie sposób nie wspomnieć o systemach bezpieczeństwa. Mamy nowoczesne szyfrowanie WPA3, a także wbudowany TP-Link HomeShield. Dzięki temu możemy cieszyć się kompleksową ochroną sieci domowej. Oczywiście, warto wspomnieć o funkcji QoS czy zabezpieczeniu antywirusowym.

Konfiguracja i cena Deco X50 Pro

Jak już wspominałem, systemy mesh to nie tylko stabilne połączenie bezprzewodowe i brak tak zwanych martwych stref, ale również bardzo prosta konfiguracja, która sprowadza się do wybrania kilku ustawień. Pomoże nam w tym oprogramowanie TP-Link, które „prowadzi nas za rękę” przez każdy jej etap. Mało tego, Deco X50 Pro jest w pełni kompatybilne z wszystkimi modelami z serii Deco. Co to oznacza? W przyszłości będziemy mogli jeszcze bardziej rozbudować naszą sieć mesh, dodając kolejne urządzenia.

Nasuwa się jeszcze pytanie: ile to wspaniałe rozwiązanie kosztuje? Cóż, wydaje mi się, że nie jest to duży wydatek, patrząc na to, co uzyskujemy. System mesh Deco X50 Pro możemy kupić za około 1200 złotych. W tej cenie otrzymujemy trzy urządzenia, co już powinno nam pozwolić na uzyskanie stabilnego połączenia na powierzchni wynoszącej około 600 metrów kwadratowych. Szczegóły na temat urządzeń do tworzenia sieci mesh, znajdziemy na stronie producenta – TP-Link.