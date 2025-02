Korzystam z MOVAhome od dawna. Masz ten sprzęt? Pobierz!

Wszyscy dobrze wiemy, że jeśli ktoś korzysta ze sprzętu typu „smart home”, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej aplikacji. Z racji tego, że mam w domu robota sprzątającego, korzystam z MOVAhome. Takie oprogramowanie musi być intuicyjne, proste w obsłudze, a zarazem oferować rozbudowaną personalizację ustawień, by każdy mógł dostosować je według własnych potrzeb. Czy taka jest aplikacja współpracująca ze sprzętem MOVA?

Aplikacja MOVAhome zainstalowana na systemie iOS.

Dlaczego w ogóle piszę o czymś takim? Otrzymałem od wspomnianego producenta AGD informację o tym, że rośnie popularność aplikacji MOVAhome wśród użytkowników na całym świecie. Wcale mnie to nie dziwi. To chętnie wybierany sprzęt, który oferuje bardzo duże możliwości za rozsądną cenę. Przykładem jest chociażby MOVA S10, czyli robot sprzątający za niecałe tysiąc złotych. To dlatego oprogramowanie pobierają klienci – zarówno ci, którzy korzystają z Androida (Google Play), jak i iOS (App Store).

MOVAhome na Android i iOS – rośnie popularność aplikacji

Producent poinformował, że zanotowano już dziesięć tysięcy pobrań aplikacji na Android. Oczywiście, posiadacze iPhone i iPadów, również mogą ją posiadać. Osobiście korzystam z systemu iOS i to właśnie na iPhone 16 Pro Max zainstalowałem MOVAhome. Czy jest to po prostu aplikacja, za pomocą której aktywujemy robota? W pewnym sensie tak, jednak, jeśli zagłębimy się w jej szczegóły dostrzeżemy wiele ciekawych i wartościowych funkcji. Nawet nie chodzi mi o te „oczywiste”, jak monitorowanie pracy w czasie rzeczywistym, tworzenie spersonalizowanych map, ustawianie stref zakazanych. Mało tego, nie wspominam o tych bardziej zaawansowanych, jak sterowanie parametrami sprzątania – mam tu na myśli siłę ssania czy nawet ilość dozowanej wody.

W najnowszej wersji oprogramowania producent pokusił się o wprowadzenie wielu ciekawych rozwiązań. Przykładowo, możemy skorzystać z tak zwanego centrum osobistego. To tam zarządzamy urządzeniami, przeglądamy historię sprzątania czy korzystamy z narzędzi serwisowych. Na tym nie koniec. Niektóre rynki mają także dodatki… społecznościowe. Co to znaczy? Coś, co powinno być wprowadzone we wszystkich krajach, w których sprzedawane są urządzenia marki MOVA. Przykładowo, możesz z innymi użytkownikami sprzętu tej marki wymieniać doświadczenia. Mało tego, prowadzony jest sklep z akcesoriami. Cóż, obecnie te opcje nie są dostępne, ale już teraz producent zapewnia, że wprowadzi je na kolejne rynki, w tym nasz.

Jak oceniam działanie aplikacji MOVAhome?

Zdecydowanie, bardzo dobrze. Korzystałem z tego programu przy kilku testowanych urządzeniach marki MOVA. Oczywiście, podoba mi się to, że mamy np. wszystkie roboty w jednym miejscu, co ułatwia ich obsługę. Oprogramowanie oferuje nam podgląd mapy, przy której widzimy szczegółowe informacje dotyczące stanu naładowania baterii, czasu pracy urządzenia czy powierzchni, która została wyczyszczona. W tym miejscu możemy również zmienić parametry czyszczenia. Chodzi między innymi o ustawienie siły ssania oraz częstotliwości mopowania podłogi. Istnieje również opcja aktywacji trybu CleanGenius, w którym robot samodzielnie dostosowuje poszczególne opcje dotyczące sprzątania.

Bardzo intensywnie korzystam ze sprzętu marki MOVA. Szczególnie często sprząta u mnie MOVA E30 Ultra. Potwierdzeniem są statystyki, w których widać 170 cykli i aż 2451 metrów kwadratowych czyszczonej powierzchni. Dużym atutem oprogramowania jest także możliwość analizy zużycia akcesoriów. Dowiemy się czy powinniśmy już wymienić szczotki, filtry czy sprawdzić czujniki.