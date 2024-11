Najlepszy sprzęt do monitoringu? Zobacz nowości TP-Link Tapo

Jeśli szukasz urządzeń, dzięki którym będziesz mógł sprawdzać to, co dzieje się w domu i wokół niego, sugeruję sprawdzić nowości TP-Link Tapo. Zobacz nowy sprzęt do monitoringu domowego i zewnętrznego. Jeśli będzie tak dobry jak ten, który już mieliśmy okazję testować to mogę śmiało napisać: bierz „w ciemno”.

TP-Link Tapo – nowy sprzęt do monitoringu.

Solidny sprzęt. Bez dwóch zdań! To, że nie są to słowa rzucane na wiatr potwierdzeniem jest mój niedawno przeprowadzony test Tapo D230S1, a więc wideodzwonka, który cechuje się prostotą obsługi, świetną jakością (zarówno wykonania, jak i „generowanych” materiałów wideo), a także rozsądną wyceną. Dlatego z przyjemnością wziąłem się za lekturę artykułu, który informował o rozszerzeniu oferty TP-Link Tapo o sześć nowych urządzeń, które mają nam pomóc w monitoringu domu oraz otoczenia. Postanowiłem podzielić się z Wami tym, jakie produkty znalazły się w sprzedaży. Oczywiście, sprawdzimy również ile kosztują.

Potrzebny Ci jest sprzęt do monitoringu? Sprawdź nowe wideodzwonki – Tapo D235 i D210

Zaczynamy od dwóch nowości, które cechuje funkcjonalność i prostota obsługi. Model D235 został wyposażony w szerokokątny obiektyw 2K 5 MP, natomiast D210 2K 3 MP. Dzięki takim parametrom możemy cieszyć się precyzyjnym obrazem, a co za tym idzie obserwacja terenu wokół drzwi będzie o wiele łatwiejsza. Warto też zauważyć, że obie kamery są odporne na trudne warunki atmosferyczne. W przypadku D235 jest to certyfikat IP66, natomiast D210 IP65.

TP-Link Tapo – nowy sprzęt do monitoringu.

Nowości TP-Link Tapo wykorzystują zasilanie bateryjne, aczkolwiek możemy podłączyć je do prądu, co wpływa na wygodę użytkowania. Wśród ciekawych funkcji warto wyróżnić między innymi wykrywanie osób, paczek oraz zwierząt. Wideodzwonki posiadają również dwukierunkowe audio, kolorową wizję nocną oraz alarm antykradzieżowy. W skrócie – to świetne dopełnienie inteligentnego domu. Zgadzacie się? O cenach „porozmawiamy” w dalszej części tekstu. Teraz przyjrzyjmy się bliżej kolejnym nowościom.

TP-Link Tapo – nowy sprzęt do monitoringu.

Kamery zewnętrzne Tapo C201 i C211. Sprzęt do monitoringu domu

TP-Link przygotował również dwie nowe kamery wewnętrzne, które ma cechować nie tylko jakość generowanego materiału wideo, ale również to, że są dostępne w czarnej wersji. Jeśli więc masz ciemne wnętrza, zdecydowanie, powinieneś rozważyć właśnie tą opcję. Kamera Tapo C201 oferuje rozdzielczość Full HD 2 MP, natomiast model C211 rozdzielczość 2K 3 MP. Obie cechują się pełnym polem widzenia na poziomie 360 stopni w poziomie. Co ciekawe, mogą śledzić ruch, co sprawia, że będziemy na bieżąco monitorować to, co dzieje się w pomieszczeniu.

Oprócz tego mamy diody IR do 9 metrów, dwukierunkowe audio, a nawet rozpoznawanie dźwięków. Mam tu na myśli np. płacz dziecka. Warto wspomnieć również o możliwości wyznaczania stref prywatności. W skrócie – są to wszechstronne urządzenia do monitorowania wnętrz. Możemy z nich korzystać jako kamery bezpieczeństwa, ale również jako elektroniczne nianie.

TP-Link Tapo – nowy sprzęt do monitoringu.

Akcesoria do sprzętu TP-Link Tapo. Panele solarne A200 i A201

Oprócz samego sprzętu – kamer oraz wideodzwonków TP-Link wprowadził do swojej oferty panele solarne Tapo A200 oraz A201. Sprawdzą się w przypadku kamer zasilanych bateryjnie, ponieważ wystarczy 30 – 45 minut światła dziennego by dostarczyć energię do urządzenia. Warto wspomnieć o tym, że cechuje je klasa szczelności IP65 oraz posiadają regulowany uchwyt i czterometrowy przewód. Dzięki temu możemy cieszyć się optymalnym montażem, co przekłada się na skuteczny monitoring w odległych zakątkach naszej posesji. Jakie urządzenia działają z panelami solarnymi A200 oraz A201? Mowa o kamerach Tapo C425, C420 oraz C410.

Ile kosztuje sprzęt do monitoringu TP-Link Tapo?

Co tu dużo pisać: sprzęt jest bardzo dobrze wyceniony. Tapo D235 kosztuje około 500 zł, Tapo D210 około 3710 zł, natomiast Tapo C211 około 120 zł. Jeśli zainteresował Was model Tapo C201 musicie wydać około 110 zł, Tapo A201 około 75 zł, a Tapo A200 wyceniono na około 100 zł. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że każde z tych urządzeń oferuje dwuletnią gwarancję. Zainteresowani i chętni na poznanie szczegółów? Odsyłam do strony producenta, aby poznać dokładne informacje na temat każdego z prezentowanych urządzeń: Tapo D235, Tapo D210, Tapo C211, Tapo C201, Tapo A201, Tapo A200.