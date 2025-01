Kamera Tapo C425 nagrywa w 2K, a prąd czerpie ze słońca!

Chcesz zainstalować kamerę zewnętrzną, jednak w tej konkretnej lokalizacji nie masz dostępu do prądu? Żaden problem. TP-Link Tapo C425 nagrywa materiał w wysokiej rozdzielczości, a za sprawą specjalnego akcesorium, nie musisz martwić się o źródło zasilania. Ekologia, prawda?

Zewnętrzna kamera do monitoringu TP-Link Tapo C425.

Jeszcze w listopadzie bieżącego roku informowałem o nowościach TP-Link Tapo, a tu proszę – mamy końcówkę roku, a ja prezentuję to, jak się sprawdzają w testach praktycznych. Szczególnie zainteresował mnie zestaw do monitoringu zewnętrznego. Jest to kamera TP-Link Tapo C425, którą producent dostarczył mi z panelem słonecznym TP-Link Tapo A200. Oczywiście, to oznacza, że możemy zainstalować kamerę tam, gdzie nie ma dostępu do źródła zasilania. Fakt, nadal potrzebne jest połączenie z Wi-Fi, jednak to chyba nie będzie żadnym problemem, prawda? Tym bardziej, że można kupić takie rozwiązania jak TP-Link Deco X50-Outdoor. Przyjrzyjmy się bliżej modelowi Tapo C425, gdyż to naprawdę ciekawe rozwiązanie dostępne na naszym rynku.

Dane techniczne Tapo C425 – bezprzewodowa kamera

Przetwornik obrazu: 1,3″ CMOS, przesłona F/2.1 Kąty widzenia: 150 stopni, 134 stopnie poziomo, 77 stopni pionowo Nagrywanie w nocy: dioda IR 850 nm, do 15 metrów, nocna wizja w kolorze Oświetlenie: cztery wbudowane reflektory Rozdzielczość: 2K QHD 4MP (2560 x 1440 px), H.264 Zasilanie: wbudowana bateria 10000 mAh Informacje dodatkowe: dwukierunkowa komunikacja audio, slot na kartę microSD (do 512 GB), wykrywanie ruchu, łączność Wi-Fi 2,4 GHz Zawartość zestawu: Kamera, zasilacz, przewód microUSB, podstawka magnetyczna, zestaw montażowy, instrukcja Cena: około 430 – 490 zł (sprawdź Ceneo.pl)

Zewnętrzna kamera do monitoringu TP-Link Tapo C425.

Dane techniczne TP-Link Tapo A200 – panel słoneczny

Zasilanie: światło słoneczne Napięcie wyjściowe: maksymalne napięcie zasilania 5,2 V

maksymalna moc zasilania 4,5 W Odporność: IP 65, dopuszczalna temperatura pracy: od -20 do 45 stopni Celsjusza Wymiary: 237,96 x 174,85 x 17,5 mm Długość przewodu: 4 metry Zawartość zestawu: panel, uchwyt montażowy, zestaw montażowy, uszczelki, instrukcja obsługi Cena: około 150 – 200 zł (sprawdź Ceneo.pl)

Zewnętrzna kamera do monitoringu TP-Link Tapo C425 z panelem solarnym Tapo A200.

Dodam tylko, że oczywiście oba te produkty można kupić osobno, jednak zdarzają się ogłoszenia, które „łączą” je w komplet. Znalazłem ofertę, która została udostępniona na Allegro za niecałe 600 zł, co wydaje się być rozsądną propozycją. Rzecz jasna, w tym artykule skupiać się będę głównie na kamerze, jednak nie sposób nie wspomnieć o panelu solarnym, który „dostarcza jej” prąd. Podobno według producenta wystarczy pół godziny światła, by kamera działała przez cały dzień. Czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się.

Kamera TP-Link Tapo C425 – wygląd zewnętrzny

Wygląd tego modelu jest raczej typowy dla tego typu urządzeń. Na froncie umieszczono obiektyw, czujniki, diody IR. Na spodzie znajdziemy przycisk odpowiedzialny za włączenie kamery, port do zasilania wbudowanych baterii, slot na kartę pamięci, a także przycisk resetujący ustawienia.

Zewnętrzna kamera do monitoringu TP-Link Tapo C425.

Z tyłu umieszczono specjalny element, dzięki któremu przykręcimy elementy montażowe, aczkolwiek w opakowaniu umieszczono magnetyczną podstawkę, która świetnie sprawdzi się przede wszystkim tam, gdzie nie możemy wywiercić otworów montażowych. Oczywiście, potrzebujemy metalowej powierzchni, ale przecież taką znajdziemy na przykład na dachu, prawda? Dodam tylko, że jest naprawdę silna. Na tyle, że nie bałem się zamontować na chwilę kamery na dziesiątym piętrze biurowca, w którym mieści się nasza redakcja.

Zewnętrzna kamera do monitoringu TP-Link Tapo C425.

Panel słoneczny TP-Link Tapo A200

Drugi element z zestawu, który sprawia, że do monitorowania naszego domu wcale nie potrzebujemy dostępu do gniazdka jest oczywiście panel słoneczny, generujący prąd z centralnej gwiazdy Układu Słonecznego. Jego rozmiar to 17,5 cm x 22,5 cm. Z tyłu połączony na stałe 4-metrowy przewód z końcówką micro USB. Oczywiście, jest także miejsce, do którego wkręcamy uchwyt montażowy. Możemy nim obracać o 360 stopni i regulować kąt na poziomie 90 stopni. Jego jakość wykonania stoi na dobrym poziomie. Maksymalna moc wynosi 4,5 W. Za sprawą certyfikatu IP65 nie musicie się martwić o warunki atmosferyczne. Rzecz jasna, w miarę akceptowalnych norm, bowiem producent sugeruje, że będzie on działać w zakresie temperatur -20 do +45 stopni Celsjusza.

Panel solarny Tapo A200.

Praktyczny test TP-Link Tapo C425 z Tapo A200

Przechodzimy do najważniejszego elementu testu. Sprawdźmy, jak radzi sobie kamera TP-Link Tapo C425 w testach praktycznych. Zacznę od tego, że sam montaż jest banalny, o ile macie możliwość montażu do blachy. W innym przypadku należy wykorzystać wiertarkę, by przykręcić zarówno kamerę, jak i panel słoneczny. Zwróćcie uwagę na to, by był on skierowany w stronę słońca. Bez tego nie naładujecie baterii. Warto to dobrze zaplanować, gdyż przy korzystnych warunkach panel Tapo A200 potrafi w pół godziny doładować akumulator kamery, by sprzęt działał przez cały dzień. Pamiętajcie również o tym, że co prawda nie musicie szukać gniazdka 220 V, jednak będzie potrzebne połączenie z Wi-Fi. Problem z siecią? Przypominam, pomoże TP-Link Deco X50-Outdoor.

Zewnętrzna kamera do monitoringu TP-Link Tapo C425.

Kiedy już zamontujecie sprzęt, a także upewnicie się, że mamy dobry sygnał sieci Wi-Fi, możemy przejść do instalacji oprogramowania. Już na wstępie duży plus – nie musimy korzystać z huba, który był konieczny w przypadku dzwonka Tapo D230S1. Wystarczy zainstalować aplikację, utworzyć konto i przejść przez proces konfiguracji. Całe szczęście, nie musimy znać się na obsłudze oprogramowania. Każdy krok jest dokładnie opisany w aplikacji, przez co raczej nie ma szans, abyśmy się pomylili.

Jakość nagrań i zdjęć Tapo C425

Czas na najważniejszy element publikacji, czyli sprawdzenie jakości nagrań. Testy praktyczne pokazały, że Tapo C425 to świetny sprzęt do monitoringu naszej posesji. Oczywiście, wszystko za sprawą dobrej jakości obiektywu oraz wysokiej rozdzielczości: 2560 x 1440 pikseli, która oferuje znacznie więcej szczegółów niż Full HD. Do tego dochodzi szeroki kąt widzenia (150 stopni) oraz możliwość aktywacji kolorowej nocnej wizji, która jest możliwa dzięki wbudowanym reflektorom oraz przetwornikowi Starlight. Poniżej znajdziecie próbne materiały foto i wideo.

Próbne zdjęcia Tapo C425

Test Tapo C425. Test Tapo C425. Test Tapo C425. Test Tapo C425. Test Tapo C425. Test Tapo C425. Test Tapo C425. Test Tapo C425.

Próbne filmy Tapo C425

Kamera do monitoringu Tapo C425. Dlaczego warto ją wybrać?

Testy tego modelu pokazały mi, że jest to świetna opcja, jeśli chcemy monitorować dom, a także odstraszyć ewentualnego intruza. Wszystko za sprawą rozwiązań, jakie kamera oferuje. Mam na myśli możliwość komunikacji za pomocą wbudowanego głośnika i mikrofonu, uruchomienia światła, a także alarmu (dźwiękowego i wizualnego), który działa niezwykle skutecznie. Oczywiście, urządzenie za pomocą sztucznej inteligencji identyfikuje ludzi, pojazdy czy zwierzęta, by następnie wysłać nam powiadomienie. Nie sposób nie wspomnieć o wydajnej baterii (pojemność 10000 mAh = do 300 dni pracy na jednym ładowaniu) oraz możliwości pracy z panelem słonecznym, który sprawia, że „zyskujemy” ekologiczny (i darmowy) prąd. Zdecydowanie, jest to model godny uwagi, dlatego nasza redakcja przyznaje mu rekomendację.