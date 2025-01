Inteligentny dom z TP-Link Tapo. Nowości na CES 2025

Podczas trwających targów elektroniki CES 2025 w Las Vegas mogliśmy sprawdzić, jak może wyglądać inteligentny dom z TP-Link Tapo. Rozwiązania tej marki wielokrotnie pojawiały się na łamach naszego magazynu i muszę przyznać, wielokrotnie robiły na mnie pozytywne rażenie. Mam na myśli nie tylko wysoką jakość wykonania, lecz także trwałość, dobrą cenę i co najważniejsze – łatwą obsługę.

Zewnętrzna kamera do monitoringu TP-Link Tapo C425.

Dosłownie kilka dni temu publikowałem materiał na temat kamery Tapo C425, która „współpracowała” z panelem słonecznym Tapo A200. Świetny sprzęt, zdecydowanie, godny uwagi. Dlatego z dużym zainteresowaniem analizowałem nowości tego producenta zaprezentowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Abyście nie musieli szukać, przedstawiam je w dalszej części artykułu.

Inteligentny dom z TP-Link Tapo. Jakie nowości zobaczyliśmy na CES 2025 w Las Vegas?

Podczas targów marka TP-Link zaprezentowała między innymi inteligentne kamery bezpieczeństwa, roboty odkurzające, ale także zamki do drzwi z biometrią. Na tym nie koniec. Wśród produktów, które sprawią, że nasz dom stanie się „inteligentny” pojawia się również specjalne oświetlenie czy rejestratory NVR. Warte uwagi w tym wszystkim jest to, że sprzęt obsługujemy za pomocą aplikacji Tapo. Jest bardzo łatwa w obsłudze – mam tu na myśli zarówno pierwsze użycie i konfigurację urządzenia, jak i dalszą eksploatację.

Tapo DL130 – inteligentny zamek do drzwi

Pośród nowości, które zostały pokazane w Vegas był inteligentny zamek, który działa w oparciu o technologię rozpoznawania układu żył dłoni. Że jak?! Model ten analizuje wzory naczyń krwionośnych, które są unikalne dla każdego człowieka. Dzięki temu może zagwarantować ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Warto zauważyć, że wspomniane wzory są bardzo skomplikowane, a to oznacza, że nikt poza nami nie będzie miał dostępu do domu – nawet bliźnięta jednojajowe mają różne układy!

Taka analiza sprawia, że zamek Tapo tworzy biometryczny klucz, który jest o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem niż odblokowanie za pomocą odcisku palca, bądź naszej twarzy. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli, możemy skorzystać z kodu na klawiaturze, bądź z odcisku palca. Warto jeszcze wspomnieć, że sprzęt jest odporny na warunki atmosferyczne (IP65) oraz został wyposażony w akumulator 10000 mAh. Dodam również, że jeśli nie będziecie chcieli otworzyć zamka za pomocą wzoru naczyń krwionośnych, macie inne opcje. Jest protokół Bluetooth, aplikacja Tapo, odcisk palca, kod na klawiaturze czy tradycyjna opcja – za pomocą klucza.

Inteligentny dom z TP-Link Tapo. Co producent pokazał podczas CES 2025?

Kamera do monitoringu Tapo C675D

Oczywiście, marka TP-Link zaprezentowała wiele różnych kamer, jednak wśród nich ciekawie wypada model C675D. Dlaczego? Przede wszystkim, ta kamera została wyposażona w dwa obiektywy 4K – stały oraz obrotowy. Dzięki temu możemy cieszyć się kompleksowym monitoringiem. Warto wspomnieć o szerokokątnym obiektywie. Jeśli będzie tak skuteczny jak w testowanej niedawno kamerze, jestem pewny, że przyszły użytkownik tego modelu będzie z niego zadowolony. Plusem wspomnianego szerokiego kąta jest oczywiście to, że możemy jedną kamerą zarejestrować rozległe przestrzenie zewnętrzne.

Inteligentny dom z TP-Link Tapo. Co producent pokazał podczas CES 2025?

Robot odkurzający Tapo RV70 Pro Ultra

Na tegorocznych targach CES, marka TP-Link pokazała również robota odkurzająco-mopującego Tapo RV70 Pro Ultra. Może być wyborem wielu osób, bowiem jego moc ssania wynosi aż 18000 Pa. Dodatkowym atutem jest kamera RGB oraz funkcja skanowania 3D. Dzięki temu urządzenie nie wjedzie na przewody, buty czy inne produkty znajdujące się na podłodze, przez co robot mógłby być unieruchomiony. Robot po skończonej pracy jedzie do stacji, a tam opróżnia zbiornik na nieczystości. Mało tego, kiedy skończy mopowanie, wróci do bazy by zebrać brudną wodę i oczyścić ją w kilku etapach. Brzmi to dość… skomplikowanie. Być może będzie mi dane przetestować to rozwiązanie w przyszłości.

Inteligentny dom z TP-Link Tapo. Co producent pokazał podczas CES 2025?

CES 2025 pokazuje, że inteligentny dom z TP-Link jest czymś możliwym do realizacji

Robot, kamery, inteligentne zamki – to tylko część urządzeń, które zostały zaprezentowane podczas targów. Mamy przecież szereg produktów, które oświetlają dom. Mało tego, korzystaj z systemu Tapo Atom-Link, który pomaga nam w kontroli nad oświetleniem zainstalowanym w domu. Pośród urządzeń, firma TP-Link zaprezentowała także Tapo NVR810P, który jest 8-kanałowym rejestratorem wideo. CO ciekawe, umożliwia transmisję na żywo z wszystkich kamer wideo, a obraz może być przechowywany na dyskach o pojemności do 20 TB.