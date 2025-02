Test Tapo D235. To nowoczesny wideodzwonek, który warto mieć

W ubiegłym roku testowałem Tapo D230S1. Twierdziłem wtedy, że jest to najlepszy wideodzwonek. Teraz mam problem, bowiem marka TP-Link podniosła poprzeczkę oferując Tapo D235. I co mam teraz powiedzieć? Że zmieniłem zdanie? Przecież nie jestem politykiem, by praktykować takie rzeczy. Może inaczej, D230S1 jest świetny ale to, co oferuje D235 przechodzi ludzkie pojęcie. Aż strach pomyśleć, co będzie oferować wideodzwonek Tapo w przyszłości.

Test Tapo D235 – nowoczesny wideodzwonek.

Nie ma cię w domu, a przychodzi kurier, znajomy, a może ktoś obcy? Mając zwykły domofon nawet nie będziesz wiedział o takiej sytuacji. To się zmieni, gdy zainstalujesz nowoczesny wideo dzwonek, który „wprowadza” do twojego domu technologię smart. Nie tylko zobaczysz powiadomienie na swoim smartfonie, ale także ujrzysz podgląd i będziesz mógł z tą osobą porozmawiać. Co ciekawe, sprzęt działa nie tylko w dzień, ale również w nocy. Fakt, te rozwiązania oferował prezentowany kiedyś model – D230S1. Czy D235 będzie lepszy? Zanim o nim opowiem i pokażę jakość wideo, przyjrzyjmy się wybranym danym technicznym.

Specyfikacja techniczna TP-Link Tapo D235

Obiektyw: 1/2,7″ Pole widzenia: 170,6 stopni poziom, 140,1 stopni pion Rozdzielczość: 5MP 2K (2560 x 1920 pikseli) Noc: dioda IR 850 nm (do 10 metrów) Dźwięk: wbudowany mikrofon i głośnik Czujniki: wykrywanie ruchu, alarm, nagrywanie obrazu, podgląd na żywo Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz Zasilanie: wbudowana bateria lub przewód

Są to wybrane informacje na temat tego wideodzwonka. Jeśli chcesz poznać szczegóły, odwiedź stronę producenta – TP-Link.

Zawartość opakowania TP-Link Tapo D235

Muszę przyznać, że producent mnie zaskoczył, ponieważ zawartość opakowania jest bardzo bogata. Mamy przede wszystkim sam wideodzwonek, który montujemy np. na drzwiach. Do tego dochodzi dzwonek, szablon montażowy, uchwyt, pionowy i poziomy klin, przewód do zasilacza USB, zworka do dzwonka, przewody przedłużające, śruby montażowe i kotwy, narzędzie do demontażu, taśma dwustronna, podkładka piankowa oraz złącza nakręcane do przewodów. Rzecz jasna, producent nie zapomniał również o instrukcji instalacji, chociaż muszę przyznać, że jest ona nie do końca potrzebna. Dlaczego? Wszystko za sprawą oprogramowania Tapo, które prowadzi nas krok po kroku przez cały proces instalacji. Tak czy inaczej, powiedzieć, że zawartość opakowania jest kompletna to jak nic nie powiedzieć.

Test Tapo D235 – nowoczesny wideodzwonek.

Wygląd testowanego wideodzwonka

Taki sprzęt powinien przede wszystkim działać. Czy aby napewno? Wydaje mi się, że nie do końca jest to prawdą. Dziś dom nie jest zwyczajnym budynkiem z cegły. Często można uznać go za arcydzieło architektoniczne. Szczególnie w przypadku tych nowoczesnych budowli, które zachwycają swoim designem. Dlatego też oczywiście, taki wideodzwonek ma za zadanie informować nas o tym, że ktoś znajduje się blisko domu, ale też powinien odpowiednio komponować się z otoczeniem. Jak jest w przypadku Tapo D235? Sami zobaczcie.

Czarny, a raczej grafitowy (i matowy) frontowy panel wygląda bardzo dobrze. świetnie uwidoczniony przycisk aktywujący dzwonek, obiektyw w górnej części urządzenia. Co tu dużo pisać, smukły, elegancki sprzęt, który będzie pasował do elewacji nowoczesnego domu. Przesadnie się zachwycam? Czy ja wiem? On serio wygląda bardzo dobrze.

Oczywiście, z tyłu dzieje się najwięcej, bowiem to tam znajdziemy elementy montażowe, miejsce na baterię i kartę pamięci typu microSD. Istnieje kilka możliwości instalacji tego urządzenia do ściany. Najłatwiejszym, a raczej najmniej inwazyjnym jest zastosowanie taśmy dwustronnej 3M, którą znajdziemy w opakowaniu. Fakt, nie zawsze się tak da, dlatego drugą opcją jest możliwość montażu do ściany z wykorzystaniem śrub.

Test Tapo D235 – nowoczesny wideodzwonek.

Najciekawsze funkcje wideodzwonka Tapo D235

Celowo pomijam temat montażu, gdyż ten zaprezentuję w osobnym artykule. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom, jakie zastosował producent w prezentowanym modelu.

Przede wszystkim – co mi się bardzo podoba – mamy możliwość wyboru zasilania bateryjnego lub przewodowego. Nie masz jak podłączyć stałego źródła prądu? Nie ma problemu – w Tapo D235 zastosowano baterię o pojemności 10 tysięcy mAh. Kolejna sprawa to bardzo szczegółowy obraz, bez względu na warunki. Wszystko za sprawą jakości 2K 5MP. Jeszcze większym atutem jest ultraszeroki kąt widzenia na poziomie 180 stopni. Widzisz człowieka od stóp do głowy, dzięki czemu precyzyjnie go rozpoznasz. Ba, rozpozna go również oprogramowanie, gdyż takową funkcję wspomniany wideodzwonek posiada. Mamy również opcję powiadomień, które trafiają na nasz smartfon. Dowiesz się czy to zwierzak, kurier z paczką, a może samochód? Idźmy dalej. Kiedy dana osoba podejdzie do wideodzwonka Tapo D235, będziesz mógł z nią rozmawiać.

Jak widać, mamy naprawdę rozbudowane możliwości jeśli chodzi o ciekawe rozwiązania. Muszę jeszcze wspomnieć o tym, że wszelakie nagrania możemy zapisywać na karcie microSD (maksymalny jej rozmiar to 512 GB), bądź w chmurze Tapo Care. Co ciekawe, możemy wybrać poszczególne strefy aktywności, a także aktywować alarm antykradzieżowy. Nie chcesz rozmawiać z daną osobą? Nie ma problemu – możesz kliknąć szybką odpowiedź, a np. kurier usłyszy, że będziesz za chwilkę, bądź nie jesteś zainteresowany „ofertą” akwizytora.

Test Tapo D235 – nowoczesny wideodzwonek.

Test praktyczny. Jak działa wideodzwonek Tapo D235?

Przechodzimy do najważniejszego etapu, czyli testu praktycznego. Sprawdźmy, jak działa wideodzwonek zarówno w dzień, jak i przy zupełnym braku światła. Ta druga część testu szczególnie mnie interesuje, bowiem producent twierdzi, że możemy liczyć na pełny kolor podczas nocnej wizji.

Konfiguracja

Oczywiście, pierwszym krokiem (tuż po montażu urządzenia) jest jego podłączenie do naszego telefonu. Uwierzcie – aplikacja Tapo jest bardzo prosta w obsłudze. Sama konfiguracja przebiega w prosty sposób. W skrócie – dodajesz konkretne urządzenia, a oprogramowanie podpowiada krok po kroku co trzeba zrobić, by skutecznie połączyć sprzęt do naszego telefonu.

Sterowanie oprogramowaniem

Po przejściu kolejnych kroków konfiguracji i połączenia z moją siecią Wi-Fi zarówno wideodzwonka, jak i elementu dodatkowego w postaci dzwonka, który wpinamy w gniazdko sieciowe, oprogramowanie poprosiło mnie o aktualizację obu urządzeń. Warto również wspomnieć o tym, że sprzęt w późniejszym czasie będzie robił to samodzielnie. Ja ustawiłem godziny bardzo wczesnoporanne (03:00 – 05:00). Następnie, kiedy już wideodzwonek połączy się z naszym telefonem, możemy zająć się zmianą ustawień (chociaż nie jest to konieczne) i wprowadzeniem indywidualnych opcji. Co mam na myśli? Już tłumaczę.

Przede wszystkim, możemy zmienić rozdzielczość, z jaką kamera nagrywa obraz. Może to być 2K, a może 960P. Ewentualnie istnieje opcja automatycznego dostosowania rozdzielczości. Możemy również aktywować wykrywanie ruchu, osób, zwierząt czy pojazdów. Mało tego, możemy wykrywać paczki, co w moim przypadku spisywało się rewelacyjnie. Wielokrotnie kurierzy zostawiali przesyłki przy drzwiach nie informując mnie o tym. Dzięki wideodzwonkowi Tapo D235 wiedziałem kto i kiedy zostawił mi paczkę. Mało tego, możemy ustawić konkretne strefy wykrywania. Jeśli chcemy, aby sztuczna inteligencja analizowała całe pole widzenia, zostawiamy „fabryczne” ustawienia. Możemy oczywiście dostosować wszystko pod własne preferencje, by np. aktywowało się wykrywanie tylko przed naszymi drzwiami.

Ciekawie wypada również funkcja automatycznej odpowiedzi. Nie chcesz rozmawiać z daną osobą? Nie ma sprawy – klikasz automatyczną odpowiedź i po sprawie. Możemy wybierać pośród kilku języków, jednak polskiego tam nie znajdziemy. Nic straconego. Istnieje opcja przygotowania własnych nagrań. Przygotowujesz kilka automatycznych odpowiedzi i po sprawie. Jak to działa w praktyce? Jeśli w przeciągu kilku sekund (czas ustawiasz w opcjach) nie odpowiesz – oczywiście, mam tu na myśli aktywację dzwonka przez kogoś z zewnątrz – oprogramowanie automatycznie aktywuje twoją nagraną, bądź ustawioną odpowiedź. Przykładowo: proszę zostawić przesyłkę pod drzwiami.

Jakość materiałów

Bez zastrzeżeń. Oczywiście, jeśli chcecie bym przygotował dodatkowe materiały z innych lokalizacji – nie ma problemu. Tak czy inaczej, dzwonek spisywał się świetnie w naszym biurze. Zarówno przy oświetleniu na korytarzu, jak i bez aktywnych świateł testująca osoba była widoczna doskonale. Mam tu na myśli zdjęcia, jak i materiały wideo.

Podsumowanie – czy warto kupić wideodzwonek Tapo D235?

Czy warto? Zdecydowanie tak! Zaawansowany sprzęt z szeregiem praktycznych funkcji, który dodatkowo oferuje wysoką jakość obrazu i dźwięku. W moim przypadku spisał się wyśmienicie i jestem pewien, że jeśli zainstalujesz ten wideodzwonek u siebie, będziesz zachwycony. Prosty montaż, jeszcze prostsza konfiguracja i finalnie zyskujesz nowy element swojego nowoczesnego domu.

Gdzie kupić i ile kosztuje Tapo D235?

Prezentowany wideodzwonek kosztuje około 560 zł. Według mnie jest to cena adekwatna do tego, co otrzymujemy. W takiej kwocie kupicie go między innymi w popularnej sieci elektromarketów Media Expert. Klikając w podany link przeniesiecie się na stronę.