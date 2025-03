Nowe kamery Tapo C530WS i Tapo C230. Monitoring przyszłości

Wszyscy wiemy, że warto „dmuchać na zimne”. Jeśli więc chcesz chronić swoją posiadłość zainwestuj w kamery. Właśnie pojawiły się nowości: Tapo C530WS oraz Tapo C230. To zaawansowane kamery oferujące jakość 3K.

Nowe kamery Tapo C530WS i Tapo C230

Wielu moich znajomych zainstalowało wokół domu kamery. I wiecie co? Wcale im się nie dziwię. Dziś takie rozwiązanie jest na tyle zaawansowane, że faktycznie chroni nasz dobytek. Nie tylko możemy zdalnie, z wykorzystaniem podglądu z aplikacji dostępnej na smartfony, sprawdzić co dzieje się wokół naszego domu, ale także coraz częściej rozwiązanie to pozwala na komunikację obustronną (możemy powiedzieć coś do „intruza”) oraz na umożliwia uruchomienie alarmu, jeśli aktywujemy taką funkcję. Co oferują nowości znanej i przede wszystkim uznanej marki TP-Link? Jeśli interesujesz się tak zwanym inteligentnym domem, zapraszam do dalszej lektury.

Nowe kamery Tapo C530WS i Tapo C230

Tapo C530WS i Tapo C230 – nowe kamery do monitoringu

Oba modele są skierowane przede wszystkim do klientów, którzy wymagają wysokiej jakości obrazu. To właśnie dlatego kamery oferują obraz 3K 5MP. Mało tego, sprzęt jest wyposażony w zaawansowaną funkcję śledzenia ruchu, a także analizę smart SI. Wszystko po to, by korzystać z tak zwanych inteligentnych rozwiązań, mających na celu zwiększenie efektywności monitoringu.

Kamera do monitoringu Tapo C530WS

Pierwsza z nowości jest to oczywiście model, który możemy zainstalować na zewnątrz. Kamera potrafi zarejestrować obraz w rozdzielczości 2880 x 1620 pikseli. Warto wspomnieć o kącie widzenia. To model cechujący się konstrukcją obrotową. Mam tu na myśli obrót na poziomie 360 stopni w poziomie i 130 stopni w pionie. Dzięki temu nie musimy martwić się o tak zwane martwe strefy monitoringu. Warto wspomnieć również o technologii Starlight, która rejestruje pełnokolorowy obraz nawet wtedy, gdy panują słabe warunki oświetleniowe. Potwierdza to mój test modelu Tapo C425, która nagrywa obraz w rozdzielczości 2K. Kolejnym atutem Tapo C530WS jest oczywiście klasa szczelności IP66. To oznacza, że nie musimy martwić się o deszcz, śnieg czy nawet pył.

Z kamerą łączymy się z wykorzystaniem Wi-Fi lub przewodu Ethernet. Wszystko oczywiście zależy od naszych potrzeb. Chcesz kupić ten model? Jest już dostępny w sprzedaży w wielu elektromarketach. Cena? Kamera TP-Link Tapo C530WS kosztuje 249 zł w sieci Media Expert. Klikając w ten link przeniesiesz się na stronę sklepu.

Tapo C230

W tym przypadku „mówimy” o modelu, który jest przeznaczony do monitoringu wewnątrz budynku. Kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 3K, a więc 2880 x 1620 pikseli. To oznacza, że uzyskamy faktyczny podgląd na całe pomieszczenie. Oczywiście, do tego dochodzi skuteczny tryb nocny, który ma pozwolić nam na podgląd w ciemności, nawet na dystansie do 12 metrów. Szczegóły na temat Tapo C230 znajdziemy na stronie producenta. Ile kosztuje ten model? Producent wycenia go na około 160 zł.

Nowe kamery Tapo C530WS i Tapo C230

Monitoruj swoje gospodarstwo domowe

Dlaczego uważam, że te kamery Tapo to dobry wybór? Cóż, przede wszystkim testowałem kilka modeli, dlatego wiem, że jest to solidnie wykonany sprzęt oferujący wszystko to, czego możemy oczekiwać po kamerze – zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Nie sposób nie wspomnieć o specjalnych algorytmach, które potrafią nie tylko rozpoznać, ale również klasyfikować rodzaj ruchu. To jedna z najfajniejszych rzeczy, które posiadają kamery Tapo. Mogą one rozróżnić ludzi, zwierzęta czy pojazdy i faktycznie, działa to skutecznie. Kiedy sprzęt wykryje ruch, natychmiast informuje o tym właściciela. Otrzymujemy powiadomienie na smartfon wtedy, gdy faktycznie tego chcemy – mowa o konkretnej personalizacji ustawień.

Do tego dochodzi system alarmowy, który wykorzystuje nie tylko sygnalizację dźwiękową, ale także świetlną. Oczywiście, producent zadbał o montaż mikrofonów oraz głośników, co pozwala na komunikację dwukierunkową. Przykładowo, możemy powiedzieć kurierowi, gdzie powinien zostawić przesyłkę, kiedy nie ma nas w domu. Na koniec jeszcze jedna ważna rzecz – możemy archiwizować nagrania lokalnie, wtedy wykorzystujemy kartę microSD o pojemności do 512 GB, bądź w chmurze, za sprawą płatnej usługi Tapo Care.