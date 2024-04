Koniec aplikacji mObywatel, jaką znamy. UE zadecydowała

Koniec aplikacji mObywatel, jaką dotychczas znaliśmy. Ten cyfrowy dowód tożsamości przejdzie gruntowną zmianę, a to wszystko przez przyjęcie rozporządzenia eIDAS2 przez Parlament Europejski. Co to oznacza?

eIDAS2 zaakceptowany. Europa idzie śladem Polski

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie eIDAS2, na mocy którego zlecono stworzenie ogólnoeuropejskiego portfela cyfrowej tożsamości, czyli coś, z czego Polacy mogą korzystać już od jakiegoś czasu. Tak, mowa tutaj o aplikacji mObywatel. Można więc stwierdzić, że nasze rozwiązanie było prekursorem w tej kwestii.

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie eIDAS2, które zakłada stworzenie portfela cyfrowej tożsamości ważnego na terenie całej Europy.

Teraz Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie podobnego rozwiązania, które będzie działało w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Założenie i korzystanie z eID ma być darmowe, jednak nie będzie ono wymagane. Niemniej jednak, patrząc na to z perspektywy polskiego rozwiązania, wraz z nadejściem nowych przepisów, aplikacja mObywatel przejdzie gruntowne zmiany.

Koniec aplikacji mObywatel. Idą spore zmiany

eID zostało stworzone z myślą o prostszym uwierzytelnianiu naszej tożsamości w internecie. W dzisiejszych czasach, gdzie większość formalnych spraw można załatwić online, jest to bardzo ważne. Tego typu rozwiązanie ma być respektowane przez największe cyfrowe platformy działające na Starym Kontynencie, a także ograniczyć dane do niezbędnych, jakie przekazujemy usługodawcom i pozwolić na większą kontrolę nad udostępnianiem wrażliwych informacji.

Największą różnicą między aplikacją mObywatel, a eID jest fakt, że to drugie rozwiązanie ma obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Polska aplikacja była ważna jedynie na terenie naszego kraju i to za jej pomocą można było załatwić ważne urzędowe sprawy, czy potwierdzić tożsamość. Poza granicami Polski ten elektroniczny dokument nie znaczył nic. Z eID nie będzie z tym problemu. Co więcej, będzie on oferował także kwalifikowany podpis elektroniczny, który będzie tak samo ważny, jak podpis ręczny.

Rozporządzenie eIDAS2 pozwoli na wprowadzenie do elektronicznego ID zaakceptowanego przez Parlament Europejski różnych dokumentów, takich jak np. prawa jazdy, ale także różnych atrybutów – przykładowo potwierdzenie bycia rodzicem dziecka.

Każde państwo będące członkiem Unii Europejskiej będzie zobowiązane do wydania europejskiego portfela tożsamości cyfrowej w terminie 12 miesięcy od momentu wejścia w życie rozporządzenia eIDAS2.

Źródło: opr. wł./bankier.pl