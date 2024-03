Umowę o pracę podpiszesz przez aplikację mObywatel

Do tej pory umowę o pracę można było podpisać zdalnie, jednak ten proces nie był tak prosty, ponieważ potrzebny był do tego podpis kwalifikowany, którego wykupienie nie należało do najtańszych. Z pomocą przychodzi agencja Trenkwalder, która postanowiła wykorzystać do tego funkcjonalność aplikacji mObywatel.

Umowę o pracę podpiszesz zdalnie, prosto ze swojego domu

O ile podpisanie umowy o prace zdalnie do tego momentu było możliwe, to jednak był to dość kosztowny proces, na który nie można było sobie pozwolić. Wszystko ze względu na podpis kwalifikowany, którego ceny zaczynają się od 200 złotych w górę. Osoba, która szuka pracy i zależy jej na zdalnym zawarciu umowy może nie chcieć wydawać takiej kwoty.

Umowę będzie można podpisać za pomocą aplikacji mobilnej.

W czasach, kiedy bardzo dużo czynności związanych z naszymi dokumentami czy sprawami zawodowymi możemy załatwić z naszego domu, przy pomocy komputera czy smartfona, podpisanie umowy o pracę było do tej pory utrudnione, pomimo wszechobecnej cyfryzacji. Dlatego też rozwiązanie agencji Trenkwalder wydaje się być przełomowym w tej sprawie. Wszystko czego nam potrzeba, to aplikacja mObywatel.

mObywatel dostaje nową, bardzo przydatną funkcję

Podpisanie umowy o pracę za pomocą aplikacji jest niezwykle proste i można dokonać tego w kilku krokach. Pracownik otrzymuje na skrzynkę mailową kod QR wygenerowany przez system, który następnie musi zeskanować we wspomnianej aplikacji. Potrzebne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dopełnieniem jest podpisanie umowy online przy wykorzystaniu jednorazowego podpisu kwalifikowanego.

Jednorazowy podpis kwalifikowany wystarczy do zawarcia umowy.

Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość rynku pracy wiąże się z rozwojem usług HR tech, dlatego szukaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby upowszechnić proces zdalnego podpisywania umów bez dodatkowych kosztów ze strony pracownika. Połączyliśmy w tym celu nasz system informatyczny, system do wystawiania jednorazowych podpisów kwalifikowanych i aplikację mObywatel, która potwierdza tożsamość, co jest niezbędne do wystawienia jednorazowego podpisu kwalifikowanego. mówi Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjna agencji zatrudnienia Trenkwalder

Na ten moment złożenie takiego podpisu jest możliwe tylko w przypadku zatrudnienia w agencji Trenkwalder, jednak podpisanie przez nią porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji daje nadzieje, że z takiej funkcji w przyszłości będą korzystać także inne firmy.

Za pomocą aplikacji potwierdzimy naszą tożsamość i będziemy mogli podpisać umowę. Obecnie jest to jednak możliwe tylko w agencji Trenkwalder.

Źródło: opr. wł./pulsHR.pl