Wyobraź sobie taką sytuację. Oglądasz na przykład serial czy film i podczas seansu spodobał Ci się dany produkt. Zamiast kombinować i szukać, otwierasz aplikację Insbuy. Za jej pomocą przeglądasz i kupujesz produkty, które Cię zainteresowały. Brzmi ciekawie? Tak, też mi się wydaje, że to bardzo ciekawe rozwiązanie. Tylko czekać, gdy z takiego rozwiązania zaczną korzystać także twórcy internetowi, bo w sumie, czemu nie.

Insbuy to nowoczesne telezakupy.

To było do przewidzenia. Ogromna popularność platform streamingowych zachęciła przedsiębiorstwa do stworzenia czegoś, co pomoże w generowaniu sprzedaży. I wcale nie mam na myśli pozyskiwania nowych abonentów – nie, nie. Tym razem chodzi o coś zupełnie innego. Mam na myśli aplikację Insbuy, która łączy sztuczną inteligencję z interaktywnymi zakupami podczas oglądania materiałów wideo. Sam autor twierdzi, że za sprawą unikalnej technologii, oprogramowanie jest nie tylko liderem w nowej erze social commerce oraz e-commerce, ale również wprowadza nowy sposób robienia zakupów. Szczerze? To się może udać, bowiem kupujemy coś „już”, w czasie rzeczywistym, kiedy w tym konkretnym momencie zainteresowaliśmy się danym produktem. Stąd zapewne wysoki wskaźnik konwersji, a co za tym idzie, większy zysk dla przedsiębiorstwa.

Telezakupy wykorzystujące sztuczną inteligencję? Na to wygląda.

Zakupy przyszłości dzięki Insbuy

Jak to działa? Już tłumaczę. Aplikacja Insbuy korzysta ze sztucznej inteligencji, by analizować transmisję na żywo. Dzięki temu identyfikuje produkty, by następnie wygenerować spersonalizowane rekomendacje zakupowe. Oczywiście, w czasie rzeczywistym. Użytkownik Insbuy „otrzymuje” linki, dzięki czemu może kupić produkt, który widzi podczas seansu. Tak sobie myślę – trochę to „niebezpieczne”, gdyż działamy pod wpływem emocji. Widzisz fajną sofę – klikasz w aplikacji i kupujesz.

Oczywiście, dla przedsiębiorstwa to idealny sposób na złapanie klienta, który niewiele myśląc, kupuje interesujący go produkt. Nie są to tylko moje domysły, ale faktycznie, taki nowoczesny sposób sprzedaży się sprawdza, ponieważ według Insbuy, wskaźnik konwersji jest 2 – 4 razy wyższy niż średnia rynkowa. Biznes to lubi, gdyż rozwiązanie typu CPC i CPS optymalizuje inwestycję w reklamę. W skrócie, firma płaci tylko za faktycznie kliknięcie i sprzedaż. Jest to więc bardzo efektowny kanał sprzedaży.

Telezakupy wykorzystujące sztuczną inteligencję? Na to wygląda.

Insbuy działa w Niemczech. Czas na kolejne rynki

Oczywiście, przed przedsiębiorstwem stoi nie lada wyzwanie – zdobywanie rynków międzynarodowych. Warto jednak zauważyć, że aplikacja odniosła kilka sukcesów w Niemczech. Wszystko za sprawą współpracy z RTL Zwei. Za pośrednictwem Insbuy można było kupić produkty widoczne w serialach takich jak Die Geissens, Berlin Tag und Nacht, Die Wollnys.

Co z innymi rynkami? Firma rozpoczyna ekspansję w Stanach Zjednoczonych, chwali się także pierwszymi deklaracjami wsparcia finansowego od inwestorów z rynku brytyjskiego. Przedsiębiorstwo planuje również nawiązanie współpracy z topowymi platformami e-commerce. Mam na myśli Amazon, eBay czy Walmart. Na tym nie koniec. Firma chce rozpocząć kooperację z takimi platformami streamingowymi jak Twitch, YouTube Live czy Instagram Live, co może jeszcze bardziej zwiększyć zasięgi, a co za tym idzie, liczbę konwersji. Czy to się uda? Czas pokaże.

Sprawdź również inne nasze publikacje z kategorii biznes.