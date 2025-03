Nissan Interstar z dieslem trafił do górali ze Starego Sącza

Astara, czyli dystrybutor japońskiej marki informuje, że pierwszy egzemplarz Nissan Interstar jeździ już po naszych drogach, a konkretnie trafił w okolice Starego Sącza. Będzie z niego korzystać firma budowlana z tamtych okolic.

Nissan Interstar z dieslem.

Nowy, duży dostawczak w wersji L3H2 z silnikiem diesla 2.0 130 KM to pierwszy egzemplarz, który trafił na polskie drogi. Klient wybrał wariant Business Plus w kolorze szarym. Przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną zdecydował się właśnie na Interstar, ponieważ docenił przestronność oraz nowoczesne technologie, które wspierają codzienną pracę. Wcale mnie to nie dziwi. To bardzo dobra propozycja dla firm z branży budowlanej, logistycznej czy usługowej. Wydaje mi się, że wybór tej marki nie jest przypadkiem, czego potwierdzeniem jest auto, z którego przedsiębiorca korzysta na co dzień. Jest to Nissan Qashqai.

Interstar spełnia wszystkie moje oczekiwania – oferuje pojemną przestrzeń ładunkową, idealną do transportu materiałów budowlanych. Na co dzień przewożę duże gabaryty, więc to dla mnie doskonały wybór. W wersji Business Plus składane oparcie fotela daje możliwość stworzenia mobilnego biura, co jest przydatne w organizacji pracy podczas dłuższych tras. Przedsiębiorca z okolic Starego Sącza, który jako pierwszy klient odebrał Nissana Interstar

Nissan Interstar trafił w ręce przedsiębiorcy ze Starego Sącza

Znawcy tematu zapewne doskonale wiedzą, że bliźniakiem tego modelu jest Renault Master czwartej generacji. Wielu producentów współpracuje ze sobą wydając swoje wersje. Przykładem może być również Peugeot Boxer, który był sprzedawany również jako… Citroen Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano, Ram ProMaster czy Toyota Proace Max. Wróćmy jednak do „bohatera” tego tekstu, czyli Nissana Interstar.

Jest to jeden z największych samochodów dostawczych dostępnych w Polsce. Możemy mieć nawet 14,8 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej, a ładowność może wynosić nawet 1400 kilogramów. Mało tego, istnieje opcja holowania przyczepy o masie do 2,5 tony. Producent chwali się, że konstrukcja Aerovan ma obniżyć zużycie palowa. Pod maską pracuje silnik wysokoprężny o pojemności dwóch litrów. W zależności od wersji, może generować od 105 do 170 KM. Motor ten współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną, bądź 9-biegową automatyczną. Jest jeszcze wariant elektryczny, ale kto by się nim interesował, skoro cena diesla startuje od 134 900 zł netto, a elektryka od 209 900 zł netto.

Wyposażenie jak w osobówce

Kiedyś bus miał mieć kierownicę, jako taki fotel i na tym koniec. Ważniejsza była odpowiednio zaaranżowana przestrzeń ładunkowa. Te czasy dawno minęły, co pokazał mi jakiś czas temu testowany Ford Transit 4×4, a dziś samochody dostawcze oferują komfort porównywalny do tego, który znamy z osobówek. Przykładem może być między innymi bardzo bogate wyposażenie prezentowanego Nissana Interstar. Mamy między innymi system multimedialny z 10-calowym wyświetlaczem, który może współpracować z Apple CarPlay, a także Android Auto.

Ciekawie wygląda wersja Business Pluss, którą wybrał przedsiębiorca z okolic Starego Sącza. Mam na myśli między innymi kamerę cofania, inteligentne lusterko wsteczne, fotele z podgrzewaniem, a ten kierowcy z regulowanym podparciem lędźwi. Do tego dochodzi wskaźnik poziomu zużycia klocków hamulcowych, wzmocniony akumulator czy bezprzewodowa ładowarka do smartfonów.

Nissan Interstar to jeden z kluczowych modeli w naszej ofercie samochodów użytkowych, który znacząco poszerza nasze możliwości w segmencie pojazdów dostawczych. Dzięki nowoczesnym technologiom, dużej przestrzeni ładunkowej oraz niezawodności, jakiej oczekują przedsiębiorcy, model ten doskonale wpisuje się w potrzeby dynamicznie rozwijających się firm. Tym bardziej cieszy nas fakt, że klient, który od lat ufa marce Nissan, wybrał właśnie ten model do swojej pracy. Piotr Laube, dyrektor zarządzający marką Nissan w Astara NIP Poland

Pierwszy Nissan Interstar sprzedany przez dealera Wikar z Nowego Sącza

Tamtejszy dealer ma powód do zadowolenia. Nie tylko sprzedał pierwszy Interstar, ale klient namówił swojego znajomego na zakup innego modelu – Primastar.

To dla nas duże wyróżnienie, tym bardziej że klient wcześniej jeździł samochodem dostawczym konkurencyjnej marki. Co więcej, zaufał nam na tyle, że polecił nas swojemu znajomemu, a ten już zamówił Nissana Primastar – samochód obecny w gamie Nissana od lat, ale dotychczas nieoferowany w Polsce, więc dla naszych klientów jest także nowością. Primastar niedawno przeszedł odświeżenie pod kątem stylistyki, norm emisji oraz standardów bezpieczeństwa, więc oferujemy w tej chwili pełną gamę nowoczesnych pojazdów użytkowych marki Nissan. Artur Heller, kierownik ds. sprzedaży w Wikar Nowy Sącz

Czy warto zainteresować się modelem Nissan Interstar? Wydaje mi się, że tak. Klientów kusić może nie tylko cena, która przypomnę, startuje od 134 900 zł netto, ale również 5-letnia gwarancja, która obejmuje oryginalne części i akcesoria. Mało tego, powłoka lakiernicza jest chroniona przez 12 lat. Auto można kupić w leasingu 101%, jednak szczegóły najlepiej poznać odwiedzając stronę marki Nissan.