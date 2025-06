BYD SEAL 5 DM-i. Chiński konkurent Octavii. Niszczy ją ceną!

Ubolewam nad likwidowaniem oferty sedanów w Europie. Kiedyś Insignia, Mondeo, Passat i wiele, wiele innych. Dziś? Pomijając wspomnianą Skodę, sedany są dostępne praktycznie w klasie wyższej. Ale na rynek wchodzi BYD SEAL 5 DM-i, czyli azjatycka propozycja na ten kurczący się rynek sedanów. I bardzo dobrze!

BYD SEAL 5 DM-i.

Po testach MG HS czy Jaecoo 7 muszę przyznać, że nie do końca byłem zadowolony z tych pojazdów. Dlaczego? Posiadały kilka wad, które trochę irytowały mnie podczas codziennego użytkowania tych aut. Wszyscy jednak dobrze wiemy, że wiele osób przymyka oko na pewne kwestie, gdy tylko zobaczy cenę takiego samochodu z Chin. Czy tak będzie w przypadku BYD SEAL 5 DM-i? Wydaje mi się, że on już na wstępie wygrywa i wcale nie chodzi o finanse, a tak naprawdę… brak konkurencji.

Mondeo istnieje, ale tylko w Azji. A szkoda, bo jest piękne. Passat zrezygnował z sedana. Renault już dawno pozbył się Talismana. Opel Insignia? Zapomnij. To może Peugeot 508? Jasne, ale jako używany, bo nowych już nie ma. To co masz kupić? Zostaje tylko Skoda Octavia i Superb, innych samochodów brak. Do dziś, bowiem do akcji wkracza BYD, oferując sedana z hybrydą typu plug-in w bardzo atrakcyjnej wersji – mam tu na myśli zarówno wyposażenie, jak i cenę.

BYD SEAL 5 DM-i.

BYD SEAL 5 DM-i – duży bagażnik, hybryda plug-n i bogate wyposażenie w standardzie

Marka BYD mocno „atakuje” europejski rynek kolejnymi modelami. Nie tak dawno widzieliśmy mały miejski elektryczny kompakt – BYD DOLPHIN SURF. Jeszcze wcześniej Azjaci prezentowali bardzo ciekawie wyglądającego SUV-a SEAL U DM-i, który kusił ceną. A co z fanami sedanów? Właśnie poinformowano o wprowadzeniu modelu SEAL 5 DM-i, który w naszym kraju będzie kosztował 129 900 zł za wersję Comfort oraz 139 900 zł za wariant Design. Za projekt tego auta odpowiada Wolfgang Egger. Tak, ten gość, który odpowiada za Alfę Romeo, Lamborghini czy Audi. Dziś pracuje dla BYD, tworząc ciekawe wizualnie auta.

W standardzie mamy do dyspozycji 17-calowe felgi aluminiowe czy ciekawe światła – szczególnie te tylne połączone ze sobą. Z przodu ulokowano eleganckie reflektory z diodami LED do jazdy dziennej. We wnętrzu 12,8-calowy ekran dotykowy, który można obracać. Są też skórzane (z wege skóry) fotele, czy system oczyszczania powietrza oraz szklany dar z roletą – wszystko w standardzie! Auto może posiadać podgrzewanie i wentylację foteli, modem 4G, systemy Apple CarPlay i Android Auto oraz gniazda USB. Co ciekawe, możemy wykorzystać nasz smartfon by otworzyć auto. To dzięki funkcji NFC. Jakby tego było mało, auto posiada tryb V2L, który pozwala na zasilanie urządzeń zewnętrznych z mocą do 3,3 kW. Samochód może pochwalić się sporą pojemnością bagażnika. Mówimy o 508 litrach!

Wybierając wersję Design możemy cieszyć się ładowaniem indukcyjnym naszego telefonu, elektryczną regulacją przednich foteli, lepszym systemem audio czy kamerami 360. Do tego dochodzi automatycznie przyciemniające lusterko wsteczne oraz systemy bezpieczeństwa takie jak czujniki parkowania, system martwego pola, system ostrzegania przed kolizją z tyłu.

BYD SEAL 5 DM-i.

Silnik w BYD SEAL 5 DM-i

Producent informuje, że ten sedan będzie wyposażony w technologię Super DM. Mowa o autorskiej baterii Blade z silnikiem benzynowym Xiaoyun, którego pojemność wynosi 1.5 litra. W praktyce mamy uzyskać między innymi do 100 km zasięgu w trybie elektrycznym i około 1000 km łącznie – na prądzie i z wykorzystaniem wspomnianego silnika spalinowego. Przyspieszenie do setki ma zająć 7,5 sekundy, a więc całkiem znośnie. Jeśli chodzi o ładowanie baterii litowo-żelazowo-fosforanowej, wykorzystujemy w tym celu ładowarkę AC. Od 15 do 100% ma to zająć około trzech godzin.

Ile kosztuje BYD SEAL 5 DM-i?

Jak już wspominałem, startujemy od 129 900 zł za wersję Comfort. Cena wersji Design wynosi 139 900 zł. Auto ma kusić klientów 6-letnią gwarancją producenta. W przypadku silnika elektrycznego i baterii Blade jest to 8 lat. Czy to mało? Z jednej strony tak. Z drugiej natomiast cennik Octavii wcale nie wygląda tak źle, jeśli porównamy go z DEAL 5 DM-i.

Nasuwa się więc pytanie: czy faktycznie BYD modelem SEAL 5 DM-i zagrozi konkurencji? Mam tu na myśli Octavię, gdyż wielu sedanów w tej kategorii już nie znajdziemy. Cóż, wydaje mi się, że to zależy. Z jednej strony kusi cena i bogate wyposażenie – już w standardzie. Tym modelem zainteresują się szczególnie osoby, które chcą posiadać hybrydę plug-in. Tu ewentualnie w grę wchodzi jeszcze propozycja ze strony Toyoty Corolli. Z drugiej jednak strony – w przypadku Octavii – mamy kultowy już silnik diesla – TDI, który jest obowiązkowym wyborem wśród osób, które często podróżują. Sprawdzony, oszczędny, a w połączeniu z automatyczną skrzynią DSG to połączenie wręcz idealne.

BYD SEAL 5 DM-i.

Dane techniczne BYD SEAL 5 DM-i