Dreame MIRA MOP 10: koniec brudnej wody

Dreame wprowadza na polski rynek swój pierwszy mop elektryczny – i robi to w stylu, który ma sens. Dreame MIRA MOP 10 stawia na prostą ideę: czysta woda przez cały cykl sprzątania. Do tego dochodzi lekka konstrukcja, trzy tryby pracy i aż 160 minut działania. To nie jest sprzęt dla fanów sprzątania. To rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą mieć to z głowy szybko i skutecznie. Sprawdzamy, czy faktycznie warto się nim zainteresować.
Największy problem klasycznego mopowania? Brudna woda, którą ciągniesz za sobą od początku do końca.
MIRA MOP 10 rozwiązuje to bardzo konkretnie:
- dwa oddzielne zbiorniki,
- 0,34 l na czystą wodę,
- 0,25 l na brudną.
Brud nie wraca na podłogę. Zużyta woda jest od razu izolowana i trafia do osobnego zbiornika. Efekt? Każdy przejazd to realne czyszczenie, a nie rozcieranie zabrudzeń. To jedna z tych rzeczy, które brzmią banalnie – dopóki nie pomyślisz, jak działa większość mopów.
Dreame MIRA MOP 10 – sprzątanie bez wiadra i bez wysiłku
Dreame wycina też drugi problem: logistykę sprzątania.
Nie potrzebujesz:
- wiadra,
- wyciskania mopa,
- siłowania się z mokrą mikrofibrą.
Urządzenie:
- samo dozuje wodę,
- zasysa jej nadmiar,
- radzi sobie z rozlanymi płynami.
Masz tryb ssania, który działa jak szybka reakcja na wpadki – kawa na podłodze, rozlana woda, cokolwiek. To już nie jest mop. To hybryda mop + odkurzacz na mokro.
Tryby pracy, które faktycznie mają sens
MIRA MOP 10 nie próbuje być „inteligentny” na siłę. Zamiast tego daje trzy konkretne tryby:
- Tryb ssania – szybkie ogarnianie płynów, bez zabawy w ścieranie,
- Lekkie mopowanie – codzienne sprzątanie bez zalewania podłogi,
- Głębokie czyszczenie – do zaschniętego brudu i tłustych plam.
Do tego trzy poziomy przepływu wody.
To ważne, szczególnie jeśli masz parkiet:
- woda jest dozowana równomiernie,
- szybko schnie,
- nie musisz poprawiać „na sucho”.
90 m² na 160 ml wody – realna oszczędność
Jedna z ciekawszych liczb: 90 m² powierzchni na zaledwie 160 ml wody. To nie jest marketing. To efekt precyzyjnego dozowania i pracy systemu.
W praktyce:
- mniej wody = mniej smug,
- mniej wody = szybsze schnięcie,
- mniej wody = mniej roboty.
Dla mieszkania w bloku? Idealny scenariusz.
Mobilność, która robi różnicę
Sprzęt do sprzątania musi być wygodny. Inaczej przestajesz go używać.
MIRA MOP 10:
- waży 1,7 kg (bez wody),
- ma głowicę obracającą się o 360°,
- kładzie się na płasko (180°).
Co to daje?
- wchodzisz pod kanapę bez kombinowania,
- omijasz nogi krzeseł bez walki,
- sprzątasz szybciej, bo nie tracisz czasu na manewry.
To jest ergonomia, która realnie skraca czas sprzątania.
Bateria: sprzątasz i zapominasz o ładowaniu
160 minut pracy w trybie lekkiego mopowania.
To oznacza:
- całe mieszkanie ogarniesz na jednym ładowaniu,
- bez przerw,
- bez stresu.
Akumulator:
- 2600 mAh,
- ładowanie przez USB-C,
- proste wskaźniki LED.
Bez aplikacji, bez zbędnych bajerów. Po prostu działa.
Cena i dostępność Dreame MIRA MOP 10
Cena katalogowa: 649 zł. Cena premierowa (do 12 maja 2026): 599 zł. Jak na sprzęt, który łączy kilka funkcji i realnie oszczędza czas – to rozsądny poziom. A gdzie go kupić? Możesz to zrobić między innymi za pośrednictwem sieci elektromarketów Media Expert.
Dla kogo jest Dreame MIRA MOP 10?
To nie jest gadżet dla fanów technologii.
To sprzęt dla ludzi, którzy:
- chcą szybko ogarnąć mieszkanie,
- nie lubią bawić się w wiadra i szmaty,
- cenią wygodę i prostotę,
- mają małe lub średnie przestrzenie.
Czyli dokładnie dla tych, którzy nie chcą tracić czasu. Dreame zrobiło coś, co w teorii jest proste, ale w praktyce rzadkie – naprawiło podstawowy problem.
Dostajesz:
- mycie zawsze czystą wodą,
- brak wiadra i wyciskania,
- dobrą mobilność,
- bardzo długi czas pracy,
- sensowną cenę.
Czy to zmienia życie? Nie. Czy sprawia, że sprzątanie przestaje być wkurzające? Zdecydowanie tak.
