Dreame MIRA MOP 10: koniec brudnej wody

Dreame wprowadza na polski rynek swój pierwszy mop elektryczny – i robi to w stylu, który ma sens. Dreame MIRA MOP 10 stawia na prostą ideę: czysta woda przez cały cykl sprzątania. Do tego dochodzi lekka konstrukcja, trzy tryby pracy i aż 160 minut działania. To nie jest sprzęt dla fanów sprzątania. To rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą mieć to z głowy szybko i skutecznie. Sprawdzamy, czy faktycznie warto się nim zainteresować.

Największy problem klasycznego mopowania? Brudna woda, którą ciągniesz za sobą od początku do końca.

MIRA MOP 10 rozwiązuje to bardzo konkretnie:

dwa oddzielne zbiorniki,

0,34 l na czystą wodę,

0,25 l na brudną.

Brud nie wraca na podłogę. Zużyta woda jest od razu izolowana i trafia do osobnego zbiornika. Efekt? Każdy przejazd to realne czyszczenie, a nie rozcieranie zabrudzeń. To jedna z tych rzeczy, które brzmią banalnie – dopóki nie pomyślisz, jak działa większość mopów.

Dreame wycina też drugi problem: logistykę sprzątania.

Nie potrzebujesz:

wiadra,

wyciskania mopa,

siłowania się z mokrą mikrofibrą.

Urządzenie:

samo dozuje wodę,

zasysa jej nadmiar,

radzi sobie z rozlanymi płynami.

Masz tryb ssania, który działa jak szybka reakcja na wpadki – kawa na podłodze, rozlana woda, cokolwiek. To już nie jest mop. To hybryda mop + odkurzacz na mokro.

Tryby pracy, które faktycznie mają sens

MIRA MOP 10 nie próbuje być „inteligentny” na siłę. Zamiast tego daje trzy konkretne tryby:

Tryb ssania – szybkie ogarnianie płynów, bez zabawy w ścieranie,

– szybkie ogarnianie płynów, bez zabawy w ścieranie, Lekkie mopowanie – codzienne sprzątanie bez zalewania podłogi,

– codzienne sprzątanie bez zalewania podłogi, Głębokie czyszczenie – do zaschniętego brudu i tłustych plam.

Do tego trzy poziomy przepływu wody.

To ważne, szczególnie jeśli masz parkiet:

woda jest dozowana równomiernie,

szybko schnie,

nie musisz poprawiać „na sucho”.

90 m² na 160 ml wody – realna oszczędność

Jedna z ciekawszych liczb: 90 m² powierzchni na zaledwie 160 ml wody. To nie jest marketing. To efekt precyzyjnego dozowania i pracy systemu.

W praktyce:

mniej wody = mniej smug,

mniej wody = szybsze schnięcie,

mniej wody = mniej roboty.

Dla mieszkania w bloku? Idealny scenariusz.

Mobilność, która robi różnicę

Sprzęt do sprzątania musi być wygodny. Inaczej przestajesz go używać.

MIRA MOP 10:

waży 1,7 kg (bez wody),

ma głowicę obracającą się o 360°,

kładzie się na płasko (180°).

Co to daje?

wchodzisz pod kanapę bez kombinowania,

omijasz nogi krzeseł bez walki,

sprzątasz szybciej, bo nie tracisz czasu na manewry.

To jest ergonomia, która realnie skraca czas sprzątania.

Bateria: sprzątasz i zapominasz o ładowaniu

160 minut pracy w trybie lekkiego mopowania.

To oznacza:

całe mieszkanie ogarniesz na jednym ładowaniu,

bez przerw,

bez stresu.

Akumulator:

2600 mAh,

ładowanie przez USB-C,

proste wskaźniki LED.

Bez aplikacji, bez zbędnych bajerów. Po prostu działa.

Cena i dostępność Dreame MIRA MOP 10

Cena katalogowa: 649 zł. Cena premierowa (do 12 maja 2026): 599 zł. Jak na sprzęt, który łączy kilka funkcji i realnie oszczędza czas – to rozsądny poziom. A gdzie go kupić? Możesz to zrobić między innymi za pośrednictwem sieci elektromarketów Media Expert. Klikając w ten link przeniesiesz się do sklepu, by zrobić zakupy.

Dla kogo jest Dreame MIRA MOP 10?

To nie jest gadżet dla fanów technologii.

To sprzęt dla ludzi, którzy:

chcą szybko ogarnąć mieszkanie,

nie lubią bawić się w wiadra i szmaty,

cenią wygodę i prostotę,

mają małe lub średnie przestrzenie.

Czyli dokładnie dla tych, którzy nie chcą tracić czasu. Dreame zrobiło coś, co w teorii jest proste, ale w praktyce rzadkie – naprawiło podstawowy problem.

Dostajesz:

mycie zawsze czystą wodą,

brak wiadra i wyciskania,

dobrą mobilność,

bardzo długi czas pracy,

sensowną cenę.

Czy to zmienia życie? Nie. Czy sprawia, że sprzątanie przestaje być wkurzające? Zdecydowanie tak.

