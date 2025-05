Widziałeś hulajnogi Lime we Wrocławiu? Zastanawiasz się dlaczego tak wyglądają? Minęło kilka dni od wernisażu drugiej edycji projektu Hulaj ART: Sztuka na kółkach, który odbył się 22 maja w Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności we Wrocławiu. To właśnie tam Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu i firma Lime podsumowały wspólne działania nad wyjątkową formą ekspozycji sztuki – na kołach, dosłownie.

Hulaj ART. Hulajnogi Lime we Wrocławiu zmieniły swoje barwy.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji była wolność przemieszczania się, ale interpretacje hasła – jak to zwykle bywa w sztuce – potoczyły się w bardzo różne strony.

E-hulajnoga jako płótno? Czemu nie

Na 21 hulajnogach Lime pojawiły się prace studentów i wykładowców ASP. Każda z nich to osobna opowieść – czasem lekka, czasem gorzka, niekiedy abstrakcyjna, a niekiedy bardzo osobista. Pojazdy te nie są tylko środkiem transportu – przez najbliższe tygodnie staną się też mobilnymi dziełami sztuki, poruszającymi się po Wrocławiu wśród przechodniów, rowerzystów i tramwajów.

Brzmi jak coś nietypowego? I właśnie o to chodzi. Projekt Hulaj ART od początku miał przesuwać granice – nie tylko sztuki, ale i miejskiej codzienności.

Zwykła hulajnoga, niezwykłe przeżycie – uczestnicy o sztuce w ruchu

Artystyczne wydarzenie „Hulaj ART – Sztuka na kółkach”, którego tegorocznym motywem przewodnim była „wolność przemieszania się”, okazało się wyjątkowym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych twórców. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swój indywidualny język wizualny oraz wpisać własną narrację artystyczną w tkankę miejską, trafiając do szerokiego grona odbiorców. Projekt przyniósł wiele satysfakcji – zarówno na poziomie twórczym, jak i interpersonalnym- umożliwiając uczestnikom wymianę doświadczeń i eksperymentowanie z nową formą wyrazu. dr hab. Marta Płonka, prorektor ASP.

Jesteśmy dumni z projektu Hulaj ART: Sztuka na kółkach. Dzięki naszej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu możemy wspólnie przenieść sztukę do przestrzeni miejskiej. Zeszłoroczna edycja spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, dlatego wierzymy, że i w tym roku będą oni chętnie przemieszczać się ‘dziełami’ stworzonymi przez studentów i wykładowców wrocławskiej uczelni. Wilhelm Munio, Senior Operations Manager Lime Polska.

Od uczelni do ulic – gdzie dziś jest sztuka?

Projektowi towarzyszyły nie tylko działania artystyczne, ale i głosowanie. Przedstawiciele Lime Polska wraz z użytkownikami aplikacji z całego świata wybrali cztery najbardziej wyróżniające się projekty, które podczas wernisażu otrzymały symboliczne wyróżnienia. Ale tak naprawdę – każdy z artystów dostał coś więcej niż nagrodę. Jego praca ruszyła w miasto.

Od 26 maja hulajnogi-artystyczne są już dostępne dla mieszkańców. Można je wypożyczyć jak zwykłe pojazdy, ale nie da się nie zauważyć – coś tu jest inaczej. Kolor, kreska, forma. Jakaś historia.

Hulajnogi Lime we Wrocławiu wyglądają fajnie ale po co to wszystko?

Czy taka forma ma sens? Dla jednych to tylko dekor, dla innych może – impuls do zatrzymania się. A może właśnie to jest dziś największą wartością sztuki? Że nie musi krzyczeć, wystarczy, że jest – obecna tam, gdzie się jej nie spodziewamy.

Hulaj ART to projekt, który nie zmienia świata, ale potrafi zmienić punkt widzenia. Pokazuje, że nawet codzienny przejazd może być doświadczeniem – jeśli tylko damy sobie chwilę, by spojrzeć.

I może właśnie o to chodziło – o wolność. Nie tylko tę fizyczną, ale też twórczą, wizualną, myślową. Taką, która daje miejsce na osobisty komentarz, ale nie narzuca odpowiedzi.

