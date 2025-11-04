3 listopada 2025 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał decyzję, na którą czekało wiele osób związanych z głośną loterią „7 Aut 2 x Budda”. Sąd uchylił wcześniejsze zabezpieczenia majątku oraz blokadę środków przechowywanych na rachunku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, co otwiera drogę do wypłaty pieniędzy laureatom.

7 Aut 2 x Budda

Co się wydarzyło?

To nie wyrok, a postanowienie, ale bardzo istotne. Sąd w Szczecinie uznał, że wcześniejsze blokady ustanowione przez prokuraturę nie miały wystarczających podstaw. Oznacza to, że Izba Administracji Skarbowej musi teraz niezwłocznie wypłacić ekwiwalenty nagród osobom, które wygrały w loterii „7 Aut 2 x Budda”.

Dziennikarz Kanału Zero, Hubert Kłoda, który od miesięcy śledzi całą sprawę, opublikował dokument potwierdzający decyzję sądu. Można w nim przeczytać, że dyrektor IAS w Krakowie został zobowiązany do jak najszybszego wykonania obowiązku wobec laureatów.

7 Aut 2 x Budda

Co to oznacza w praktyce?

Uchylenie zabezpieczeń to duży krok naprzód. Do tej pory wypłaty były zablokowane, a laureaci – którzy zamiast samochodów zgodzili się na gotówkowy ekwiwalent – nie mogli otrzymać należnych im pieniędzy. Teraz sytuacja się odwraca.

Jak tłumaczy Kłoda: „Izba Administracji Skarbowej nie ma już podstaw prawnych, aby wstrzymywać wypłaty nagród dla laureatów i może je przekazać zgodnie z ich pierwotnym celem. Sąd uznał, że gwarancja bankowa została ustanowiona prawidłowo i nie mogła być traktowana jako zabezpieczenie majątku.”

W praktyce oznacza to, że ludzie, którzy wygrali w głośnej loterii Buddy, mogą w końcu zobaczyć pieniądze na swoich kontach.

7 Aut 2 x Budda

Ale uwaga – to jeszcze nie koniec

Choć decyzja sądu to spory przełom, nie jest to prawomocny wyrok. Sprawa nadal się toczy i wciąż mogą pojawić się kolejne wątki prawne.

Na ten moment jednak wygląda na to, że losy uczestników loterii zaczynają się wreszcie układać po ich myśli, a sam Kamil „Budda” Labudda – znany influencer i organizator akcji – może odetchnąć z ulgą.

Krótkie podsumowanie 7 Aut 2 x Budda:

Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił zabezpieczenia w sprawie loterii „7 Aut 2 x Budda”.

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie musi wypłacić laureatom ekwiwalenty nagród.

To postanowienie, nie wyrok – sprawa nadal trwa.

Laureaci wcześniej zgodzili się na gotówkę zamiast samochodów.

Wygląda więc na to, że po miesiącach niepewności, uczestnicy loterii Buddy wreszcie zobaczą finał, na jaki czekali. A cała historia pokazuje, że nawet najbardziej medialne sprawy potrafią mieć długie i pełne zwrotów akcji życie w sądach.

Źródło zdjęć: Budda.TV na Facebooku.

