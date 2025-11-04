Obserwuj nas
Obserwuj nas
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok
Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok

Wraca sprawa loterii „7 Aut 2 x Budda”. Sąd uchyla zabezpieczenia – laureaci mogą wreszcie dostać pieniądze

Czy zwycięzcy dostaną nagrody? Okazuje się, że wszystko było przeprowadzone zgodnie z prawem.
Autor:Natalia Bajek
04/11/2025
Wraca sprawa loterii „Buddy”. Sąd uchyla zabezpieczenia Wraca sprawa loterii „Buddy”. Sąd uchyla zabezpieczenia
Wraca sprawa loterii „Buddy”. Sąd uchyla zabezpieczenia
Spis treści ukryj
1. Co się wydarzyło?
2. Co to oznacza w praktyce?
3. Ale uwaga – to jeszcze nie koniec
4. Krótkie podsumowanie 7 Aut 2 x Budda:

3 listopada 2025 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał decyzję, na którą czekało wiele osób związanych z głośną loterią „7 Aut 2 x Budda”. Sąd uchylił wcześniejsze zabezpieczenia majątku oraz blokadę środków przechowywanych na rachunku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, co otwiera drogę do wypłaty pieniędzy laureatom.

7 Aut 2 x Budda
7 Aut 2 x Budda

Co się wydarzyło?

To nie wyrok, a postanowienie, ale bardzo istotne. Sąd w Szczecinie uznał, że wcześniejsze blokady ustanowione przez prokuraturę nie miały wystarczających podstaw. Oznacza to, że Izba Administracji Skarbowej musi teraz niezwłocznie wypłacić ekwiwalenty nagród osobom, które wygrały w loterii „7 Aut 2 x Budda”.

Dziennikarz Kanału Zero, Hubert Kłoda, który od miesięcy śledzi całą sprawę, opublikował dokument potwierdzający decyzję sądu. Można w nim przeczytać, że dyrektor IAS w Krakowie został zobowiązany do jak najszybszego wykonania obowiązku wobec laureatów.

Budda ujawnił swoje zarobki na YouTube. Grube pieniądze... Źródło: Spokeo.pl
7 Aut 2 x Budda

Co to oznacza w praktyce?

Uchylenie zabezpieczeń to duży krok naprzód. Do tej pory wypłaty były zablokowane, a laureaci – którzy zamiast samochodów zgodzili się na gotówkowy ekwiwalent – nie mogli otrzymać należnych im pieniędzy. Teraz sytuacja się odwraca.

Jak tłumaczy Kłoda: „Izba Administracji Skarbowej nie ma już podstaw prawnych, aby wstrzymywać wypłaty nagród dla laureatów i może je przekazać zgodnie z ich pierwotnym celem. Sąd uznał, że gwarancja bankowa została ustanowiona prawidłowo i nie mogła być traktowana jako zabezpieczenie majątku.

W praktyce oznacza to, że ludzie, którzy wygrali w głośnej loterii Buddy, mogą w końcu zobaczyć pieniądze na swoich kontach.

7 Aut 2 x Budda
7 Aut 2 x Budda

Ale uwaga – to jeszcze nie koniec

Choć decyzja sądu to spory przełom, nie jest to prawomocny wyrok. Sprawa nadal się toczy i wciąż mogą pojawić się kolejne wątki prawne.

Na ten moment jednak wygląda na to, że losy uczestników loterii zaczynają się wreszcie układać po ich myśli, a sam Kamil „Budda” Labudda – znany influencer i organizator akcji – może odetchnąć z ulgą.

Krótkie podsumowanie 7 Aut 2 x Budda:

  • Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił zabezpieczenia w sprawie loterii „7 Aut 2 x Budda”.
  • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie musi wypłacić laureatom ekwiwalenty nagród.
  • To postanowienie, nie wyrok – sprawa nadal trwa.
  • Laureaci wcześniej zgodzili się na gotówkę zamiast samochodów.

Wygląda więc na to, że po miesiącach niepewności, uczestnicy loterii Buddy wreszcie zobaczą finał, na jaki czekali. A cała historia pokazuje, że nawet najbardziej medialne sprawy potrafią mieć długie i pełne zwrotów akcji życie w sądach.

Źródło zdjęć: Budda.TV na Facebooku.

Przy okazji sprawdź, czy Budda zamyka kanał?

Autor:Natalia Bajek
Opublikowane
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Sprawdź również